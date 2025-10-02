Cum a scandalizat un medic român autoritățile din străinătate cu practicile sale dubioase. Doctorul de pe lista interzisă profesează la un spital din România

Un medic român e protagonistul unei anchete de amploare realizată la nivel european, investigație care scoate la lumină cum a devenit posibil ca medicii fără drept de practică să profeseze în continuare, mutându-se în alte țări din Europa.

Un medic român a scandalizat autoritățile din afară cu practicile sale dubioase. Anchetă jurnalistică de proporții

expune cazul unui medic român pe nume Iuliu Stan (despre care a relatat în trecut și presa de la noi), care activa într-un spital public din . Iuliu a trezit suspiciuni după ce un pacient pe nume John a intrat pe mâinile sale, pacientul având un deget tăiat și un umăr dislocat în urma unei altercații. O asistentă a apelat la Iuliu Stan pentru a-i administra calmante lui John, însă ceea ce a urmat e desprins din filmele de groază.

Doctorul român, care era medic rezident în traumatologie și ortopedie la Spitalul Royal Cornwall din sud-vestul Angliei, i-a zis pacientului că trebuie să îi administreze medicamentul sub formă de supozitor. Bărbatul, al cărui nume real nu este John, acesta fiind un pseudonim folosit pentru a-și proteja imaginea, a spus că era rușinat de sfatul doctorului, însă a avut încredere în el crezând că știe ce face.

Iuliu Stan ar fi avut 277 de abateri grave

Peste ceva timp, pacientul a aflat că devenise victima unui medic care, potrivit unui tribunal medical britanic, era vizat într-o anchetă profesională pentru conduită abuzivă asupra pacienților, majoritatea tineri și copii. Tribunalul Practicienilor Medicali din Marea Britanie l-a radiat din registru pe Stan în anul 2023, după ce instanța a ajuns la concluzia că românul a supus pacienții la proceduri inutile, invazive și intime pentru satisfacția sa sexuală. Iuliu Stan administrase laxative rectale și diverse medicamente de 277 de ori unor pacienți de sex masculin și o singură dată unei femei, timp de cinci ani. Cu toate acestea, Stan a continuat să profeseze, dar de data asta în România.

Medicul român e bine mersi, pe funcție la Spitalul Județean din Cluj Napoca

În 2021, medicul de 43 de ani, s-a întors în România, unde are licență și lucrează ca specialist în traumatologie și ortopedie la Spitalul Județean din . Iuliu a fost contactat de jurnaliștii de la Public Record (partener al OCCRP) despre acuzațiile din Anglia, iar acesta a spus că tot ce a făcut a fost în interesul pacienților: „Niciun pacient nu s-a plâns de mine, din contră, mi-au mulțumit”.

Cazul lui Iuliu Stan nu este singular. Potrivit investigației celor de la OCCRP, peste 100 de medici cărora li s-a retras licența pentru fapte grave, incluzând agresiuni sexuale asupra pacienților, au reușit să obțină dreptul de practică în alte jurisdicții.

Șeful Colegiului Medicilor din Cluj: „Până acum s-a comportat ireproșabil”

Totuși, în cazul lui Stan, Consiliul General Medical din Marea Britanie a notificat autoritățile române în martie 2024 despre radierea sa, însă acesta continuă să profeseze la noi. Șeful Colegiului Medicilor din Cluj, Cosmin Puia, a declarat pentru Public Record că sancțiunea din Anglia nu este relevantă pentru România, întrucât Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană.

„Nu avem nicio investigație de făcut aici pentru ceva ce s-a întâmplat nu știu când în Marea Britanie. Da, doctorul Stan are dreptul să profeseze în România. Până acum s-a comportat ireproșabil”, a spus Puia.

Semnal de alarmă tras și din Norvegia

În luna iulie 2024, pacientul britanic a primit o scrisoare oficială de la Royal Cornwall Hospitals Trust care confirma că Stan fusese radiat din registrul medical național. Deși a simțit o ușurare citind vestea, John s-a înfuriat când a aflat că își face în continuare meseria, dar în România: „Este revoltător că un om care a făcut atâta rău să fie lăsat să își practice profesia și să poată să facă alte victime. Îți dă senzația că autoritățile nu dau doi bani pe cei care au suferit din cauza lui”. Poliția din Devon și Cornwall a confirmat că desfășoară o anchetă penală privind presupusele agresiuni sexuale, dar speța e una complexă și s-ar putea să dureze mult până la un verdict oficial final.

OCCRP a descoperit breșe majore în modul în care sunt verificate licențele medicilor și felul în care se face schimbul de informații între țări. Doar șapte state europene publică liste cu medicii suspendați sau radiați, iar multe autorități refuză să ofere date în baza cererilor oficiale, invocând protecția vieții private. „Dacă un doctor își pierde licența pentru abuzuri sau pentru că pune în pericol pacienții, atunci va fi la fel de periculos în orice altă țară”, susține Sjur Lehmann, șeful Autorității de Supraveghere a Sănătății din Norvegia. Cazul lui Iuliu Stan nu este singular, dar a devenit emblematic pentru sistemul european. unde medicii sancționați într-un stat pot profesa nestingheriți în alte țări.