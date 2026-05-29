Cum a salvat FCSB un sezon care părea compromis. Top 5 cele mai proaste și cele mai bune meciuri în Superliga

ADVERTISEMENT

FCSB și-a salvat in extremis sezonul și a reușit să obțină calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Gruparea „roș-albastră” a ratat calificarea în play-off, dar a reușit să se califice la barajul pentru cupele europene, unde a învins-o dramatic pe FC Botoșani, 4-3 după prelungiri, trecând mai apoi și de marea rivală Dinamo, tot în urma unui meci foarte echilibrat, decis după 120 de minute.

Cum a ajuns FCSB aproape de dezastru

Prima parte a sezonului regulat din SuperLiga a fost teribilă pentru FCSB, care s-a aflat pe loc de play-off doar după a doua etapă de campionat. Campioana ediției precedente a reușit să obțină doar 5 succese în primele 15 runde, având o serie teribilă, de 6 partide la rând fără victorie, în perioada iulie – septembrie. La un moment dat, gruparea patronată de Gigi Becali s-a aflat chiar pe locul 14, poziție care duce la barajul de menținere.

ADVERTISEMENT

Situația s-a îmbunătățit oarecum începând din octombrie, iar FCSB a ajuns din nou pe poziția a 6-a după victoria contra Farului din noiembrie, însă formația „roș-albastră” nu a reușit să fie constantă și a terminat sezonul regulat pe locul 7, la 4 puncte în urma lui FC Argeș, ultima formație care s-a calificat în play-off. Eșecul cu U Cluj din etapa 30 a adus și o schimbare pe banca tehnică, Elias Charalambous alegând să plece, fiind înlocuit de Mirel Rădoi.

Cele mai slabe meciuri ale sezonului

Poate cel mai rușinos rezultat al FCSB-ului din acest sezon este eșecul cu 1-2 suferit în octombrie pe terenul nou-promovatei Metaloglobus. Gruparea pregătită la acel moment de Mihai Teja era ultima în clasament și nu obținuse niciun succes în primele 12 etape, dar a reușit să învingă formația „roș-albaștră”. Un alt rezultat extrem de dureros a fost înfrângerea cu 1-4 din ianuarie contra lui CFR Cluj, chiar pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Un alt eșec rușinos a fost cel suferit în etapa a 5-a chiar pe Arena Națională, 0-1 cu Unirea Slobozia, grupare care avea să retrogradeze în Liga 2 la finalul sezonului. Printre cele mai slabe meciuri ale FCSB-ului se numără și o remiză, 0-0 pe teren propriu contra codașei Metaloglobus la debutul lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, dar și o altă înfrângere, 1-3 la Botoșani în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

Topul celor mai slabe meciuri ale FCSB-ului din acest sezon al SuperLigii

Metaloglobus – FCSB 2-1 FCSB – CFR Cluj 1-4 FCSB – Unirea Slobozia 0-1 FCSB – Metaloglobus 0-0 FC Botoșani – FCSB 3-1

Partidele care au salvat echipa lui Becali

Pe locul 5 în ierarhia celor mai bune meciuri ale FCSB-ului este cel mai clar succes din acest sezon, 4-0 cu Oțelul în play-out, într-un moment în care gruparea „roș-albastră” lupta pentru primul loc. Apoi, urmează succesul obținut contra Rapidului pe Arena Națională. În fața a peste 30.000 de fani, „roș-albaștrii” s-au impus cu 2-1, reușitele fiind semnate de Darius Olaru și Florin Tănase, respectiv Alex Dobre. FCSB ocupa locul 8 în acel moment, în timp ce giuleștenii se aflau pe poziția secundă.

ADVERTISEMENT

Pe a treia treaptă a podiumului este . Pe locul 2 în topul celor mai bune meciuri ale FCSB-ului se află victoria contra echipei care avea să cucerească eventul, Universitatea Craiova. Deși se afla pe poziția a 11-a, fosta campioană a reușit să învingă cu 1-0, după un gol marcat de Florin Tănase din penalty. Evident, .

Topul celor mai bune meciuri ale FCSB-ului din acest sezon

Dinamo – FCSB 1-2 FCSB – Universitatea Craiova 1-0 FCSB – FC Botoșani 4-3 FCSB – Rapid 2-1 FCSB – Oțelul 4-0

Cum s-a schimbat FCSB spre finalul sezonului

După seria de trei victorii din play-out, 4-0 cu Oțelul, 3-2 cu Farul și 3-1 cu Petrolul, forma echipei s-a înrăutățit semnificativ, printre factorii care au contribuit la rezultatele nefaste numărându-se instabilitatea de pe banca tehnică, echipa neavând un antrenor principal „permanent” înainte de numirea lui Marius Baciu, dar și lipsa de motivație, deoarece calificarea la baraj era deja asigurată.

ADVERTISEMENT

Așadar, FCSB a obținut doar un punct din ultimele trei etape ale play-out-ului. „Roș-albaștrii” au cedat cu 0-1 pe terenul celor de la Csikszereda, au remizat cu Unirea Slobozia, 0-0, și au pierdut cu 0-2 la Sibiu contra lui Hermannstadt, echipă care lupta pentru a evita retrogradarea directă. Din fericire pentru fosta campioană, rezultatele au sosit la momentul potrivit, la barajele pentru Conference League.

Derby-ul cu Dinamo care a salvat tot

După ce a trecut cu 4-3 de FC Botoșani în urma unui meci nebun, în care oaspeții au revenit de la 3-1 și au împins jocul în prelungiri, FCSB s-a calificat în finală, unde a înfruntat rivala Dinamo. Echipa pregătită de Marius Baciu a reușit să deschidă scorul în minutul 10, prin Joyskim Dawa, însă meciul a intrat în prelungiri după ce Mamoudou Karamoko a punctat în partea secundă.

Reușita decisivă a sosit în minutul 107, iar numele marcatorului a fost unul cu totul și cu totul surprinzător. Este vorba despre israelianul Ofri Arad, fotbalist transferat în iarnă care a strâns foarte puține minute în tricoul „roș-albastru”. Până la urmă, mijlocașul a devenit eroul fostei campioane, care va evolua în turul 2 preliminar al următorului sezon din UEFA Conference League, deși a ratat pentru prima dată calificarea în play-off.