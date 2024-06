Cum a reușit un român să cheltuie de 6 ori mai puțini bani pentru vacanța în Grecia. Metoda bărbatului a generat mari controverse în mediul online

Un român a economisit de 6 ori mai mult pentru vacanța sa în Grecia, în anul 2024. Ce metodă controversată a folosit acesta?

Cum a reușit un român să cheltuie de 6 ori mai puțini bani pentru vacanța în Grecia

Mulți aleg Grecia ca destinație preferată pentru vacanța de vară. Dar, atunci când își fac planurile de concediu, românii caută tot felul de modalități pentru a economisi bani în călătoria lor. Un exemplu notabil este un român care a reușit să cheltuiască de 6 ori mai puțin anul acesta decât anul trecut, în aceeași destinație.

ADVERTISEMENT

Pe pagina „Forum Grecia” de pe Facebook, intitulată „ electrică în Grecia? Daaaaaa 100000%”, un român relatează că a călătorit cu o mașină electrică de la București la Paxos și retur, parcurgând aproximativ 2.100 de kilometri, plus 280 de kilometri pe insula ionică, cu doar 327 de lei.

Anul trecut, el a călătorit cu o mașină pe motorină. Traseul a fost București – Lefkada și retur, plus plimbările pe insulă, care l-au costat în jur de 1.800 de lei. Practic, el a cheltuit de de 6 ori mai puțin cu mașina electrică decât cea cu motorină.

ADVERTISEMENT

„Nici nu am făcut pana prostului, nici nu am „pierdut” ore la încărcat, nici nu m-au „surghiunit” grecii pe ferry”, a scris acesta pe grup, potrivit

Un român a călătorit cu mașina electrică până în Grecia. Care a fost traseul

Care a fost Ei bine, el a pornit din București cu mașina plină de energie și a făcut prima oprire la Supercharger Sofia, unde a încărcat bateria la 18%: „Încărcarea gratuită, 35 de minute, cât sa mergem la toaletă, sa ne luam o înghețată și să ne dezmorțim”

ADVERTISEMENT

După aceea, a oprit la Petrol Kulata pentru o încărcare de 24 de minute și 47 de lei, iar în Ioannina, a folosit un încărcător rapid, ajungând la 82% și cheltuind 150 de lei.

Românul a adus în discuție și noile reguli grecești privind transportul mașinilor electrice cu feribotul. Conform acestora, șoferii trebuie să se asigure că bateriile mașinilor electrice au un nivel maxim de încărcare de 40%. În plus, buteliile de gaz trebuie să fie pline 50%.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el s-a asigurat din timp că mașina poate fi încărcată la cazare: „După ce am primit de la vilă răspunsul că putem încarcă la priza normală de la ei, fără probleme. Am primit un aparat de măsurare și am încărcat, la 2 zile, câte 15-25%”. Fiindcă a consumat „puțin”, gazda nu l-a mai taxat suplimentar.”

Metoda bărbatului a generat controverse în mediul online. Ce au comentat internauții

Drumul înapoi spre casă a fost la fel de lejer. Au pornit cu mașina plină și au făcut prima încărcare la hotel Salonic, unde au plătit 102 lei, apoi în Sofia și Ruse.

„Dacă a meritat vacanța cu mașina electrică? Din plin. Pericol? De prea multă relaxare. Mai merg cu mașina electrică în Grecia? De fiecare dată, de-acum încolo”, a concluzionat românul, potrivit sursei.

Ca de obicei, cometariile răutăcioase nu au întârziat să apară. Mulți internauți au răspuns sarcastic și l-au criticat pe român pentru alegerea sa. Iată doar câteva exemple, potrivit sursei citate.

„Nu știu ce mașină pe motorină aveai tu, dar eu pe 3.000 de kilometri dau maximum 1200 de lei. Ce nu îmi place mie la electrice și de ce nu mă atrag e fix faptul că, deși opresc să mă odihnesc, opririle sunt scurte, în niciun caz cât să încarc mașina. Și aceste opriri se fac fix unde am eu chef, nu în funcție de stațiile de încărcare. Nu o singură dată am oprit în câmp în Bulgaria, am fumat o țigară în 5 minute și am plecat. Asta nu îmi place mie, nu vreau să depind de stații”, i-a răspuns cineva.

„Erou național te facem. Cu excursia asta electrificată, ai salvat planeta. Bravo și ține-o tot așa. Noi muritorii de rând îți mulțumim și suntem profund recunoscători ca ne faci aerul mai puțin poluat”, a spus altcineva, ironic.

„Veniți prin online si lăudați cât de cool e să mergi cu mașina electrică de 35.000 euro cu autonomie de 350 de kilometri, in vacanță de 3.000 km, toate astea ca sa salvați 100 euro pe toată vacanța. Nu va pasa în prima fază de mediul înconjurător, de vreme ce subliniați mărunțisul economisit”, a fost un alt comentariu postat pe grupul de Facebook.