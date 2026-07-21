Cum a reușit Real Madrid să iasă în evidență la Cupa Mondială, deși n-a avut niciun fotbalist la naționala Spaniei

ADVERTISEMENT

Real Madrid a avut un an slab, în care nu s-a apropiat d eniciun trofeu. A ratat și Liga Campionilor și campionatul Spaniei și Cupa Spaniei, însă jucătorii ei au reușit să-i aducă un titlu neoficial, la cea mai important competiție fotbalistică din lume.

Mbappe și Bellingham au punctat și pentru Real Madrid

Golurile marcate de Mbappe și Bellingham în finala mică a Cupei Mondiale au ridicat la 22 numărul golurilor marcate de jucătorii multiplei campioane a Europei, la acest turneu final. Real a depășit depășind recordul de 18 goluri deținut de Honved în 1954, Bayern München în 2014 și PSG în 2022.

ADVERTISEMENT

clasament condus de Kylian Mbappé, cu zece goluri, care a fost golgheterul Mondialului, dar a devenit și golgheterul all-time al Cupei Mondiale.

În spatele lor, eliminați în optimi, respectiv grupe, se află Vinicius cu patru goluri și Arda Güler, care a marcat un pentru Turcia. Recordul jucătorilor de la Real Madrid e cu atât mai demn de laudă cu cât, echipa din capitala Spaniei nu are niciun jucător în lotul proaspetei campioane Europei.

ADVERTISEMENT

Madilenii n-au avut niciun fotbalist la naționala Spaniei

Real l-a transferat însă pe Marc Cucurella, care la World Cup a contat însă ca fotbalist al englezilor de la Chelsea. Madrilenii au plătit 55 de milioane de euro pentru fundașul stânga, pe care Chelsea îl luase de la Brighton. Cucurella este catalan și a fost la FC Barcelona, dar nu a jucat decât la echipa a doua a clubului.

ADVERTISEMENT

Cu cele 22 de goluri de la această Cupă Mondială, , realizată atunci în 1954. Ungurii au reușit atunci 18 goluri, în principal datorită celor 11 ale lui Sándor Kocsis, golgheterul acelui turneu.

ADVERTISEMENT

În 2014, Bayern München l-a avut pe Thomas Müller ca golgheter, cu cinci goluri. Iar în 2022, PSG a avut norocul să-i aibă pe Mbappé și Messi, pe primul și al doilea loc în clasamentul marcatorilor turneului, cu opt, respectiv șapte goluri.

124 de fotbaliști au marcat 297 de goluri

Anul acesta, după Real Madrid, pe locul doi în clasamentul echipelor care au punctat la Cupa Mondială, prin jucătorii de la club, a fost PSG, cu 14 goluri. Iar, pe locul trei, Bayern Munchen, cu 11 reușite ale jucătorilor trimiși la turneul final.

ADVERTISEMENT

La World Cupa 2026 s-a marcat 297 de goluri, un record favorizat și de cele 104 meciuri jucate în timpul competiției. 124 de fotbaliști au punctat la cea mai mare Cupă Mondială din istoria fotbalului.