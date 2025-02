Cum a reușit un român să construiască o casă de 100 mp fără să facă credit la bancă. “Aici e secretul”

În România puține persoane își fac locuințe cu banii pe care îi economisesc ani la rând. Iată cum a reușit un român să construiască o casă de 100 mp fără să facă . Proprietarul a dezvăluit care este secretul pe care s-a bazat pentru a-și vedea visul împlinit.

Cum să ridici un imobil de 100 mp fără să apelezi la bancă

Băncile sunt la mare căutare în rândul persoanelor care vor să-și cumpere o mașină sau un apartament. Nu este și cazul unui bărbat care a povestit ce a făcut pentru a ridica un imobil cu o suprafață de 100 de mp.

Acesta nu a făcut niciun împrumut la instituțiile bancare din țara noastră, ci a apelat la o altă metodă. Recunoaște că a făcut mai multe sacrificii pentru a vedea construită, declarația sa ducând la o dezbatere.

Românul a dezvăluit că a putut să-și facă casă fără credit trăind extrem de simplu. Nu a mers la restaurant și a decis să gătească acasă pentru a strânge bani. De asemenea, vacanțele s-au găsit destul de rar în dorințele sale și ale soției.

A început să facă aceste demersuri când avea 30 de ani și stătea în chirie în București. Partenera de viață avea atunci 25 de ani. În 202o părinții săi au decis să ridice o casă mică în comuna natală pentru a se retrage mai târziu acolo.

Un an mai târziu, bărbatul și-a schimbat planul și s-a alăturat familiei sale. Locuința a fost mărită cu gândul de a se muta. Imobilul are parter și un etaj a câte 100 mp, totul fiind construit din veniturile încasate de la locul de muncă.

Secretul construirii unei case de 100 mp

„Timp de aproape 3 ani, și aici e secretul, am trăit frugal. Vacanțele în afara țării nu au existat în afară de o ieșire de o zi în Bulgaria, iar ieșirile la restaurante au fost rare. Vacanțele în interiorul țării au fost scurte și cât mai ieftine.

Am gătit acasă și am mâncat din acea mâncare până am terminat-o (încă facem asta). Am cumpărat doar strictul necesar. Foarte important, nici eu și nici soția nu avem vicii pe care să fii irosit banii.

Eu și soția câștigam cam 10-12.000 lei împreună. Din banii ăștia făceam tot posibilul să punem cam 7-8.000 lei deoparte. Timp de 1 an am pus bani deoparte în timp ce plăteam și 1.500 lei chirie la marginea Bucureștiului.

Uneori, când mai făceam bani extra (soția avea croitoria ca hobby), reușeam să punem deoparte și 10.000 lei pe lună. Am profitat de faptul că lucrez de acasă și ne-am mutat în casa de la țară”, a povestit românul, conform .

Bărbatul a mai subliniat că atunci când s-a mutat în imobil nu avea niciun fel de mobilă. O vreme a dormit pe saltea. În prezent, casa este gata, la fel și curtea, însă românul a decis să înceapă o nouă construcție pe aceeași idee.

A plecat pe acest drum la finalul anului 2023 pentru că își dorește să-și extindă familia. Așa se face că a primit de la tatăl său un teren intravilan, situat la doar 300 de metri de casa construită cu ei cu scopul de a ridicat un imobil doar pentru sine și soția sa.