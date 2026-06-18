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Lionel Messi este fără doar și poate unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din istorie. Argentinianul a performat la toate cluburile la care a fost legitimat: Barcelona, PSG și Inter Miami. Totuși, anul 2012 rămâne unul de referință pentru iubitorii sportului, atacantul reușind să marcheze atunci nu mai puțin de 91 de goluri.

Cum a reușit Lionel Messi să marcheze 91 de goluri într-un an

Ajuns la 38 de ani, Lionel Messi demonstrează în continuare că poate juca fotbal la cel mai înalt nivel. În meciul de debut de la acest Campionat Mondial, atacantul a reușit să marcheze toate golurile din confruntarea Argentina – Algeria, scor 3-0. , atunci când argentinianul puncta de nu mai puțin de 91 de ori într-un singur an calendaristic.

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Pe lângă zecile de trofee cucerite de-a lungul carierei, Messi este și singurul fotbalist din istorie care a câștigat de opt ori Balonul de Aur. Dincolo de aceste distincții unice, performanța sa din 2012 rămâne un punct de referință în sportul mondial, argentinianul (pe atunci în vârstă de 25 de ani) fiind la doar 9 goluri distanță de o bornă ireală, de trei cifre.

Până la acea explozie de geniu, recordul mondial era deținut de legenda Germaniei, Gerd Muller, care reușise 85 de goluri în 1972. Deși în ultimii ani atacanți de clasă mondială precum Mbappe, Kane, Ronaldo sau Lewandowski au încercat să îl detroneze, nimeni nu a reușit măcar să se apropie de borna celor 91 de goluri.

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Medie impresionantă pentru Lionel Messi

În celebrul an 2012, Lionel Messi a avut o medie de un gol la fiecare 66 de minute petrecute pe gazon, 78 dintre cele 91 de reușite fiind bifate din interiorul careului de pedeapsă. Totul a început în a doua parte a campaniei 2011/12, când, pe 4 ianuarie, atacantul a reușit să marcheze o „dublă” în victoria cu 4-0 contra Osasuna. Interesant este că argentinianul nici nu fusese titular la acea partidă. În acea lună, Messi reușea să mai puncteze de 5 ori și primea al treilea Balon de Aur consecutiv.

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Golurile lui Messi din ianuarie 2012:

4 ianuarie – Două goluri vs. Osasuna în Copa del Rey (4-0)

15 ianuarie – Două goluri vs. Real Betis (4-2)

22 ianuarie – Trei goluri vs. Malaga (4-1)

10 goluri reușite de Messi în februarie 2012:

4 februarie – Un gol vs. Real Sociedad (2-1)

14 februarie – Un gol vs. Bayer Leverkusen în Champions League (3-1)

19 februarie – Patru goluri vs. Valencia (5-1)

26 februarie – Un gol vs. Atletico Madrid (2-1)

29 februarie – Trei goluri vs. Elveția (3-1)

Luna martie a venit cu un nou record: 5 goluri marcate într-un singur meci. Acest lucru se întâmpla în 7 martie 2012, când atacantul argentinian o spulbera pe Bayer Leverkusen, devenind astfel primul jucător, de la schimbarea formatului Champions League în 1992, care punctează de cinci ori în același meci.

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Reușitele lui Messi din luna martie:

7 martie – Cinci goluri vs. Bayer Leverkusen în Champions League (7-1)

11 martie – Două goluri vs. Racing Santander (2-0)

17 martie – Un gol vs. Sevilla (2-0)

20 martie – Trei goluri vs. Granada (5-3)

24 martie – Un gol vs. Real Mallorca (2-0)

31 martie – Un gol vs. Athletic Bilbao (2-0)

Ratarea lui Messi a dus la eliminarea din Champions League

În acea jumătate de sezon, argentinianul reușise să transforme 12 dintre cele 13 penalty-uri executate în La Liga și Champions League în 2012, singura ratare fiind în celebra semifinală cu Chelsea. La acel moment, Fernando Torres marca golul victoriei, iar Barcelona părăsea competiția.

