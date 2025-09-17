Cum a reușit un politician să închirieze de la stat un restaurant celebru pentru o sumă modică. Banii n-au fost plătiți ani la rând

Compania de stat SC BTT SA, ajunsă în anul 2021 în subordinea Ministerului Familiei, are de recuperat aproape 200.000 lei, bani pe care trebuia să-i primească pentru închirierea unei proprietăți de lux din localitatea Buftea. Mai exact, este vorba de celebrul restaurant Calul Bălan și construcțiile adiacente, cu o suprafață de aproape 900 de metri pătrați. Inițial, contractul de închiriere a ajuns la o firmă locală, deținută de un important politician liberal, pus între timp sub acuzare de către DNA.

ADVERTISEMENT

Chirie modică pentru o proprietate de lux a statului

Biroul pentru Turism și Tineret SA, compania de stat aflată inițial în subordinea Ministerului Sportului și trecută în 2021 la Ministerul Familiei, a închiriat complexul Restaurant Calul Bălan din Buftea către firma SC Resort Calul Bălan SRL. Contractul era semnat în august 2017, pe o perioadă de cinci ani, pentru suma de 11.760 euro/ an, fără TVA.

Practic, vorbim de circa 1.000 de euro pe lună pentru închirierea restaurantului cu o suprafață de 874 metri pătrați.

ADVERTISEMENT

În anul următor, CS BBT SA își dă acordul ca acest contract de închiriere să fie cesionat către o altă firmă, SC Calul Bălan Events SRL, o altă firmă din Buftea.

Spre finalul anului 2019, la 1 octombrie, durata contractului de închiriere este prelungită pentru încă cinci ani. urma să fie închiriat până în august 2027.

ADVERTISEMENT

Chirie modică pentru firma unui politician

SC Resort Calul Bălan SRL, firma care a închiriat proprietatea din Buftea a celor de la BTT SA, a fost înființată în luna iulie a anului 2017, practic cu o lună înainte de semnarea contractului cu firma de stat.

ADVERTISEMENT

Firma este deținută, în procente egale, de către doi asociați. Unul dintre aceștia este Silviu Bujor Rudeanu, consilier județean de Ilfov din 2020, reales vara trecută pe listele PNL. Această firmă, Resort Calul Bălan SRL, nu pare să fi avut activitate economică, veniturile declarate fiind zero în fiecare an din 2018.

Anul 2018, an în care firma concesionează contractul de închiriere pentru restaurantul Calul Bălan, este anul în care Bujor Rudeanu este într-un mega dosar de corupție. Mai exact, actualul consilier județean de Ilfov a fost acuzat, împreună cu alți 89 de inculpați inclusiv firma sa PUSA Medical Care, de decontări fictive a unor servicii medicale la domiciliu. Prejudiciul produs s-a ridicat la 20 de milioane lei, sau 4,5 milioane euro.

ADVERTISEMENT

Celălalt acționar al firmei este Florin Cătălin Buganu, de profesie bucătar, și cel care conduce practic restaurantul Calul Bălan. Fără legătură cu acest caz, datele publice arată că, la finalul anului 2014, acesta primea de la Primăria Buftea o locuință ANL.

Statul rămâne și fără banii de chirie

Un control recent al Curții de Conturi la compania de stat BTT SA a scos la iveală că, în perioada verificată, mai exact între 2021 și 2023, firma care preluase contractul de închiriere pentru restaurantul Calul Bălan nu mai plătise chiria pentru locație. Prejudiciul se ridica la acea dată la aproape 200.000 lei.

„În perioada supusă auditului, respectiv 2021-2023, chiriașul nu a procedat la plata chiriei conform contractului, înregistrând debite restante evidențiate în contabilitatea BTT SA în sumă totală de 187.066,92 lei”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Documentul citat menționează că, după această perioadă, abia în martie 2023, de executare silită, iar în luna august compania de stat decide rezilierea contractului de închiriere.

La începutul acestui an, disputa se mută în instanță, BTT SA cerând judecătoriei Buftea evacuarea debitorului și plata chiriei restante, plus penalitățile de întârziere. În luna martie a acestui an, instanța a admis în parte cererea BTT SA, obligând firma SC Resort Calul Bălan SRL la plata sumelor datorate, dar și evacuarea din spațiul deținut de compania de stat. Raportul Curții, publicat în 25 august, subliniază însă că hotărârea instanței nu era încă comunicată părților în vederea punerii în executare.

În februarie 2025, la aceeași instanță, BTT SA deschidea un nou proces pentru recuperarea „lipsei de folosință a activului pentru perioada sept-dec 2024 şi a impozitului pe teren și clădiri”.

FANATIK a trimis mai multe întrebări către Ministerul Familiei prin care să ne comunice care este suma pe care BTT SA o obține în prezent din închirierea restaurantului din Buftea, către ce firmă este acum închiriat dar și de ce a firma de stat a început acțiunile pentru recuperarea datoriilor abia în anul 2023.

Ce profit a scos din restaurantul statului

Firma care a preluat contractul de închiriere al restaurantului Calul Bălan, Calul Bălan Events SRL, este și ea deținută de doi asociați (ambii cu 50%), unul dintre aceștia fiind chiar bucătarul Florin Cătălin Buganu.

Firma nu are depuse bilanțurile financiare pentru anul 2024, însă între 2021 și 2023, firma a declarat o cifră de afaceri de peste 1,25 milioane lei. La această cifră de afaceri, în cei trei ani, profitul net declarat a fost de doar 115.000 lei.

Florin Buganu mai are o firmă, Complex Turistic Calul Bălan SRL, acolo unde este acționar unic. Firma a fost înființată în vara anului 2023, iar în ultimii doi ani a avut o cifră de afaceri de circa 450.000 lei. Profitul net declarat a fost de circa 150.000 lei.