Cum a reușit Nicușor Dan să recupereze 20 de procente și cum au dispărut ale lui George Simion. „Alegerile nu se câștigă, mai degrabă se pierd”

Astfel, primarul general al Capitalei l-a egalat sau chiar depășit pe George Simion, după ultimele sondaje. Analistul politic Cristian Hrițuc și expertul în comunicare Radu Delicote au încercat să explice, pentru Fanatik, această aparentă răsturnare de situație. Ultimele sondaje efectuate de AtlasIntel, respectiv IRSOP, arată o surprizătoare modificare de trend, în cursa contra cronometru pentru Cotroceni. Dacă sondajul AtlasIntel, dat publicității cu două zile în urmă, arăta că George Simion și Nicușor Dan ar merge umăr la umăr, ambii cu câte 48,2% din preferințele electoratului, ultimul dintre ele, apărut joi, 15 mai, ar indica faptul că Nicușor Dan ar fi la 52%, cu 4 procente în fața rivalului său.

Cum a reușit Nicușor Dan să recupereze 20 de procente

Expertul în comunicare publică Radu Delicote consideră că , care arată corect tendințele. Pe de altă parte, nu aduc nicio certitudine, în sensul în care există o volatilitate și o dinamică aparte, în special în ultimele zile, iar totul s-ar putea schimba în doar câteva ore.

„Aș spune că procentele lui Simion nu s-au dus pe apa sâmbetei și că sondajele pe care le avem acum și pe care le vedem sunt aproape identice, la nivel de opțiune, cu cele pe care am avut în turul 1. În sensul în care lucrăm cu electoratul care este hotărât, care știe deja cu cine votează. Eu cred cu tărie că în momentul de față mai există o masă electorală acolo, care nu se afișează, care este într-o spirală a tăcerii, și care poate să fie de ambele părți. Acești oameni se vor hotărî unii dintre ei poate chiar în ultimul moment. Deci, în același timp, aici vorbim despre oameni care fie că sunt nehotărâți, dar vor să iasă la vot, fie sunt hotărâți, dar nu vor să spună cu cine votează. Și a treia categorie, cei care se vor decide pe ultima sută de metri cu cine votează”, a spus Delicote, pentru Fanatik.

Puțin diferită este opinia analistului politic Cristian Hrițuc, care a avertizat că din ultimul sondaj lipsește Diaspora. Din acest motiv, rezultatele nu ar fi neapărat edificatoare.

„Diaspora poate modifica rezultatul de duminică. Vor vota mulți oameni din străinătate, iar aici George Simion are prim-planul. Încă un motiv să privim cu o oarecare rezervă aceste sondaje, mai ales că în ultima vreme nu prea au fost aproape de realitate”, a spus Hrițuc, pentru Fanatik.

Unde a pierdut Simion

Cristian Hrițuc e și el de părere că nu doar că Nicușor Dan a punctat și a recuperat circa 20 de procente, dar sondajele arată astfel și pe fondul unor erori făcute de George Simion.

„Ambele variante sunt corecte, a pierdut George Simion, dar a și câștigat Nicușor Dan. Iar Nicușor Dan a câștigat Nicușor pentru că a reușit până acum își aducă un public nou lângă el, și din alte zone de votanți. Pe de altă parte, a pierdut Simion pentru că nu a reușit, deși avea un potențial mai mare, dar iată că ritmul lui de a aduce voturi e mult mai mic decât cel al lui Nicușor. Și a greșit că l-a tratat urât pe Victor Ponta, care i-ar fi putut redirecționa multe voturi, dar care a ales acum să se plaseze de partea lui Nicușor Dan”, a mai spus expertul.

De cealaltă parte, Radu Delicote nuanțează puțin lucrurile. În opinia sa, . Așadar, cel va câștiga o va face pe fondul erorilor adversarului.

