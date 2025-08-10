Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată

O chiriașă din Gold Coast, Australia, spune că pisica ei este cea care a câștigat premiul cel mare la Loto. Vorbim despre o sumă de nu mai puțin de 1,4 milioane de dolari. Ce înseamnă asta însă pentru femeie și patrupedul ei?

Cum ar fi câștigat pisica premiul cel mare la Loto

Pensionara cu handicap din Biggera Waters are în plan să folosească câștigul de la Gold Lotto pentru a-și construi o casă pentru ea și prietenul ei blănos. Se pare că viața celor două nu a fost deloc una ușoară.

„Întotdeauna trebuie să-mi ascund pisica în timpul inspecțiilor și m-am săturat de asta. Voi putea să cumpăr o casă și nu voi mai trebui să-mi fac griji pentru inspecții sau pentru creșterea chiriei. Câștigul acesta este pentru pisica mea!”, a spus chiriașa de lungă durată.

Femeia a deținut unul dintre cele șapte la categoria întâi care i-a adus un premiu de nu mai puțin de 1.428.581,63 dolari. Câștigătoarea a ratat mai multe apeluri de la oficialii loteriei care încercau să-i dea vestea cea mare.

Astfel, în final aceasta a fost șocată când a aflat că a devenit milionară. „Este cel mai mare premiu pe care l-am câștigat vreodată”, a spus femeia, care joacă de ani buni la loterie.

Ce legi sunt în Queensland cu privire la animalele de companie

De ce consideră însă femeia că pisica ei a reușit să câștige premiul cel mare la Loto? În Queensland, când vine vorba de animalele de companie, lucrurile sunt diferite față de România ori alte țări.

Mai exact, aici, chiriașii trebuie să solicite aprobarea pentru a ține La rândul lor, proprietarii trebuie să analizeze fiecare cerere în parte.

Legile introduse în 2022 au interzis proprietarilor imobiliari să emită politici generale de interzicere a animalelor de companie, dar o cerere putea fi totuși respinsă dacă se considera că spațiul nu era potrivit pentru a găzdui animalul de companie sau dacă animalul era susceptibil să provoace daune costisitoare, potrivit Institutului Imobiliar din Queensland (REIQ).

Alte șapte persoane au câștigat la Loto

Revenind la marele câștig de la loto, se pare că mai multe persoane au dat lovitura la extragerea respectivă. Mai exact, în toată Australia, au existat șapte bilete câștigătoare la divizia întâi în cadrul extragerii 4595 Gold Lotto.

Este vorba despre câte două bilete în New South Wales și Australia de Vest și câte unul în Queensland, Victoria și Tasmania. Și se pare că de la începutul anului și până acum, au existat de asemenea mai multe câștiguri.

Numărul de bilete câștigătoare la divizia întâi ale Lott a ajuns la 258 în 2025, inclusiv 59 câștigate de clienții Golden Casket. Astfel, se pare că norocul af fost de partea mai multor persoane, conform .