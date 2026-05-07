Cum a sărbătorit Adrian Șut titlul cu cucerit cu Al-Ain în Emiratele Arabe. L-a imitat pe Cristi Chivu. Video

La începutul acestui an, Adrian Șut a dat curs ofertei venite de la Al-Ain și, în cele din urmă, s-a dovedit o alegere inspirată. La patru ani distanță de la acel moment, jucătorul s-a încoronat campion al Emiratelor Arabe Unite.

Adrian Șut a câștigat titlul în Emiratele Arabe Unite cu Al-Ain

La doar câteva zile după dezamăgirea , Al-Ain s-a deplasat pe terenul lui Al Sharjah și avea nevoie de o victorie pentru a-și asigura matematic titlul de campioană în Emiratele Arabe Unite.

Deși nu a reușit să devină un jucător de bază la noua sa formație după transferul din iarnă, Adrian Șut a fost titularizat pentru această partidă de antrenorul Vladimir Ivic. Iar mijlocașul român a avut o evoluție bună în cele 76 de minute petrecute pe teren.

Al-Ain a reușit o victorie categorică cu scorul de 5-0, prin golurile marcate de Traore (10), Hassan (15, autogol), Erik Menezes (51), Rahimi (54) și Rabia (63). Astfel, și-a trecut în palmares cel de-al 15-lea titlu de campioană și primul după o pauză de patru ani.

Șut a sărbătorit le fel ca și Chivu

Imediat după încheierea întâlnirii, jucătorii și staff-ul tehnic al lui Al-Ain au dat drumul petrecerii chiar pe stadion, alături de fani. Apoi, distracția s-a mutat la vestiare, acolo unde Adrian Șut a făcut un adevărat spectacol.

Mijlocașul român a pus pe telefon celebra melodie ”Made in Romania” și a început să danseze în fața colegilor săi. Maneaua interpretată de Ionuț Cercel a devenit celebră în toate vestiarele lumii, iar .

Originally made in Romania 😂🇷🇴 — نادي العين (@alainfcae)

Al-Ain vrea să scape de Șut

În ciuda faptului că a semnat o înțelegere avantajoasă și mai are contract până în vara anului 2028, Adrian Șut ar putea pleca de la Al-Ain în această vară. Jurnaliștii arabi au anunțat că și clubul vrea să se despartă de el.

”Al-Ain a întocmit deja o listă neagră, pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și staff-ului tehnic.

Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, au precizat arabii.

Se întoarce Adrian Șut la FCSB?

La aflarea veștii că Adrian Șutu nu mai este dorit la arabi, Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că , mai ales că a fost total nemulțumit de prestația echipei sale în actualul sezon.

”Da, și Șut… Am auzit că pe acolo acum în vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu prea s-a acomodat. Dirija bine jocul, dar vreau unul mai rapid, mai agresiv. Îmi place Joao Paulo, vine să primească mingea, nu îi e frică, are atingeri, are tehnică, nu se ascunde de joc”, a spus Becali.