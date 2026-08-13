Cum a sărbătorit David Popovici aurul european, detalii de culise! Prima reacție a românului după calificările de la 200 m liber

ADVERTISEMENT

A doua zi după ce a obținut aurul european la „proba regină” a natației, David Popovici a luat startul în calificările probei de 200 m liber. Chiar dacă nu a scos cel mai bun timp al său, pentru sportivul român a fost suficient pentru a-și câștiga seria și pentru a se clasa pe locul al 4-lea în clasamentul general.

Prima reacție a lui David Popovici după ce s-a clasat pe locul 4 în clasamentul general în calificările probei de 200 m liber

Cu un timp de 2:46.06, însă nu și în clasamentul general. Acest lucru este mai puțin important, întrucât el și-a asigurat locul în semifinalele din această seară fără mari emoții.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, David a recunoscut după cursă, fără să-și caute scuze, că și-a permis să se relaxeze puțin în a doua jumătate, ținând cont și că în urmă cu puțin mai mult de 12 ore cucerea aurul european la 100 m liber: „În aceste calificări mi-am permis să mă relaxez, să mă păstrez pentru probele un pic mai grele, de diseară și de mâine. Nu folosesc relaxarea ca pe o scuză”, a spus David Popovici la finalul seriilor de dimineață.

Cum „a sărbătorit” David Popovici aurul european la 100 m liber

Ziua de miercuri a fost una extrem de plină pentru David Popovici. După ce a cucerit aurul european la proba de 100 m liber, sportivul nu a avut foarte mult timp să sărbătorească, deoarece imediat după interviuri

ADVERTISEMENT

„Să vă zic exact cum am sărbătorit. După interviuri am fost la premiere, apoi am înotat 1500-2000 de metri să mă refac, apoi am făcut stretching, test anti-doping, apoi am fost să mănânc. Se făcuse deja 11. Am fost la masaj și m-am culcat destul de târziu. Exact așa am sărbătorit, adică deloc. După cursa de aseară suntem fericiți, atât eu, cât și antrenorul meu, dar el fiind o fire mai analitică a început să se gândească la ce am putea îmbunătăți. Fără să o dăm în extrem, am celebrat amândoi”, a mai explicat David Popovici.