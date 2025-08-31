Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?”

Daniel Bîrligea a fost țintă de transfer atât pentru FCSB, cât și pentru Rapid, dar În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică și patronul FCSB au avut un dialog spumos în cadrul căruia au rememorat cum s-a desfășurat transferul lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj la FCSB, în dauna Rapidului.

Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică după ratarea transferului

Marius Șumudică și l-a dorit pe Daniel Bîrligea la Rapid. El a mărturisit chiar că a încercat să îl transfere, dar FCSB s-a mișcat mai repede. Șumudică a avut un dialog spumos cu Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

„Vezi ce înseamnă dacă ai avut mașină mai puternică decât mine. Eu m-am oprit pe la Cilibia. M-am dus după el, să-l iau de la Brăila și ai ajuns înaintea mea. În noaptea aia, când am vrut să-l iau, l-am sunat pe Bîrligea și am dat să plec spre Brăila. Pe la Cilibia m-am întors, că FCSB-ul era deja la el acasă”, a povestit Șumudică.

Iar Gigi Becali i-a dat o replică ironică, spre deliciul tuturor celor prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA: „Dacă n-ai avut Rolls Royce! Ai avut mașină cu benă în spate”

Cum a reușit FCSB să îl aducă pe Bîrligea înaintea Rapidului

Daniel Bîrligea a fost lăudat de Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Bîrligea e mai ‘număr 9’ de cinci ori decât Louis Munteanu. Bîrligea e ‘număr 9’ clasic cum rar se vede în România”.

FCSB și Rapid s-au luptat pentru semnătura atacantului, iar campioana României a avut câștig de cauză. Gigi Becali a acceptat toate cerințele lui CFR Cluj și l-a luat înaintea Rapidului.

Sumă transfer Bîrligea

, contra sumei de două milioane de euro, achitată integral. De serviciile atacantului era interesat și Marius Șumudică, atunci antrenor la Rapid. Însă, FCSB s-a mișcat mai repede și a fost de acord cu cerințele lui Neluțu Varga.

Oferta pentru Birligea care a făcut diferența

Rapidul era dispus să plătească 1,8 milioane de euro, în tranșe, pentru a-l achiziționa pe Daniel Bîrligea. Patronul lui CFR Cluj voia mai mult și într-o singură tranșă. Iar Gigi Becali a fost de acord să-i satisfacă toate cerințele.

Detaliile negocierilor au fost povestite chiar de finanțatorul lui FCSB, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici: „(n.r. – Bîrligea) mi-a zis ‘Am vorbit cu Tati (n.r. – Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj) și mi-a zis că Rapidul dă un milion opt sute, dar dacă tu dai două milioane, toți banii odată…’. Eu am zis că-i dau pe loc, imediat”.

„Eu n-am intrat în amănunte de genul acesta. Am vorbit cu jucătorul. Voiam să mă duc la Brăila în noaptea aceea și, când să mă duc, erai deja acolo”, a răspuns resemnat Marius Șumudică.

5 milioane de euro este valoarea actuală a lui Daniel Bîrligea, conform transfermarkt.