Cum a reușit Sebastian Dobrincu să facă o adevărată avere. Secretul din copilărie și ce sfaturi are pentru cei care vor să-i calce pe urme

Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor a povestit cum a reușit să facă o adevărată avere. Tânărul a dezvăluit secretul său din copilărie și le dă sfaturi celor care vor să-i calce pe urme.

Sebastian Dobrincu

în cadrul unui podcast pentru Radu Țibulcă, ce pasiuni avea în copilărie și cum și-a descoperit întâmplător un talent, din care a început să își facă, mai târziu, o meserie. Susține că a fost un copil curios, care dezasambla tot ce îi trecea prin mână de la jucării, la calculatoare.

”Au fost așa niște activități pe care am reușit să le acumulez sigur, pe cont propriu. A fost un declic… și mi-am zis poate chiar fac ceva bun (…) Eram pasionat de tot ce înseamnă tehnologie, de la design la video, programare…

Eram genul acela de copil care când mergea la aniversari, la zi de naștere la Mc lua jucăriile celorlalți și le dezasamblam, ca să vadă ce este înăuntru. Eram un copil ciudat la capitolul ăsta”, a declarat Sebastian Dobrincu.

”Eram foarte curios”

Tânărul, de 23 de ani, care a făcut bani din adolescență, a mai povestit cum obișnuia să întrebe absolut orice, despre orice. Toate întrebările lui începeau cu”de ce așa ”.

”Eram foarte curios. Spuneau și ai mei. Întrebam tot. Eram curios să știu de ce face telecomanda așa, de ce geamul se deschide așa…

Dezasamblam totul, tot ce găseam, dar la loc nu le mai puneam. Problema a fost când mi-au luat primul calculator și am vrut să scot tot din el, ”să operez pe inimă”…

A rămas placa grafică atârnată pe afară, cablurile… Mă descurcam la dezasamblat, mai greu cu pusul înapoi. Mă fascina tot”, a mai declarat el pentru aceeași sursă.

”A fost marele noroc al vieții mele”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor este cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Însă el susține că tocmai acea curiozitate de copil l-a ajutat să își descopere pasiunea din care și-a făcut apoi o carieră și a câștigat foarte mulți bani. Este de părere că acea curiozitate a fost de fapt, norocul vieții lui.

”A fost o curiozitate nativă. A fost marele noroc al vieții mele: am reușit să descopăr întâmplător, o pasiune ca după, să fac ceea ce îmi place pentru tot restul vieții. Unii termină liceul și nu știu ce vor să facă. Eu eu am avut noroc să descopăr ce vreau să fac, ca și carieră. Iar din punctul acesta de vedere am fost norocos”, susține tânărul care a făcut o mulțime de bani în America, după ce a părăsit țara la vârsta de 17 ani.

A fost meritul părinților

Sebastian Dobrincu consideră că a fost și meritul părinților lui, care, în opinia lui, l-au împins să facă de toate, de la sport la muzică.

”Cred că a fost și meritul alor mei, m-au pus să încerc chestii noi, m-au dus la șat, să bat mingea în fața blocului. M-au dus la toate sporturile, să fac muzică, limbi străine… M-au împins să fac de toate. Nu știu dacă asta a fost intenția lor, dar așa îmi place mie să cred”, mai susține tânărul de la Imperiul Leilor.

Cum a făcut primii pași în carieră

Pasionat de matematică și informatică, Sebastian a fost admis la un liceu privat de informatică, într-o clasă specială de olimpici, dar când a renunțat să mai reprezinte unitatea de învățământ a intrat în conflict cu instituția.

A avut interviuri cu unele dintre cele mai mari nume din tehnologie, Tim Cook (CEO Apple) şi Mark Zuckerberg (CEO Facebook). Tot în acea perioadă a fost exmatriculat. Așa a apărut ideea de a-și lansa propria firmă, denumită Storyheap.

La 17 ani avea propria firmă

a fost lansată când acesta avea numai 17 ani. Este vorba de o platformă ce analizează datele conturilor de Instagram şi Snapchat şi este folosită, în special de vedete și firme importante.

Storyheap are în acest moment, peste 15 milioane de utilizatori, printre care se numără Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Prin intermediul start-upului, tânărul încasează anual venituri de peste 1 milion de dolari.