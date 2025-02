Cum a sărbătorit Adrian Mutu zece ani de iubire cu frumoasa Sandra. “Briliantul” a cerut-o de soție în India

Adrian Mutu are sâmbătă meci cu UTA, de la ora 15.00. Antrenorul Petrolului vrea o victorie pentru a sărbători un moment special din viața sa. Ieri a aniversat zece ani de relație cu superba Sandra, a treia lui soție.

Experiența din India i-a convins să devină soț și soție

“E bine că am fost dimineață acasă. Și azi noapte. Evident, e un moment special în viața noastră. Fotbalul e însă fotbal. Nu e prima dată când anumite aniversări mă prind în cantonament. I-am dat un pic pe frunte, mi-am luat geanta și am plecat. Sărbătorim după meci”, a declarat Mutu.

Fostul fotbalist a cerut-o pe Sandra în căsătorie în 2015, în perioada în care juca în India, la Pune City. „Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție.

Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună.

Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Plecam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă”, a

Micuțul Tiago îi calcă pe urme

Ei s-au cununat civil în 2015, dar nunta au făcut-o în 2017. Un an mai târziu a venit pe lume fiul lor, Tiago.

Mariajul cu Sandra este cel mai consistent dintre cele avute de Adrian, în ciuda diferenței de vârstă. Sandra e născută pe 1 ianuarie 1993, iar Adrian pe 8 ianuarie 1979. El le păstrează însă un respect deosebit și fostelor soții, care i-au dăruit trei copii. Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu din 2000 până în 2002 și împreună au un băiat, Mario (23 de ani). Despre relația cu prima soție, Adi a spus că ”a fost dragoste fulgerătoare, de copii”.

Mutu își ține toți copiii aproape

Ulterior, între 2005 și 2013, el a fost însurat cu dominicanca Consuelo Matos, mama celor două fiice ale lui: Adriana (18 ani) și Maya (16 ani). Despre Consuelo, Mutu a dezvăluit în cartea sa autobiografică că ”era sensibilă, caldă, eram diferiți și credeam că este benefic”.

Antrenorul Petrolului își ține aproape toți cei patru copii, chiar dacă doar Tiago locuiește cu el. În fiecare an însă, el și Sandra petrec măcar o vacanță alături de aceștia. Chiar în această iarnă, înainte de a semna cu Petrolul, Adriana și Maya au venit în România și au fost la Bran cu Mutu, Sandra și ceilalți copii ai fostului fotbalist.