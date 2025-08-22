Cum a reușit Serena Williams să slăbească 14 kilograme în doar câteva luni. Sportiva a apelat la un medicament după ce a născut

Serena Williams a dezvăluit modul în care a reușit să slăbească după ce a devenit mamă a doua oară. Sportiva, care acum are 43 de ani, a reușit să piardă nu mai puțin de 14 kilograme în doar opt luni de zile.

Cum a reușit Serena Williams să slăbească 14 kilograme

Drumul nu a fost deloc unul ușor. Serena Williams a dezvăluit că în primă fază a încercat să dea jos kilogramele nedorite într-un mod natural. Alerga, mergea pe jos, făcea ciclism, dar și alte exerciții fizice.

Se pare însă că nimic nu a dat roade. De altfel sportiva recunoaște că simțea că din organismul ei lipsește ceva. Nu putea ajunge la greutatea dorită nici cu astfel de eforturi, deci avea nevoie de ajutor.

„Am încercat literalmente totul. Alergare, mers pe jos, ciclism, urcat scări, orice, am reușit. Chiar și acum, încercând să practic un sport profesionist, a fost ceva ce chiar și eu am simțit: «OK, nu vreau să fac asta pentru că este o scurtătură sau este o cale rapidă de ieșire».

Dar de fapt nu este și simt personal că organismului meu i-a lipsit ceva în special după ce am avut doi copii. Nu am putut să ajung la o greutate sănătoasă pentru mine”, a spus Williams la emisiunea „Today”, relatează .

La ce medicament a apelat sportiva

Cum a reușit, deci, să slăbească Serena Williams? Aceata a apelat la un medicament, mai exact GLP-1. Medicamentul „funcționează prin imitarea unui hormon produs în mod natural de organism pentru a regla nivelul zahărului din sânge, a încetini digestia și a oferi senzația de sațietate”, conform site-ului web al companiei.

Inclusiv controversatul medicament pentru slăbit Ozempic este un GLP-1. Iar deși sportiva a fost reticentă în primă fază, după cea de a doua naștere și-a dat seama că altă soluție nu are.

„Așa că, pentru mine, în cele din urmă, când au apărut GLP-1, a fost ca și cum: «În niciun caz, nu», nu e pentru mine. Nu mă înscrieți. Am privit-o ca pe un sport”, a spus Williams la „Today”.

Patrick Mouratoglo i-a recomandat să slăbească la acel moment

Inclusiv Patrick Mouratoglo i-a spus că trebuie să slăbească. Astfel, Serena Williams s-a văzut nevoită în cele din urmă să apeleze la acest medicament. Iar surprinzător sau nu, acesta a funcționat mai bine decât s-ar fi așteptat.

„Ca adversar, pot învinge acest adversar indiferent ce fac, trebuie să încerc ceva diferit. Am încercat ceva diferit, nu a funcționat. Așa că, în cele din urmă… mi-am văzut prietenii folosindu-l, am văzut mulți oameni luând-o și am încercat-o și chiar a funcționat”, a completat ea.

cu acest medicament și nu se teme de efectele sale în timp. Sunt într-adevăr persoane care nu ar apela la el, însă sportiva spune că nu are niciun regret.

Serena Williams s-a retras în 2022

Amintim faptul că sportiva s-a retras din tenis în luna august 2022. Au trecut trei ani de atunci și chiar și acum, aceasta duce dorul sportului. A avut parte de momente frumoase pe care și el amintește și acum.

Iar deși unele dintre obiective nu și le-a atins niciodată, aceasta își amintește cu drag . Nu are regrete, ci doar duce uneori dorul unor astfel de provocări.

„Cred că există o parte din mine căreia îi va fi mereu dor de tenis, pentru că atunci când faci ceva pentru întreaga ta viață, din ziua în care îți amintești că ai avut întotdeauna un obiectiv și apoi, într-o zi, te trezești și acesta nu mai este obiectivul tău, iar aceasta este o schimbare uriașă.

Dar, în același timp, am atât de multe amintiri minunate. Am avut atât de multe momente frumoase. Pot găsi întotdeauna alinare în asta”, a mai dezvăluit sportiva, pentru sursa citată.