Cum a reușit un fost electrician să-și salveze soția de la moarte: „Nu mai făcea niciun semn”

Opt din 10 români nu știu cum să acorde primul ajutor în caz de urgență. Este realitatea crudă, prezentată fără ocolișuri, de Paul Oargă, rezident de anul I la Terapie Intensivă într-un spital din Cluj-Napoca, într-o postare pornită de la gestul salvator prin care un fost electrician a reușit să-și readucă soția la viață.

„Câtă lume ar avea prezenţa de spirit a domnului Flore care i-a acordat primul ajutor soţiei sale, doamna Flore, atunci când inima ei s-a oprit din cauza unui infarct miocardic?”, se întreabă, retoric, tânărul medic, încercând să sublinieze cât este de important să știm cum să procedăm în astfel de cazuri.

Nu de alta, dar în Europa se înregistrează anual până la 700.000 de decese din cauza stopurilor cardio-respiratorii, tocmai pentru că oamenii nu sunt capabili să intervină în timp util. „Se poate întâmpla oricui: mie, ţie, celor dragi ţie, absolut oricui”, avertizează Paul Oargă.

Un bărbat din Cluj și-a salvat soția de la moarte

„I-am dat nitroglicerină şi s-a pus pe pat. Când am venit de la bucătărie şi-a dat capul pe o parte. Eu i-am spus fiicei mele să sune la 112 şi am luat-o în braţe şi am întins-o jos pe covor.

Era moartă. Nu mai făcea niciun semn. Am început să fac masaj cardiac, am pus mâinile pe piept şi am apăsat puternic. Am zis la fiica-mea. Am depăşit 60 de apăsări pe minut.

Am făcut repede şi foarte tare. Mi-a fost frică să nu îi rup ceva. După un minut a început să scoată un geamăt. Zic, cred că-i salvată, către fiică-mea.

A venit între timp echipajul şi a zis să mă dau la o parte. Eu o apăsam în continuare pe piept. A venit echipajul de la SMURD şi eu tot făceam masaj.

Unul dintre ei mi-a zis să nu mai fac şi i-au pus un tub de oxigen, o mască, un balon. Şi au făcut respiraţie cu balon. I-au dat două şocuri”, a povestit clujeanul.

Potrivit medicului Paul Oargă, astfel de cazuri sunt, din păcate, extrem de rare, întrucât „martorii nu fac altceva decât să asiste neputincios la nefericitul eveniment”. De aceea, în zilele noastre este pur și simplu vital ca oamenii să aibă cunoştinţe de prim ajutor.

