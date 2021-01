Cum a scăpat Donald Trump de două procese de când nu mai e președinte

Curtea Supremă a SUA a respins două dosare împotriva fostului președinte Donald Trump, care susțineau că președintele ar fi încălcat Clauza privind profiturile necuvenite, făcând profit ilegal de pe urma funcției de președinte, susținând că procesele sunt acum caduce după ce Trump a părăsit Casa Albă.

Donald Trump a fost dat în judecată de mai multe organizații care au susținut că participația sa la Trump International Hotel din Washington pe perioada mandatului a încălcat Clauza privind profiturile necuvenite din Constituția americană.

Articolul I din Constituția SUA prevede că președinții și alți oficiali nu pot face profit de pe urma funcției lor, precizând că nu pot „accepta niciun fel de cadou, profit, funcție sau titlu, de orice fel, de la orice rege, prinț sau stat străin” și președinții nu pot „primi … niciun alt fel de profit din partea Statelor Unite ale Americii sau vreunui stat membru individual”.

Trump, criticat pentru că și-a folosit funcția pentru propriul câștig financiar

Curtea Supremă a trimis ambele cazuri înapoi instanțelor inferioare luni, cu recomandarea de a le respinge ca devenite caduce. Entitățile care l-au trimis în judecată pe Trump au fost de acord că acest caz a devenit caduc odată ce fostul președinte a părăsit funcția.

Cu toate acestea, procurorul general al districtului Columbia, Karl A. Racine, și procurorul general din Maryland, Brian Frosh, au declarat că, deși nu l-a afectat pe Trump, litigiul va „servi drept precedent care va ajuta la oprirea oricui altcineva de la utilizarea președinției sau a altor funcții federale în scopuri personale așa cum a făcut-o președintele Trump în ultimii patru ani”, relatează Forbes.

“Acest litigiu important a făcut pe poporul american să fie conștient timp de patru ani de corupția omniprezentă care a venit de la un președinte care a întreținut o afacere globală și a primit beneficii și plăți de la guvernele străine și interne”, a declarat Grupul de supraveghere a eticii Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), Noah Bookbinder. „Doar Trump pierzând președinția și părăsind funcția a pus capăt acestor încălcări constituționale, a oprit aceste procese revoluționare.”

Trump a fost criticat pe scară largă pentru că și-ar fi folosit funcția pentru propriul său câștig financiar în timpul președinției sale, făcând numeroase călătorii la proprietățile sale pe cheltuiala contribuabililor și atrăgând politicieni interni și străini la hotelul său din Washington D.C.

Washington Post estimează că Donald Trump a facturat guvernului federal cel puțin 2,5 milioane de dolari pentru șederile la proprietățile sale în timp ce era în funcție, iar ProPublica a calculat că campaniile și comitetele politice au cheltuit 21,8 milioane de dolari combinate la proprietățile lui Trump în ciclurile electorale din 2016, 2018 și 2020.

Există încă o serie de dosare în curs de judecată care îl implică pe Trump, inclusiv litigii în curs la Curtea Supremă privind declarațiile fiscale ale lui Trump și contul de Twitter.

