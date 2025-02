Mihai Popescu, dezvăluiri de Valentine’s Day. Cum l-a ajutat soția sa scape de frica de dentist: „Am fost cobaiul ei”

Mihai Popescu s-a adaptat perfect la FCSB. Fotbalistul are o poveste foarte interesantă: soția sa este cea care i-a făcut dantura.

Mihai Popescu, fundaș de bază la FCSB

. Returul va avea loc joia viitoare și se anunță o atmosferă de gală pe Național Arena.

Mihai Popescu traversează cel mai bun moment al carierei. Fundașul impresionează prin jocul său defensiv, poate juca și în flancul drept și ar putea fi o soluție și pentru echipa națională, întrucât Radu Drăgușin a suferit o accidentare teribilă la genunchi.

Mihai Popescu: „Mie îmi era foarte frică de dentist, dar, ținând cont că a fost ea, am mers relaxat”

Fotbalistul a vorbit despre relația cu partenera sa de viață. Cei doi au și un copil. Mihai Popescu a povestit despre felul în care a scăpat de frica de dentist. Soția sa este medic stomatolog și a făcut practică pe dantura lui.

„(n.r. Soția ta este medic stomatolog?) Da. La început am fost cobaiul ei, să zic așa. Are o mână foarte ușoară. Mie îmi era foarte frică de dentist, dar, ținând cont că a fost ea, am mers relaxat.

Noi ne cunoaștem de mult timp. De la 17 ani suntem împreună. Am crescut împreună și am trecut prin toate etapele vieții. Ea a fost tot timpul lângă mine de când am făcut primii pași în fotbalul profesionist. M-a ajutat și m-a sprijinit în momentele grele. Îi mulțumesc pe această cale.

Ea a știut de la început ce vrea de când am plecat din Câmpulung. Știa că va fi greu, dar este o fată ambițioasă și mă bucur că a reușit. Urmează să lucreze din nou, întrucât acum e acasă cu copilul, dar va merge din nou acolo unde îi place să fie”, a explicat Mihai Popescu într-un interviu.

Fundașul are o cotă de piață de 900 de mii de euro, conform site-urilor de specialitate. Gigi Becali le-a plătit celor de la Farul Constanța 250 de mii de euro pentru serviciile lui Mihai Popescu, iar investiția pare să fi fost una reușită.

Înainte să joace la Constanța, Mihai Popescu a trecut pe la echipe precum Dinamo, Dunărea Călărași, FC Voluntari, St. Mirren și Hearts. El speră acum să câștige cât mai multe trofee cu FCSB.

Mihai Popescu vorbește despre soția sa