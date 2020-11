Cum a reușit Simona Gherghe să topească kilogramele în plus?! Dezvăluiri și despre operațiile estetice

Simona Gherghe este fără doar și poate una dintre ele mai carismatice personaje tv, iar de câteva luni a ajuns din nou în atenția publicului după ce a preluat cârma emisiunii Mireasă de la Antena 1.

Într-un interviu pentru viva.ro, vedeta a mărturisit care este secretul siluetei sale, dar și dacă a apelat sau vrea să apeleze la chirurgia estetică.

Așadar, secretul unei siluete de vis stă în a mânca mai puțin, cel puțin asta susține Simona Gherghe, care la un moment dat a vrut să ia și pastile, ba chiar a încercat tot felul de cure de slăbire. De când a devenit mamă, prezentatoarea tv nu mai are timp să mănânce și astfel a reușit să topească kilogramele în plus.

Simona Gherghe este pro intervenții estetice

„Nu prea am timp să mănânc. Acasă am de hrănit cel puțin un copil, la platou nu prea am timp. Şi, uite aşa, secretul cred că e să mănânci puțin”, a mărturisit vedeta Antena 1.

Întrebată dacă s-a gândit la operații estetice, Simona Gherghe a răspuns degajată că da, însă doar atunci când le va considera necesare. „M-am gândit, normal. Şi când o să consider că e necesar, voi apela la astfel de procedee”, este de părere prezentatoarea show-ului Mireasă.

„Tenul meu s-a dezobişnuit de machiajul de televiziune şi a fost nevoie de vreo săptămână şi ceva să reuşim să facem cumva să arăt cât de cât OK. Între timp, am mai şi slăbit puțin, acum sunt mulțumită”, a mărturisit vedeta despre cum s-a obișnuit chipul ei cu machiajul profesional e care nu a mai avut parte în ultimii ani.

Fosta prezentatoare Acces Direct este căsătorită cu Răzvan Săndulescu și împreună au doi copii, pe Ana Georgia, acum în vârstă de 3 ani, iar în 2019 a născut cel de-al doilea copil, pe Vlad Ioan, care în mai a împlinit un an. Simona Gherghe a prezentat timp de 5 ani emisiunea Acces Direct pe care a preluat-o de la Mădălin Ionescu.

