FCSB merge în Europa după un derby dramatic cu Dinamo! Cum a salvat Gigi Becali sezonul, mișcările făcute în baraj

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat vineri seară derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, și s-a calificat în turul al doilea preliminar al Conference League. Meciul disputat pe Arcul de Triumf a pus capăt unui sezon dezastruos pentru roș-albaștri și a transformat un an ratat într-unul cu un final fericit.

Cum a pregătit FCSB derby-ul decisiv

câștigat după nu mai puțin de 120 de minute. Roș-albaștrii au condus cu 3-1 în repriza secundă, însă moldovenii au revenit incredibil și au împins partida în prelungiri. Scorul final a fost 4-3 pentru gruparea din Capitală, care a obținut o victorie extrem de chinuită, dar foarte importantă.

ADVERTISEMENT

Pregătirile pentru confruntarea cu Dinamo au durat mai puțin de o săptămână. Marius Baciu, instalat pe bancă abia pe 19 mai, a avut la dispoziție doar câteva zile pentru a-și impune ideile unui lot epuizat din punct de vedere fizic. În schimb, „câinii” au avut mai mult timp pentru refacere. În ultimul meci din play-off, cu U Cluj, Zeljko Kopic a trimis pe teren mai multe rezerve.

Mutările lui Gigi Becali înaintea barajului

Clubul a schimbat trei antrenori. Elias Charalambous, tehnicianul care a reușit să câștige două titluri de campion, a plecat la începutul lunii martie. În locul său a venit Mirel Rădoi, însă fostul selecționer și-a dat demisia după doar câteva săptămâni. A urmat o perioadă în care Lucian Filip a fost interimar, iar Marius Baciu a fost prezentat oficial cu doar câteva zile înaintea duelului din baraj.

ADVERTISEMENT

Numirea lui Baciu, anunțată chiar înainte de ultimul meci din play-out, a surprins pe multă lume. Tehnicianul nu mai antrenase la nivel înalt de peste trei ani, ultimul său mandat notabil fiind în Arabia Saudită, la Al-Nahdah. Gigi Becali a mizat însă pe un om care a urmărit îndeaproape tot ce s-a întâmplat în fotbalul românesc. Mutarea s-a dovedit una câștigătoare.

ADVERTISEMENT

Jucătorii care au schimbat meciul

Remarcatul serii pe Arcul de Triumf a fost Joao Paulo. Mijlocașul defensiv a făcut un meci excelent. Pe lângă faptul că a recuperat o mulțime de mingi în propria jumătate, acesta a reușit și să își angajeze colegii cu pase în profunzime și să contribuie la faza de construcție.

ADVERTISEMENT

Ofri Arad a fost un alt jucător decisiv pentru FCSB. Fotbalistul israelian a fost introdus pe teren în prelungiri și a devenit eroul roș-albaștrilor. Pe finalul jocului, acesta a reușit să înscrie golul victoriei și să trimită echipa în preliminariile Conference League.

Momentul care a decis calificarea în Europa

FCSB a fost echipa mai puternică din punct de vedere fizic în confruntarea cu Dinamo. „Câinii roșii” nu au reușit să facă față presiunii și ritmului ridicat impus de adversari. Momentul decisiv a venit spre finalul prelungirilor, când Ofri Arad l-a învins pe portarul advers cu un șut din interiorul careului.

ADVERTISEMENT

Până la finalul celor 120 de minute, Dinamo nu a mai reușit să se apropie periculos de poarta lui Ștefan Târnovanu. Jucătorii lui Zeljko Kopic pur și simplu nu au găsit breșe în defensiva adversă și au fost nevoiți să accepte înfrângerea.

Ce urmează pentru FCSB după derby

Calificarea în turul al doilea preliminar al Conference League vine ca o adevărată gură de aer pentru roș-albaștri. Echipa lui Gigi Becali a reușit să salveze un sezon care părea complet compromis. Mai mult, din punct de vedere financiar, clubul are de câștigat sume importante. O eventuală calificare în faza principală a competiției ar aduce în conturile FCSB câteva milioane de euro.

Urmează însă o vară de foc la FCSB. Este foarte posibil ca mai mulți jucători importanți din ultimele două sezoane să plece. Rămâne de văzut ce decizii va lua Gigi Becali. Omul de afaceri ar putea fi tentat să investească din nou sume importante pentru a construi un lot capabil să ajungă în faza principală a UEFA Conference League.