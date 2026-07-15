Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială. Pe ce meciuri a pariat

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Ajunsă în fazele sale finale, Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada a propus foarte multe meciuri de mare calitate, din care pariorii au încercat să scoată cele mai bune cote și, implicit, cele mai mari câștiguri posibile. Unii au reușit, iar alții au primit lovituri crunte din punct de vedere financiar. Un influencer de peste ocean nu a fost inspirat în ultima săptămână și a pierdut aproape 4 milioane de dolari.

Pe ce meciuri de la Cupa Mondială a pierdut un influencer aproape 4 milioane de dolari

Cu 48 de echipe la startul său, Campionatul Mondial de Fotbal din această vară a reprezentat o veritabilă ”mană cerească” pentru amatorii de pariuri. Unii au fost inspirați și au scos profit, în timp ce alții au riscat și au cam pierdut totul. În acest caz nefericit este un tânăr influencer din Statele Unite.

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Într-o postare pe mai multe platforme de socializare (X, Instagram, Facebook), ”SteveWillDoIt”, pe numele său adevărat Stephen Deleonardis, (circa 3,4 milioane de euro) pe perioada Campionatului Mondial 2026. ”Falimentul” său a venit într-o singură săptămână, din cauza unor pariuri absolut neinspirate.

În primă fază, el a făcut anunțul chiar pe contul său de X (fostul Twitter), unde a postat pe scurt: ”Lost $4,000,000 at the World Cup” (n.r. Am pierdut 4 milioane de dolari la Cupa Mondială). În paralel, acesta a promovat un videoclip, urcat și pe pagina sa de YouTube, în care vorbește despre seria de pariuri pierdute.

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În materialul video, SteveWillDoIt enumeră pariurile care i-au adus aceste uriașe pierderi. În general, el a mizat pe surprize. Riscurile nu au fost deloc inspirate. În primul pariu a ales să pună 1,6 milioane de dolari pe faptul că Mexic va elimina pe Anglia în optimile de finală. Europenii s-au impus cu 3-2.

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Apoi, americanul a avut încredere în Cristiano Ronaldo (41 de ani). A pus 800.000 de dolari pe pariurl ”CR 7 marchează cu Spania”. Știm bine cum s-a terminat acel meci din optimi. Tot în această fază, Stephen a mizat 820 de dolari în total pe SUA contra Belgiei (1-4) și pe un ”combo” Argentina victorie cu Egipt & Columbia victorie cu Elveția. A dat greș.

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I LOST $4,000,000 AT THE WORLD CUP (w/ 6IX9INE) via — Steve Will Do It (@stevewilldoit)

În fine, influencerul a mai scos ceva ”mărunțiș”, 250.000 de dolari, pe o victorie a Norvegiei cu Anglia în sferturi. A visat frumos, după ce nordicii au condus, dar apoi și-a ”revenit”, Haaland & co. pierzând în prelungiri. A tras linie după toate aceste meciuri și a văzut că a ieșit pe minus cu 3,87 de milioane de dolari.

SteveWillDoIt managed to LOSE $4 MILLION in 1 week from betting on the World Cup and had to sell $1 Million worth of watches after going into DEBT 🤯💀💰 -$1.6 Million on Mexico to beat England

-400K on tickets & flights

-$800K on Cristiano Ronaldo to score vs Spain

-$420K on… — Killa 🌺 (@KillaKreww)

Cine este Stephen Deleonardis, recunoscut ca SteveWillDoIt în online

Stephen Deleonardis, sub numele SteveWillDoIt, este un creator de conținut american. S-a născut pe 26 august 1998, în Florida. Explozia sa în mediul virtual a avut loc în 2019. Atunci, a devenit celebru grației provocărilor extreme pe care le posta inițial pe Instagram, iar ulterior pe YouTube. De aici și pseudonimul său: ”Steve va face orice”.

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În ultimii ani, acesta s-a orientat puternic spre zona de gambling. Mai exact, pe pariuri sportive și casino online. A colaborat cu branduri importante din fenomen. De altfel, el a ajuns în atenția publicului internațional prin pariuri masive pe evenimente mari ca UFC, fotbal american și Cupa Mondială 2026.

Influencerul a avut și zile mai bune. El a dat lovituri majore, câștigând uneori sume enorme. Este cunoscut și pentru interviuri virale, inclusiv cu Elon Musk. Steve are o bază uriașă de fani datorită carismei, umorului și momentelor de generozitate autentică. Are milioane de urmăritori pe și abonați pe YouTube.