Cum a reușit o româncă să dea lovitura în străinătate. A plecat la muncă pentru a spăla toalete, dar și-a îndeplinit un vis

O româncă a dat lovitura în străinătate, deși nu s-ar fi așteptat vreodată la așa ceva. A plecat la muncă pentru a spăla toalete, dar avea în minte un vis. Iată că ulterior, acesta a devenit realitate.

Cum a reușit o româncă să dea lovitura în străinătate

. Unii au revenit în țară și au deschis afaceri de mare succes, în timp ce alții au început o nouă viață peste hotare.

Cum a reușit însă această româncă să dea lovitura în străinătate? Povestea sa poate fi un exemplu pentru multe alte persoane. Mădălina s-a mutat în Marea Britanie în 2016 și nici măcar nu cunoștea limba atunci.

. Prima oară a spălat toalete, însă avea în minte job-ul pe care și-l dorea cu adevărat. Iar lucrurile s-au aranjat între timp și pentru ea.

După ani de zile de muncă grea, Mădălina poate spune că se simte împlinită. Tânăra recunoaște că a traversat perioade dificile, însă a sperat până în ultimul moment la mai bine și asta s-a și întâmplat.

Drama trăită de Mădălina

Aceasta recunoaște că a fost umilită, ba chiar i s-a furat și salariul. De asemenea, a ajuns să muncească de trei ori mai mult doar pentru a nu fi dată afară. Ulterior însă, o oportunitate a apărut pentru ea, arată Anunțul UK.

Cum a reușit această româncă să dea lovitura în străinătate și cu ce se ocupă acum? Lucrurile s-au schimbat total în viața Mădălinei. Acum, aceasta ocupă un scaun la un birou al unei companii din centrul Londrei.

Pentru postul său, tânăra ajunge să câștige chiar și 45.000 de lire sterline pe an. Chiar și așa, ea spune că nu este vorba despre noroc ci mai degrabă despre ambiție, având în vedere munca depusă în ultimii ani.

“Am fost umilită și mi s-a furat din salariu, dar ca să nu fiu dată afară am tăcut și am muncit de trei ori mai mult decât colegii mei. Cunoștințele mele îmi spun acum că sunt o norocoasă, dar nu este noroc. Am fost foarte ambițioasă!”, povestește Mădălina.