Sport

Cum a sărbătorit David Popovici aurul european, detalii de culise! Prima reacție a românului după calificările de la 200 m liber

David Popovici a explicat la finalul seriilor de dimineață că nu a forțat, dar totuși a terminat al patrulea în clasamentul general. Cum „a sărbătorit” medalia de aur de la proba de 100 m liber
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
13.08.2026 | 11:51
Cum a sarbatorit David Popovici aurul european detalii de culise Prima reactie a romanului dupa calificarile de la 200 m liber
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Primele declarații ale lui David Popovici după calificările de la 200 m liber. Foto: Antonio Vasile / FANATIK
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A doua zi după ce a obținut aurul european la „proba regină” a natației, David Popovici a luat startul în calificările probei de 200 m liber. Chiar dacă nu a scos cel mai bun timp al său, pentru sportivul român a fost suficient pentru a-și câștiga seria și pentru a se clasa pe locul al 4-lea în clasamentul general.

Prima reacție a lui David Popovici după ce s-a clasat pe locul 4 în clasamentul general în calificările probei de 200 m liber

Cu un timp de 2:46.06, David Popovici a reușit să termine primul din seria a 9-a, însă nu și în clasamentul general. Acest lucru este mai puțin important, întrucât el și-a asigurat locul în semifinalele din această seară fără mari emoții.

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Mai mult decât atât, David a recunoscut după cursă, fără să-și caute scuze, că și-a permis să se relaxeze puțin în a doua jumătate, ținând cont și că în urmă cu puțin mai mult de 12 ore cucerea aurul european la 100 m liber: „În aceste calificări mi-am permis să mă relaxez, să mă păstrez pentru probele un pic mai grele, de diseară și de mâine. Nu folosesc relaxarea ca pe o scuză”, a spus David Popovici la finalul seriilor de dimineață.

Cum „a sărbătorit” David Popovici aurul european la 100 m liber

Ziua de miercuri a fost una extrem de plină pentru David Popovici. După ce a cucerit aurul european la proba de 100 m liber, sportivul nu a avut foarte mult timp să sărbătorească, deoarece imediat după interviuri a înotat 1500-2000 de metri pentru refacere. 

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„Să vă zic exact cum am sărbătorit. După interviuri am fost la premiere, apoi am înotat 1500-2000 de metri să mă refac, apoi am făcut stretching, test anti-doping, apoi am fost să mănânc. Se făcuse deja 11. Am fost la masaj și m-am culcat destul de târziu. Exact așa am sărbătorit, adică deloc. După cursa de aseară suntem fericiți, atât eu, cât și antrenorul meu, dar el fiind o fire mai analitică a început să se gândească la ce am putea îmbunătăți. Fără să o dăm în extrem, am celebrat amândoi”, a mai explicat David Popovici.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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