Cum se câștigă alegerile

„Cred cu tărie că prin faptul că Nicușor Dan a participat la dezbateri a reușit să-și mărească potențialul, cel puțin de susținători. Nu neapărat baza, dar potențialul. Iar Simion, uitându-mă și la comentariile pe care le vedeam în social media, a greșit prin faptul că nu a participat la dezbateri. Sigur, el a reușit să-și consolideze propria bază de votanți, dar nu neapărat să-și mărească susținătorii. Deci aici poate să fie o chichiță. Și mai sunt încă multe elemente de nuanță care au contat de-a lungul campaniei de la declarații, la varii poziționări, la varii miștori, care cred că bucățică cu bucățică au contat de fapt la conturarea imaginii pe care o avem acum”, a mai afirmat Delicote.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a mai punctat, crede Radu Delicote, și la alte capitole. Nu a făcut-o însă decisiv, dar suficient ca să câștige foarte multe puncte, iar „finala” de pe 18 mai să se joace.

„A reușit să atragă votanți pentru că cred că și-a coalizat foarte bine aliații politici în interiorul partidului, partidelor, de fapt. Am văzut în PNL, am văzut în UDMRi, am văzut în PSD, am văzut în USR. Imediat numeroși oameni de bază din aceste partide s-au coalizat în jurul lui, unul la mână. Cred că, prin faptul că a încercat să fie constant, calm, și să nu intre în miștouri, în reacții despre populism, a reușit cumva să-și păstreze unele linii de comunicare constante. Și asta cred că l-a ajutat foarte mult. Și cred că inclusiv pe campania negativă pe care o vedem în momentul de față, derulată foarte mult pe social media, o să aibă succes. Dar, repet, asta nu înseamnă că a câștigat, e doar un unghi al fotografiei. Alegerile nu se câștigă, mai degrabă se pierd. Altfel spus, cel care va câștiga nu va câștiga, de fapt, alegerile, ci le va pierde celălat”, a mai afirmat Delicote, pentru Fanatik.

Aici, cei doi experți sunt în mare măsură de acord. Cu toate că ultimele sondaje îl arată de acum favorit pe Nicușor Dan, Cristian Hrițuc nu este pe deplin convins că lucrurile stau chiar așa.

„Aș fi totuși rezervat. Încă se joacă, ar fi de văzut de exemplu câți votanți sunt indeciși, ceea ce nu apare în ultimul sondaj. Plus că, așa cum spuneam, nu știm care ar fi rezultatul real pe diaspora. Putem doar să facem speculații, lucrurile nu sunt încă foarte clare, chiar dacă deja putem număra orele până la vot”, a mai spus Cristian Hrițuc, pentru Fanatik.

Ce spun ultimele sondaje

Turul 2 al alegerilor, care va fi decisiv și va da viitorul președinte al României, are loc duminică, 18 mai. Finaliști sunt George Simion, care a reușit să fie mai convingător pentru 3.862.761 de români, ceea ce reprezintă 40,96% din totalul voturilor exprimate în primul tur.

Al doilea a fost Nicușor Dan, dar la o distanță apreciabilă, de aproape 20 de procente. Concret, el a beneficiat de 1.979.767 de voturi, adică 29,99% dintre voturi. Diferența dintre cei doi candidați a fost una semnificativă – 1.882.994 de voturi, ceea ce l-a transformat pe George Simion în favorit.

Totuși, ultimele sondaje nu fac decât să-i dea mari bătăi de cap liderului AUR. Săptămâna trecută, un sondaj Verifield prezentat chiar de Nicușor Dan a arătat că acesta a recuperat masiv, jumătate din voturile care îi separau. George Simion continua să conducă și aduna 54,8% dintre preferințele românilor care au luat parte la sondaj, dar Nicușor Dan s-a apropiat destul de serios – 45,2%.

Și tot Nicușor Dan și-a continuat trendul ascendent, pe parcursul acestei săptămâni. Într-un sondaj AtlasIntel, la începutul acestei săptămâni, George Simion a pierdut cele 10 procente, iar cei doi rivali aveau câte 48,2%.

În fine, ultimul sondaj, care a apărut pe 15 mai, arată o spectaculoasă răsturnare de situație. Conform acestuia, primarul general al Capitalei i-a luat fața liderului AUR: 52% Nicușor Dan, respectiv George Simion – 48%.