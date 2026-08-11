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Cum a reușit FCSB să blocheze transferul din Franța al atacantului dorit de Dinamo! Exclusiv

Printr-o achiziție realizată în această vară, FCSB a izbutit, fără să aibă în plan, să blocheze transferul din Franța al atacantului dorit de Dinamo. Anunțul venit din „Ștefan cel Mare”.
Adrian Baciu
11.08.2026 | 23:52
Cum a reusit FCSB sa blocheze transferul din Franta al atacantului dorit de Dinamo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Tranzacția prin care FCSB a reușit să blocheze transferul unui atacant din Franța dorit de Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
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Dinamo nu și-a încheiat încă ofensiva pe piața achizițiilor de jucători din această vară. Nuno Campos (51 de ani) la cere șefilor să mai aducă cel puțin un atacant care să se muleze stilului de joc pe care vrea să îl impună în Ștefan cel Mare. „Câinii” au fost la un pas de a da lovitura, însă transferul din Franța al atacantului urmărit a fost „blocat”, indirect, de FCSB.

Mutarea prin care FCSB a reușit să blocheze transferul unui atacant din Franța dorit de Dinamo

Cu George Pușcaș (31 de ani) ieșit o perioadă din calcule, dată fiind accidentarea sa mai veche, și cu Mamoudou Karamoko (26 de ani) care nu se pliază deloc pe stilul pe care vrea să-l impună la Dinamo, Nuno Campos le-a cerut lui Andrei Nicolescu și celor din conducerea grupării alb-roșii să mai aducă un vârf.

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La FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo a dezvăluit că omul de gol căutat de antrenorul portughez a fost găsit în Franța, în Liga a 3-a de aici. Fotbalistul nu a mai ajuns însă în Ștefan cel Mare din cauza celor de la FCSB. Andrei Nicolescu spune că, prin aducerea lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) pentru o sumă uriașă, echipa lui Gigi Becali a cam „stricat piața”.

„Un atacant care se mula pe caracteristicile pe care le-am descris eu și pe care Mister (n.r. Nuno Campos) îl aprecia ca fiind foarte potrivit și care ar putea să facă o performanță foarte bună în România, la noi, la Dinamo, este un jucător din Liga a 3-a din Franța. Dar nu mai putem să discutăm, pentru că, cumva, s-a stricat piața acolo în Franța. Ați văzut ce preț a plătit FCSB-ul. (n.r. V-a stricat piața FCSB-ul?) Da. A stricat piața. Ne-a scos din reperele noastre, adică din ceea ce poate Dinamo să-și permită și din ceea ce poate Dinamo să plătească”, a spus Nicolescu.

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Cum a „stricat” FCSB piața în Liga a 3-a din Franța

La mijlocul lunii iulie, FCSB plătea circa 1,35 milioane de euro pentru transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani). Mijlocașul dreapta algerian a fost transferat de la Sochaux. Gruparea din Hexagon a evoluat în sezonul 2025 – 2026 în Liga a 3-a franceză – Championnat National. Fostul club al lui Boutoutaou are în palmares două titluri (1935, 1938), Cupa Ligii franceze (2004) și Cupa Franței (1937, 2007).

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Boutoutaou a semnat cu roș-albaștrii un contract pe trei sezoane, până în 2029, și a ales să poarte tricoul cu numărul 28. În Liga a 3-a din Franța, jucătorul din Algeria a impresionat în sezonul precedent. În campionat, a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive în 32 de apariții. În toate competițiile, Boutoutaou are 37 de meciuri și 13 goluri.

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Cum a reușit FCSB să blocheze transferul din Franța al atacantului dorit de Dinamo! Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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