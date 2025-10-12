Cum a reușit Gigi Becali să facă avere. Giovanni Becali, detaliu necunoscut despre patronul FCSB: „Trădător! Am fugit”

Giovanni Becali este recunoscut pentru viața complexă pe care a trăit-o, iar din povestirile sale reiese că încă din adolescență căuta să vadă lumea și să facă bani, lăsându-i pe Victor și Gigi Becali să fie alături de familie în afacerile cu animale.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali mulgea oile familiei de tânăr. Povești incredibile cu patronul FCSB, spuse chiar de vărul său, Giovanni Becali

cu o avere impresionantă, care este estimată la sute de milioane de euro. Însă, începuturile sale nu au fost cele mai ușoare, „Latifundiarul din Pipera” fiind obligat să mulgă zilnic sute de oi, alături de vărul său, Victor Becali, pentru a ajuta la afacerea cu animale a familiei.

„Ce fac, mă cert în instanță cu vărul meu? Ei au crescut sub mine, veneau și mă căutau prin oraș, să mă găsească. (n.r. de ce îi spunea trădătorule tatăl lui Giovanni Becali) Că am plecat din țară. Amândoi, Gigi cu Victor, mulgeau 200 de oi. Să te uiți la degetele lor. Erau niște copii care au ajutat părinții să mențină afacerea. Orice să ajute familia. Gigi și acum se duce și mulge oi. Mie îmi trimite brânză făcută de el.

ADVERTISEMENT

M-a pus și pe mine tata, dar am plecat direct, m-am dus. Ei erau băieții familiei, oi, porci, animale, au stat numai lângă părinți, au ajutat familia. De asta eram trădător, că am plecat să fac bani, să văd lumea. Au început prin 1987, 1988, să se gândească să vină prin afara țării. Le-am spus că dacă vin ei, mă întorc eu, cum să lăsați părinții singuri? Voi credeți că aici umblă câini cu covrigi în coadă?”, a povestit Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

Averea lui Gigi Becali. Ce spunea Dumitru Dragomir despre omul care conduce FCSB

Cele mai multe estimări vorbesc despre o avere de aproximativ 500 de milioane de euro pe care Gigi Becali o are în acest moment. Totuși, nu în urmă cu mult timp, Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, spunea că doar din terenurile pe care le are, patronul FCSB poate să strângă minim 1 miliard de euro.

ADVERTISEMENT

”Șucu (n.r. – Dan Șucu, patronul Rapidului) are zeci de hectare de pământ, de locuri de casă, lângă mine. Luat de la Gigi o parte, eu așa știu. Dar știu sigur că Șucu are niște pământ foarte scump. Șucu este tare, dar nu este de talia lui Gigi Becali. Acum, dacă vinde ce are, Gigi ia peste un miliard de euro. Dacă mă pune pe mine să vând, eu îi vând de peste 1,2 miliarde”, spunea

ADVERTISEMENT

Performanțele lui Gigi Becali în fotbalul din România. Câte trofee are FCSB cu el ca patron

Pe plan intern, din 2003 până în 2025, a câștigat 13 trofee majore: 7 titluri de campioană în Liga 1 (2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025), 2 Cupe ale României (2011, 2015), 3 Supercupe (2006, 2013, 2025) şi 2 Cupe ale Ligii (2015, 2016). De asemenea, una dintre bornele importante este faptul că echipa a avut 11 prezenţe consecutive în grupele competiţiilor europene între 2004-2014, dintre care 4 în Champions League.

În plus, FCSB a reuşit de mai multe ori să ajungă în fazele eliminatorii în cupele europene, inclusiv în optimile sau semifinalele Cupei UEFA, ceea ce pentru fotbalul românesc constituie realizări remarcabile. Actuala stagiune a adus o nouă calificare în grupa principală din Europa League, a doua consecutivă, pentru cei de la FCSB, care astfel pot spera să prindă din nou primăvara europeană

ADVERTISEMENT