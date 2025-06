Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească într-un timp scurt: ”Să vă zic un secret”

Fosta co-prezentatoare a emisiunii Vocea României, Nicoleta Luciu, a mărturisit într-un timp scurt. A făcut acest pas după sărbătorile de Paște, iar acum spune care este secretul său.

Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească într-un timp scurt

Nicoleta Luciu a revenit în lumina reflectoarelor la vârsta de 44 de ani, după o pauză destul de lungă. E nevoită să facă naveta de la Miercurea Ciuc, dar acesta nu este singurul sacrificiu la care a recurs pentru podcast.

Vedeta a spus acum ce a făcut pentru a elimina kilogramele în plus. Ambiția este cuvântul după care s-a ghidat de fiecare dată când s-a apucat de o dietă. Și de această dată frumoasa brunetă a reușit ceea ce și-a propus.

„Să vă zic un secret! După ce a trecut Paștele aveam câteva kilograme în plus. De fapt, aveam acele kilograme de mult timp, dar în momentul în care am zis că gata, mă apuc de dietă, după două săptămâni am slăbit undeva la 6 kilograme.

După aceea am vorbit cu Loredana (n.r. prietena ei). Ea mi-a zis, după o discuție între noi două despre copii, să punem bazele unui podcast. Am zis: hai să-i dăm bătaie!”, a declarat Nicoleta Luciu pentru .

Câte kilograme a slăbit, de fapt, Nicoleta Luciu

„După ce am slăbit cele 6 kilograme, știind că peste o săptămână trebuie să filmez, am zis că eu trebuie să mai slăbesc, pentru că în fața camerei o să par grasă.

Când am început să filmăm aveam -7 kilograme, iar acum am ajuns la -9”, a mai spus Nicoleta Luciu, mai arată sursa menționată anterior. Actrița a povestit la un moment dat și ce produse a consumat în această perioadă.

A mâncat doar batoane, fructe și nuci. De asemenea, cunoscuta a mărturisit că a băut foarte mult ceai verde și seara a încercat să nu aibă o masă foarte încărcată. După ora 18:00 mânca un singur baton și consuma un pahar mare de apă.