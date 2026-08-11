Cum a reușit FCSB să blocheze transferul din Franța al atacantului dorit de Dinamo! Exclusiv

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Dinamo nu și-a încheiat încă ofensiva pe piața achizițiilor de jucători din această vară. Nuno Campos (51 de ani) la cere șefilor să mai aducă cel puțin un atacant care să se muleze stilului de joc pe care vrea să îl impună în Ștefan cel Mare. „Câinii” au fost la un pas de a da lovitura, însă transferul din Franța al atacantului urmărit a fost „blocat”, indirect, de FCSB.

Mutarea prin care FCSB a reușit să blocheze transferul unui atacant din Franța dorit de Dinamo

Cu George Pușcaș (31 de ani) ieșit o perioadă din calcule, dată fiind accidentarea sa mai veche, și cu Nuno Campos le-a cerut lui Andrei Nicolescu și celor din conducerea grupării alb-roșii să mai aducă un vârf.

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La FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo a dezvăluit că omul de gol căutat de antrenorul portughez a fost găsit în Franța, în Liga a 3-a de aici. Fotbalistul nu a mai ajuns însă în Ștefan cel Mare din cauza celor de la FCSB. lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) pentru o sumă uriașă, echipa lui Gigi Becali a cam „stricat piața”.

„Un atacant care se mula pe caracteristicile pe care le-am descris eu și pe care Mister (n.r. Nuno Campos) îl aprecia ca fiind foarte potrivit și care ar putea să facă o performanță foarte bună în România, la noi, la Dinamo, este un jucător din Liga a 3-a din Franța. Dar nu mai putem să discutăm, pentru că, cumva, s-a stricat piața acolo în Franța. Ați văzut ce preț a plătit FCSB-ul. (n.r. V-a stricat piața FCSB-ul?) Da. A stricat piața. Ne-a scos din reperele noastre, adică din ceea ce poate Dinamo să-și permită și din ceea ce poate Dinamo să plătească”, a spus Nicolescu.

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Cum a „stricat” FCSB piața în Liga a 3-a din Franța

La mijlocul lunii iulie, (25 de ani). Mijlocașul dreapta algerian a fost transferat de la Sochaux. Gruparea din Hexagon a evoluat în sezonul 2025 – 2026 în Liga a 3-a franceză – Championnat National. Fostul club al lui Boutoutaou are în palmares două titluri (1935, 1938), Cupa Ligii franceze (2004) și Cupa Franței (1937, 2007).

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Boutoutaou a semnat cu roș-albaștrii un contract pe trei sezoane, până în 2029, și a ales să poarte tricoul cu numărul 28. În Liga a 3-a din Franța, jucătorul din Algeria a impresionat în sezonul precedent. În campionat, a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive în 32 de apariții. În toate competițiile, Boutoutaou are 37 de meciuri și 13 goluri.

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