Cifrele lui Messi din aprilie:

3 aprilie – Două goluri vs. AC Milan în Champions League (3-1)

7 aprilie – Două goluri vs. Real Zaragoza (4-1)

10 aprilie – Un gol vs. Getafe (4-0)

14 aprilie – Două goluri vs. Levante (2-1)

29 aprilie – Două goluri vs. Rayo Vallecano (7-0)

Luna mai a venit cu mai multe dezamăgiri, Barcelona pierzând titlul din La Liga în fața lui Real Madrid, iar Pep Guardiola decidea să părăsească gruparea de pe Camp Nou. Totuși, evoluțiile lui Lionel Messi au continuat în aceeași manieră, acesta reușind să puncteze nu mai puțin de 8 goluri.

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Reușitele din luna mai:

2 mai – Trei goluri vs. Malaga (4-1)

5 mai – Patru goluri vs. Espanyol (4-0)

25 mai – Un gol vs. Athletic Bilbao în finala Copa del Rey (3-0)

Golurile din iunie 2012:

2 iunie – Un gol vs. Ecuador în preliminariile Cupei Mondiale (4-0)

9 iunie – Trei goluri vs. Brazilia (4-3)

Messi a marcat contra Dinamo

Înainte de startul sezonului 2012/2013, Dinamo a avut parte de un amical de lux contra Barcelonei. Catalanii s-au impus cu 2-0, iar Lionel Messi reușea să deschidă scorul în minutul 4 al întâlnirii. Totuși, acea reușită nu a fost recunoscută oficial, având în vedere că partida a fost amicală.

Golurile marcate în august 2012:

15 august – Un gol vs. Germania (3-1)

19 august – Două goluri vs. Real Sociedad (5-1)

23 august – Un gol vs. Real Madrid în Supercupă (3-2)

26 august – Două goluri vs. Osasuna (2-1)

29 august – Un gol vs. Real Madrid în Supercupă (1-2)

Reușitele din luna septembrie:

8 septembrie – Un gol vs. Paraguay în preliminariile Cupei Mondiale (3-1)

15 septembrie – Două goluri vs. Getafe (4-1)

19 septembrie – Două goluri vs. Spartak Moscova în Champions League (3-2)

Messi, pe val în octombrie 2012:

7 octombrie – Două goluri vs. Real Madrid (2-2)

13 octombrie – Două goluri vs. Uruguay în preliminariile Cupei Mondiale (3-0)

17 octombrie – Un gol vs. Chile în preliminariile Cupei Mondiale (2-1)

20 octombrie – Trei goluri vs. Deportivo La Coruna (5-4)

27 octombrie – Două goluri vs. Rayo Vallecano (5-0)

Noiembrie 2012, o lună specială pentru Lionel Messi

Noiembrie 2012 va rămâne cu siguranță în memoria lui Lionel Messi. , pe 2 noiembrie. La doar 5 zile distanță, atacantul argentinian puncta în înfrângerea istorică contra Celtic: scor 2-1 pentru scoțieni, și îi dedica fiului său golul.

Reușitele din noiembrie 2012:

7 noiembrie – Un gol vs. Celtic în Champions League (1-2)

11 noiembrie – Două goluri vs. Real Mallorca (4-2)

17 noiembrie – Două goluri vs. Real Zaragoza (3-1)

20 noiembrie – Două goluri vs. Spartak Moscova în Champions League (3-0)

25 noiembrie – Două goluri vs. Levante (4-0)

Ulterior, în luna decembrie puncta nu mai puțin de 9 goluri, astfel că recordul deținut de Gerd Muller era doborât, iar toți iubitorii sportului se minunau de ceea ce a reușit să reușească Lionel Messi, cel considerat drept „unul dintre cei mai mari fotbaliști” din istorie.

Golurile înscrise în decembrie:

1 decembrie – Două goluri vs. Athletic Bilbao (5-1)

9 decembrie – Două goluri vs. Real Betis (2-1)

12 decembrie – Două goluri vs. Cordoba în Copa del Rey (2-0)

16 decembrie – Două goluri vs. Atletico Madrid (4-1)

22 decembrie – Un gol vs. Real Valladolid (3-1)

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