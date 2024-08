Cum a reușit Marian Godină să economisească câteva zeci de mii de lei în doar 2 ani. A renunțat la acest lucru: “Am reușit fără nicio metodă”

În doar doi ani, Marian Godină a reușit să strângă zeci de mii de lei. O decizie simplă i-a transformat viața și i-a umplut contul bancar. Află cum a reușit.

Cum a reușit Marian Godină să economisească câteva zeci de mii de lei în doar 2 ani. A renunțat la acest lucru

a dezvăluit recent o metodă surprinzător de simplă prin care a reușit să economisească mulți bani într-un timp relativ scurt. Secretul său nu implică investiții riscante, ci renunțarea la un obicei zilnic, extrem de costisitor pe termen lung.

cum a reușit să pună deoparte sumă mare de bani în doar doi ani. Într-o postare sinceră, el a dezvăluit modul prin care s-a eliberat de dependența de tutun, lucru pe care îl consideră o mare realizare în viața lui.

Înainte de a lua această decizie, Godină era un fumător înrăit, ajungând la două pachete pe zi, cel puțin. În ciuda acestui obicei nociv, el reușea să mențină o rutină de exerciții fizice, astfel că nu simțea efectele negative ale fumatului asupra fizicului său.

“După ce terminam și al doilea pachet, apucam să mai fumez câteva țigări și din al treilea. Se întâmpla asta aproape zilnic, iar zilele în care să nu termin două pachete erau din ce în ce mai rare. Degetele arătătoare de la ambele mâini erau galbene. Cu toate astea făceam sport și pe atunci și reușeam cumva să nu mă afecteze fumatul în privința asta”, a declarat acesta pe Facebook, potrivit

Decizia care i-a schimbat viața. Cum a renunțat Godină la fumat

Punctul de cotitură a fost marcat de nașterea fiicei sale, Maria, ceea ce i-a trezit un instinct puternic de autoconservare. Astfel că, pe 22 august 2022, Godină a luat hotărârea fermă de a renunța definitiv la fumat.

Chiar dacă se fac doi de ani de când nu mai fumează, el încă mai simte uneori dorința de a aprinde o țigară. Dar, aceste impulsuri au devenit tot mai ușor de controlat.

„Cu regret în suflet, am rugat un prieten care venea la mine să îmi aducă și un pachet de țigări, pentru că eu mai aveam doar vreo două și nu aș fi vrut să închei cu așa poftă. Am fumat până pe la prânz tot pachetul ăla, iar la ultima m-am filmat trăgând ultimele fumuri și stingând-o.

A fost ultima țigară pe care am atins-o. În cei doi ani am avut câteva momente în care era gata-gata să mă reapuc, dar de fiecare dată am reușit să mă abțin. Au fost perioade în care în fiecare dimineață îmi era o poftă teribilă de fumat. Și acum îmi mai e poftă uneori, dar e din ce în ce mai rară și mai redusă”, a mai spus bloggerul în postarea sa, conform sursei citate.

Cât a economisit, de fapt, în 2 ani

Dar adevărata surpriză a venit când Godină a calculat cât a economit, de fapt. În cei doi ani de când nu mai fumează, el estimează că a pus deoparte aproximativ 35.798 de lei. Mai mult, a evitat consumul a 29.222 de țigări și a câștigat echivalentul a 121 de zile care altfel ar fi fost dedicate fumatului.

„Dacă ai de gând să te lași de fumat, să știi că va fi una dintre cele mai mari realizări ale vieții, cel puțin eu așa simt. Și sunt sigur că poți, e nevoie doar să își dorești. Eu am reușit fără nicio metodă, doar cu pură ambiție, dar poți apela la fel și fel de metode. Succes!”, i-a încurajat ei pe cei care vor să renunțe la fumat.