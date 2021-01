Diana Peptănuș Marin din Suceava a reușit să se vaccineze din data de 13 ianuarie, chiar dacă nu face parte din personalul medical. Femeia a povestit cum a fost posibil acest lucru și a declarat că este norocoasă.

La Spitalul Spitalul Județean din Suceava au rămas 70 de doze de vaccin. Pentru a nu le pierde, reprezentații instituției au vaccinat persoane care nu se încadrau în prima etapă ca campaniei.

Vestea a circulat repede și mai multe persoane care nu ar fi trebuit să fie imunizate la momentul respectiv s-au așezat la coadă pentru a se supune procedurii. Această situație nu a fost una singulară în țara noastră. Managerul spitalului din Găești anuțase și el că dorește să vaccineze pe oricine vrea să se supună procedurii cu dozele rămase, pentru a nu fi nevoit să le arunce. A fost împiedicat de o echipă a DSP.

Cum a reușit o suceveancă să se vaccineze la liber: „Când am plecat de acasă, nu credeam că e adevărat”

Suceveanca a povestit cum a fost posibil acest lucru: „am aflat de la o vecină cum că s-ar vaccina oamenii la liber la Spitalul Județean, am adus informația acasă, ne-am echipat (ea și soțul – n.r.) și am plecat la spital, unde am întrebat paznicul, domnul de la barieră, despre ce este vorba, ne-a îndrumat spre Ambulatoriu și am stat la rând frumos, ordonați, afară, la aer liber, la distanță unii de alții”, a spus femeia, potrivit Digi 24.

„Atunci când ne-a venit rândul, am intrat într-o cameră de triaj, unde ni s-a luat temperatura, am fost chestionați vizavi de istoricul medical al fiecăruia și eligibili fiind pentru vaccin, am fost vaccinați cu prima doză de vaccin Pfizer”, a adăugat aceasta. Ea a precizat că i s-a eliberat adeverința de vaccinare și i s-a spus că o să fie contactată pentru administrarea dozei de rapel.

Femeia este fericită pentru că a reușit să se imunizeze: „așteptam cu nerăbdare și credeam că ne vine rândul la vaccinat undeva prin vară. Am fost niște norocoși. Noi când am plecat de acasă nu am crezut deloc că este adevărat.”

Diana Peptănuș mai spune și că nu este singura care a beneficiat de pe urma acestei situații: „am plecat cu altă treabă oricum nu aveam și s-a întâmplat foarte repede, în condițiile în care la rând erau și pensionari, și oameni mai tineri, au venit chiar și doi polițiști în uniformă, iar atunci când am ajuns în preajma Ambulatoriului, au ieșit de acolo niște domni în uniforme de pompieri, cu măscuțe pe care era drapelul și scria ‘Pompierii’, și i-am întrebat: Ați fost, v-ați vaccinat? Este adevărat?.”

Atât Valeriu Gheorghiță, cât și Raed Arafat au explicat că asemenea acțiuni nu sunt greșite. „Intenția de la Comitet este să nu se piardă nici o doză. Ce înseamnă acest lucru? Dacă vezi că s-au înscris atâția și au venit doar atâția, atunci la diferența de doze identifici undeva unde sunt oameni de vaccinat și doresc să se vaccineze și le folosești.”, a spus șeful DSU.

„Chiar dacă oamenii respectivi nu fac parte din grupa respectivă, nu s-au înscris încă. Asta s-a folosit și în alte țări. Oamenii care se înscriu trebuie să fie responsabili. Dacă te-ai înscris, atunci te duci. Dacă nu vrei să te duci, nu te înscrii”, a adăugat Arafat.

