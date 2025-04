Cum a reușit să emigreze în SUA John Ion Banu înainte de 1989: „Cu intervenția guvernului american”

Testul Puterii cu Denise Rifai, live doar pe FANATIK.ro, l-a chestionat pe candidatul independent John Ion Banu cu privire la modul în care a reușit să emigreze în SUA înainte de Revoluția din 1989.

Cum a plecat John Ion Banu din România comunistă dinainte de 1989

John Ion Banu Muscel a emigrat în SUA înainte de 1989, lucru care a ridicat semne de întrebare cu privire la poziția sa de cetățean în România comunistă. Afaceristul care dorește să devină președintele României a fost întrebat de ce ar crede românii că este civil, dat fiind faptul că american.

„Nu direct. Nu a venit domnul Ronald Reagan, care era președinte pe vremea aceea, să spună lui domnul Ceaușescu dați-i drumul lui John Banu. Eu sunt absolut civil. Am făcut armata, dar toată lumea făcea după facultate. La vremea aceea nu eram eu singurul care am plecat. Plecau mulți. Categoric că erau foarte puțini, dar cei mai mulți nu doreau. Trebuie să ai un anumit drive.

Știți care a fost intervenția Guvernului American? A fost o intervenție pentru absolut toată țara. Era clauza națiunii celei mai favorizate. Ăsta a fost motivul cu care Ceaușescu avea mâna sucită la spate. Am depus în 80′ și am primit aprobarea prin 84′ și am plecat la sfârșitul lui 84′. Era primul mandat al lui Ronald Reagan și am poza lui pe birou în America. Ar putea să fie printre cei mai mari președinți după Lincoln, dar cred că Trump va fi foarte curând comparat cu acest. Deci, nu sunt securist”, a răspuns John Ion Banu Muscel la Testul Puterii, disponibil și pe canalul de al FANATIK.ro.

Candidatul care a plecat în SUA după doar câteva vizite la ambasadă

Întrebat care au fost pașii urmați pentru reuși să ajungă în Statele Unite ale Americii, John Ion Banu, politician român și afacerist american, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai 2025, a explicat de ce i-a fost atât de ușor lui să emigreze.

„M-am dus la ambasada americană și am spus vreau să plec pe motive economice. Aceea era o procedură clară, era cunoscută, nimeni nu te alerga. Iar când m-am dus la multele interviuri, mi-au trebuit trei ani să ajung la acest rezultat. Cred că aveam vreo 25 de ani. Nu puteam să le spun că sunt un sărac, că aveam mașină, nu munceam. Deci m-am dus și le-am spus că plec pentru că nu aveți partid de opoziție. Și atunci ei au spus nu avem, du-te. Și m-am dus. Dar vreau să vă spun un lucru pentru.

Primul lucru care trebuie să-l faci în viață pentru tine este să fii perseverent și să faci ceva și să nu aștepți ca cineva să-ți dea. Și ca să fac o ultima remarcă, chiar de când eram în facultate, în primul an, am vrut să trec granița, dar după aia m-am liniștit și am plecat cu avionul. Cu toată familia. Eram căsătorit, aveam un copil. Și am plecat legal. Statele Unite ale Americii m-au ajutat doar plătind printr-o fundație non-profit, se numea Tolstoi pe vremea aceea și mi-au plătit avionul prin Roma și așa mai departe”, a replicat candidatul independent la prezidențiale.

Afaceristul român, protejat de administrația americană încă din tinerețe

Afaceristul român a mai fost întrebat de Denise Rifai, la Testul Puterii, unde lucra la acel moment și dacă familia lui a avut de suferit în urma emigrării sale în SUA.

„Toată lumea vrea să știe dacă am fost securist. Încă o dată, cu mâna pe inimă vă spun, nu am fost securist. Când mă duceam la secțiile unde trebuia să te duci să ceri audiență și așa mai departe, trebuia să mă scol de la ora cinci, să stau la rând. Erau sute de oameni care așteptau și depuseseră actele și aveau aceeași procedură. Lucram în București, la Ipromet. Nu erau nici așa sus puse, nu aveau funcții în partid, nimeni nu a suferit nimic. V-am spus, eram întrebat ce fac de întâi mai, dacă mă duc în față la un nu știu ce, mă duceam oricând la secretarii de partid, mă știau și așa mai departe. Am făcut greva salariului, am făcut greva smântânii”, a mai povestit John Ion Banu.

Întrebat dacă a fost chestionat de autoritățile americane la ajungerea în SUA, John Ion Banu a spus că cu privire la poziția și intențiile sale.

„Soția mea era director la Institutul de Cercetări Textile. Bineînțeles că i s-a schimbat locul. Și eu am avut probleme, m-au trimis pe la Galați, nu mai știu pe unde. Asta nu înseamnă că chiar am trecut fluierând prin astea. Dar cu perseverență și cu un calm, cu un mod civilizat ajungi. Nu trebuie să faci o revoluție ca să câștigi. (…) Nu am stat sub observație în SUA. M-au întrebat dacă am nevoie de brânză și îmi dădeau brânză. De șase luni mi-au dat brânză, mi-au plătit și chiria câteva luni. Așa erau regulile. Nu, singurul interviu a fost la ambasada americană de aici. Mi-am făcut norocul prin muncă”, a declarat, la Testul Puterii, afaceristul.

John Ion Banu susține, de asemenea, că mulți dintre cei ce au trăit sub auspiciile comunismului exagerează când vorbesc despre acele vremuri.

„Mulți exagerează. Vă mai spun un lucru. N-am spălat niciodată vase, nu am fost în munci din astea. Știam engleză, bineînțeles. Mi-am găsit serviciu la o săptămână după ce am ajuns acolo cu un preț care la vremea aceea erau trei dolari pe oră, iar eu am fost angajat cu zece. Se uitau toți din jurul meu. Fără să fiu deșteptul deștepților”, a mai afirmat politicianul.