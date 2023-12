Cum a sărbătorit Mitică Dragomir de „Ziua națională a României”: „Îmi pare rău că n-am venit cu tine”

Așa cum anunța și în alte ediții la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir se întâlnește în fiecare duminică la masă cu familia, de la copii la nepoți, pentru ca oamenii să rămână uniți. Așadar o familie ”model”, tradițională, după cum chiar Dumitru Dragomir recunoaște.

Cum a sărbătorit Mitică Dragomir de „Ziua națională a României”

Un contrast cu familia modernă în care oamenii nu se văd cu lunile. ”Mitică ce ai făcut de 1 Decembrie? Cum ai sărbătorit? Nu ai venit cu mine la porc la Oradea. Îți pare rău, am avut trupă puternică. Ai sărbătorit cu ciolan, de ăstea, clasic?”, a deschis subiectul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

De altfel, să ia masa în familie cel puțin o dată pe săptămână. ”Cu familia, cu nepoții. Îți jur că îmi pare rău că n-am venit. Le tine acolo au fost, jumate din ei îmi erau prieteni. Gigi Alexandrescu, Diaconescu.

Cu toate că am avut puțină treabă. Noi suntem o familie, să nu mă laud, model. Indiferent ce se întâmplă, toată familia mâncăm o dată pe săptămână. Așa sfătuiesc pe toată lumea, cu nepoții, cu copiii, să mănânce o dată pe săptămână împreună.

Chiar dacă sunt la Pitești, Făgăraș. Măcar la două săptămâni o dată trebuie să mănânce împreună. La masă spui toate bucuriile, necazurile”, a explicat Mitică Dragomir, mândru că familia sa încă mai respectă toate aceste tradiții.

De asemenea, Mitică Dragomir a mai avut un sfat pentru toată lumea, același sfat pe care-l dă și nepoților săi: să nu țină dușmănie. ”Răutatea te distruge și pe tine. Eu asta le spun și nepoților mei. Să nu fie dușmănoși, să caute să nu se certe. Dacă îi înjură cineva, să râdă și să meargă mai departe. Mă dau pe mine exemplu negativ.

Dacă îmi dădeai o palmă, cum ar veni. Dar acum am devenit foarte înțelept, pentru că odată cu vârsta, mi-am dat seama la ce te expui dacă nu respecți bunul simț”, a declarat Mitică Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, în urmă cu mai multe luni.

