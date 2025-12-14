Sport

Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentarea de acum 14 ani: ”Dumnezeu mi-a dat un scop”

Mihai Neșu a explicat cum a găsit puterea pentru a depăși accidentul care l-a adus în scaun cu rotile. Fostul fotbalist a făcut o declarație uimitoare.
Alexa Serdan
14.12.2025 | 13:00
Cum a reusit Mihai Nesu sa treaca peste accidentarea de acum 14 ani Dumnezeu mia dat un scop
Cum i s-a schimbat viața lui Mihai Neșu în ultimii ani. Sursa foto: captură video YouTube
În urmă cu 15 ani Mihai Neșu rămânea paralizat de la brâu în jos. Iată cum a reușit să treacă peste accidentarea gravă pe care a suferit-o la unul dintre antrenamentele celor de la FC Utrecht. Evenimentul i-a schimbat complet existența.

Mihai Neșu, despre puterea de a depăși accidentul din urmă cu 14 ani

Mihai Neșu s-a împăcat cu soarta care l-a adus în scaun cu rotile, în mai 2011. Fostul fundaș urmărește în continuare meciurile de fotbal, însă se concentrează pe ajutorarea copiilor și adulților care au nevoie de îngrijiri medicale.

După ce a lăsat în urmă sportul, în urma accidentului teribil, a reușit să-și transforme complet viața. A găsit puterea pentru a depăși accidentul care i-a marcat complet existența. Astfel, a mers mai departe cu capul sus.

S-a adaptat la condiția sa și a învățat să trăiască cu dizabilitatea care l-a făcut să renunțe la fotbal. Are o stare de sănătate bună, în fiecare zi ocupându-și timpul cu acțiunile de caritate pe care le face la fundația sa. Aceasta se află la marginea orașului Oradea.

„Sunt alții care fac mai multe lucruri decât mine. M-a ajutat Dumnezeu. Nu pot să-mi explic… A însămânțat în capul meu diferite lucruri, de la care au plecat toate aceste lucruri”, a spus Mihai Neșu, într-un interviu pentru gsp.ro.

”După ce m-am accidentat am zis că nu mai am niciun vis”

„Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. Și acum ne minunăm de ce am realizat. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis și niciun gând.

Voiam doar putere să-mi duc viața mai departe. Dar L-am lăsat pe Dumnezeu. Sfinții Părinți zic că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, duci o viață minunată. El vede mai bine ce ai nevoie în viață. Doar că noi avem anumite dorințe…

Iar după ce ni le îndeplinim, vedem că nu erau ceea ce ne doream. Și eu am pățit de multe ori lucrul acesta. Dar m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop”, a completat Mihai Neșu, pentru aceeași sursă.

Fostul fotbalist a mai transmis că accidentul l-a făcut să vadă viața diferit. În momentul de față, se bucură de lucrurile mici, simple, pe care anterior le-ar fi considerat nesemnificative. Spre exemplu, e fericit că poate merge singur la cumpărături.

Și-a pierdut independența, motiv pentru care acum apreciază puținul pe care îl poate face. Mihai Neșu are un program foarte bine pus la punct, trezirea făcându-se la 06:30. Merge în complexul de recuperare și face constant exerciții.

Sfatul primit de Mihai Neșu de la Muntele Athos

„Am avut și eu momente de răzvrătire în primii ani. Dar un părinte de la Muntele Athos mi-a zis ceva și a avut un impact extraordinar. Eram supărat pe viață, pe Dumnezeu și tot.

Și mi-a zis: «Mihai, dacă stai supărat, se schimbă ceva?». A avut o putere foarte mare pentru mine. Asta se întâmpla în 2016, la 5 ani de la accident. Mai am momente în care sunt obosit și zic că m-am săturat.

Atunci îmi vine în cap propoziția asta: «Se schimbă ceva dacă stai supărat?». Și imediat vreau să fac ceva, să uit de supărare. Cel mai important e să ai de lucru. Și rugăciunea e foarte importantă, dar nu am puterea să mă rog în continuu.

Puțin pot. Dar e important să nu lăsăm gândurile rele să intre în cap. Și când îmi vin, încerc să-mi găsesc de lucru”, a ținut să mai adauge fostul fundaș român, Mihai Neșu.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
