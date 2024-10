Cum a reușit un român să meargă 3212 de km cu o mașină electrică plătind 13 euro pe încărcări. A vizitat 5 țări cu doar 65 de lei

Un român a povestit, într-un clip pe YouTube, cum a reușit să meargă 3212 de km cu o mașină electrică plătind 13 euro pe încărcări. A reușit să viziteze 5 țări din Balcani cu doar 65 de lei.

Liviu Dumitrachi este românul care plătind 13 euro pe încărcări. Acesta s-a aflat la bordul unui vehicul Tesla Model Y Rwd într-un Balkan Trip.

În doar 15 zile, Liviu a vizitat și tranzitat 5 țări din Balcani. În clipul din online acesta explică cum a reușit această performanță. Conaționalul nostru a avut parte de încărcări gratuite la Tesla Super Charger (TSC). A profitat de un program prin care a primit puncte pe care le-a transformat în kilometri.

”Doar 13 euro m-a costat să vizitez și să tranzitez 5 țări din Balcani în doar 15 zile. Cum a fost posibil acest lucru? Normal că nu am inventat eu mașina electrică cu autonomie de 3.000 de km. Am avut încărcări gratuite la Tesla Super Charger (TSC), pentru că firma a avut un program foarte interesant în care dacă recomandam unui prieten să cumpere o mașină Tesla și acesta cumpăra mașina, primeam niște puncte pe care le-am transformat în kilometri gratis.

Deci cam m-am plimbat prin Balcani în rețeaua TSC și am reușit să reîncarc la ei în rețea. Nu am avut gratuitatea doar în România, am gratuitate oriunde mă duc în lume cu această mașină. Pe lângă asta am mai avut gratuit și la cazările din Serbia, Muntenegru și Bosnia”, povestește șoferul român.

Care a fost traseul șoferului de Tesla

A călătorit 3212 km. În periplul său prin mai multe state din Balcani, a avut avantajul de a nu plăti aproape pe nicăieri încărcările.

A găsit, în majoritatea orașelor, stații Tesla Super Charger. Aventura românului și a familie sale a început pe 22 iunie. ”O să vă arăt ce traseu am avut și unde am încărcat în această călătorie. Traseul a fost de 3212 km. Am plecat pe 22 iunie, iar prima oprire am făcut-o pe Pitești, la Tesla Super Charger.

Apoi, la Craiova, am oprit la TSC. Am plecat spre Bulgaria, am trecut pe la Calafat Vidin. Am ajuns în Serbia. Am încărcat aici la un alt TSC, dar aici nu mi-a luat din puncte, pentru că pentru Tesla încărcările sunt gratuite.

Din Serbia am ajuns la cazarea din Novi Pazar. Aici, gazda mi-a pus la dispoziție o priză de 2 kW pentru a o încărca pe timp de noapte. Nu mi-a luat bani a doua zi. Așadar, o trecem la gratuitate.

A doua zi am plecat spre Muntenegru, unde am avut cazare 6 nopți. În fiecare noapte, mai puțin una, am încărcat mașina la o priză de 2 kW. Nici aici nu au vrut să-mi ia bani, au spus că au panouri de la soare.

Am ajuns, după cele 6 zile, în Croația. Aveam bateria undeva la 70% și nu mi-a ajuns pana la cazarea din Croația. Am încărcat l o stație, într-o benzinărie. Era 0,30 cenți / kW. Am achitat, aici, vreo 5 euro. A fost primul meu cost pentru încărcare.

Înainte de a ajunge la încărcarea din Croația, am ieșit de pe autostradă, unde am găsit o stație TSC unde am încărcat gratuit pe baza kilometrilor gratuiți pe care îi aveam din aplicație. Încă o încărcare am făcut la Vrgorac. Aici am încărcat full și am mers la Duvrovnik să vizităm.

Aici, am găsit o parcare unde prețul pe oră era 1,3 euro. Chiar aici era și o stație de încărcare type 2, unde parcarea nu o plăteam, plăteam doar încărcarea. La finalul zilei, am stat aici 4 ore, s-a plătit parcarea 5 euro și ceva, iar încărcarea m-a costat 8 euro și ceva. Deci, practic, doar 3 euro am plătit să încarc mașina.

După cele 6 zile din Croația, am mers la stația de la Vrgorac, am încărcat plin și am continuat spre Bosnia Herțegovina. Am oprit la o cascadă, apoi am mers la celebrul oraș Mostar. Aici, la 5 minute de centrul vechi, am găsit o stație de încărcat, unde am încărcat gratuit.

În Sarajevo am dormit o noapte. Aici am încărcat la o priză de 2 kW. Nu s-a încărcat mașina full și am găsit o stație lângă hotel unde am încărcat 100%. Aici am plătit 5 euro. Totalul: 5 euro în Muntenegru, 3 la Duvrovnik și 5 în Sarajevo”, explică șoferul.

Aventura românului, final cu încărcări gratuite la Tesla Super Charger

După călătoria lungă din Balcani, românul a revenit acasă. Spune că a parcurs 350 de la Belgrad la Craiova fără nicio oprire pentru încărcare. Mai avea 7% în bord. La revenirea în țară, a mai încărcat o dată gratuit la TSC.

”De la Belgrad am plecat spre țară. De aici am parcurs 350 de km de la Belgrad la Craiova și am ajuns cu baterie 7%. Deci, se poate parcurge cu Tesla cu cea mai mică autonomie, undeva între 300 – 350 km”, mai spune Liviu.

Aceasta a fost călătoria românului. Bilanțul final al aventurii este următorul: timpul de încărcare: 4 ore și 38 de minute. Șoferul a plătit doar 13 ore, adică 65 de lei.

Dacă acesta nu avea încărcările gratuite, ar fi plătit 680 de lei. Cu o altă mașină tot electrică, la fel ca Tesla, dar pentru care nu avea gratuitate, ar fi scos din buzunar 892 de lei pentru acest drum.