Cum a reușit Nicole Cherry să rămână în muzică? Producătorul i-a interzis să mai cânte: ”A trebuit să plătesc”

Nicole Cherry a spus secretele ascunse ale carierei sale. Vedeta a dezvăluit cât de mult au ajutat-o, dar și cât rău i-au făcut oamenii de când s-a lansat în muzică.

Nicole Cherry, adevărul despre momentul în care trebuia să renunțe la cântat

Pentru Nicole Cherry, Memories a fost cel mai mare hit al carierei sale, făcut după cum a dezvăluit chiar ea în podacst-ul Fain și Simplu, al lui Mihai Morar, din întâmplare. Nu se aștepta să iasă atât de bine și nici nu a mai reușit de atunci să lanseze o altă piesă de o asemenea anvergură. Totuși, primul său producător, căreia recunoaște că-i datorează o parte din succes, a însemnat și marea sa dezamăgire.

„Nu am uitat oamenii care m-au dezamăgit. Dar i-am iertat, pentru că pe mine m-au ajutat în momentul acela să evoluez, să mă maturizez. Și dacă ar fi să dau timpul cu 10 ani în urmă, aș face toți pașii. Primul producător și producătorul cu care m-am lansat eu… m-am bucurat enorm de mult că l-am întâlnit. Am intrat la un casting, am intrat într-un studio și mi s-a spus, ‘Nicole, acum cântă!’. Eu atunci am fost prima dată în situația de a și cânta și de a și compune.

Memories, multe dintre persoanele de atunci… nimeni nu știa, pentru că treaba asta trebuia ascunsă și trebuia dat cezarului ce e al cezarului. Toate laudele erau într-un singur loc, pentru că așa am și avut acordul la acel moment. Eu, oricum, neștiind ce se întâmplă cu o piesă.

Că e important să ai niște procente din acea piesă, că e important și că e mare lucru pentru un artist și să știe să compună, să spună asta oamenilor și să se laude. Eram mică, îmi doream să mă fac auzită și să mi se confirme că nu visez”, a povestit artista în

Drama lui Nicole Cherry: „Eu am ieșit plătind din acel contract”

Pe scurt, Nicole Cherry a afirmat că tot ce-și dorea producătorul său de la acea vreme era „să se afirme” și că atunci și-a dat seama că nu este văzută ca altceva decât un produs.

Mai mult, artista a dezvăluit că pentru a putea rezilia contractul, a fost nevoită să scoată bani din buzunar. Nu știe nici acum despre ce sumă e vorba, dar lucrul cert este că nu o avea și a primit ajutor din partea unei persoane apropiate, a cărei identitate a preferat să o păstreze ascunsă.

Cu toate acestea, Nicole Cherry a explicat că nu-i poartă pică producătorului său de la acea vreme, dar nici nu ar mai putea vreodată să colaboreze.

„Atunci mi s-a spus că nu pot să merg peste tot unde vreau eu, cumva, mi s-a zis că dacă vreau să stau doar acolo, dacă nu, să nu mai cânt. Pentru mine a fost un moment foarte greu. Mi-am dat seama că nu puteam să fac mai mult acolo.

(…) Eu ca să ies din acel contract, eu a trebuit să plătesc. Eu am ieșit plătind din acel contract. Ca să nu-mi închid cariera, a trebuit să plătesc un prim contract al meu. Ca să pot să cânt”, a afirmat Nicole Cherry.

Nicole Cherry a spus adevărul despre relația cu Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu

De-a lungul timpului, Aurel Pădureanu a afirmat de mai multe ori că soția sa, , a fost cea care a ajutat-o pe Nicole Cherry să se lanseze și

Acum, Nicole și-a dorit să lămurească situația. A susținut clar și răspicat că nimeni, în afară de familia sa, mai ales tatăl care a susținu-o întotdeauna, nu a ajutat-o să-și facă un nume în muzică.

„Pe mine nu m-a ajutat nimeni să mă lansez. Pe mine sora mea m-a ajutat, că m-a trimis la un casting. (…) Aurel Pădureanu este fratele bunicii mele. Relația noastră nu a fost niciodată una extrem de apropiată.

Au mai fost comentarii că de ce nu am făcut și așa mai departe. Ne vizitam rar, când mai venea pe la bunica mea și cam atât. Niciodată nu s-a întâmplat mai mult de atât. Față de ei, eu zic că le-am oferit tot respectul și chiar dacă au mai comentat din când în când despre mine, eu niciodată n-am spus absolut nimic și în continuare îl respect pe Mitică – așa cum îi spunem noi”, a spus vedeta.

De ce nu a fost Nicole Cherry la înmormântarea Corneliei Catanga

Nicole Cherry a dezvăluit că apropierea dintre familia sa și a lui Cornel Pădureanu a început să fie dorită abia după ce ea a devenit cunoscută. Totodată, vedeta a explicat și motivul pentru care nu a putut fi prezentă la înmormântarea Corneliei Catanga.

„Dintr-o dată, când am devenit cunoscută, trebuia să fim apropiați. Și noi, cumva, am urmat cursul firesc al lucrurilor care s-au întâmplat, dar asta nu înseamnă că nu ne salutam. Dar ne întâlneam, rar”, a afirmat artista.

Nicole Cherry a subliniat de mai multe ori faptul că i-a purtat și îi poartă în continuare respect lui Aurel Pădureanu, motiv pentru care a preferat să nu dea curs anumitor discuții.

„Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Eu atunci chiar nu am ajuns la înmormântare pentru că abia aflasem că sunt însărcinată, de fapt. Mie mi-a fost atât de rău…

Oricum, trebuia să fie înmormântată în ziua următoare și mama mea a fost acolo și mi-a zis, ‘Mami, nu mai are rost să vii aici, să te grăbești, pentru că ei vor să o înmormânteze astăzi, și știu că nu voiai să faci discuții și să se creadă altceva..’.

Pe mine toată lumea m-a văzut atunci nerecunoscătoare și oaia neagră. Dacă nu am comentat ceva atunci când ei au comentat, a fost pentru că nu am vrut să dau curs unor lucruri”, a dezvăluit Nicole Cherry.