Rona Hartner a trăit un adevărat calvar. A fost diagnosticată cu cancer, iar în 2019 a aflat că boala a recidivat.

Nu și-a pierdut speranța niciodată, iar în final a reușit să se vindece.

Actrița a povestit cum a depășit perioada grea și ce tratament a urmat.

Cum a scăpat Rona Hartner de cancer: “Îi încurajez pe cei care ezită să o facă totuși”

Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și ficat. Când credea că s-a vindecat, boala a recidivat. A fost nevoită să facă o mulțime de drumuri la spital și să treacă prin mai multe operații. După o luptă grea,

Este totuși extrem de atentă și nu uită ca din 6 în 6 luni să-și repete analizele pentru a se asigura că totul este bine. Actrița a povestit cum au fost pentru ea ultimii trei ani.

ADVERTISEMENT

“Nu mai este niciun semn că ar mai fi celule canceroase, pot să spun că am fost vindecată. Am fost vindecată, a fost greu, a fost un an foarte greu pentru mine 2019, mi-am revenit în 2020, și în 2021 am fost iar pe scenă.

Au fost niște ani foarte grei dar mi-am revenit. Cred că vindecarea e completă”, a mărturisit Rona Hartner

ADVERTISEMENT

Rona Hartner a ținut să le transmită un mesaj celor care se luptă cu această boală nemiloasă.

“Îi încurajez pe cei care ezită să facă chimioterapie să o facă totuși, să ia tratamentele pe care doctorii le dau, să nu înceapă cu sucuri de fructe și altele, cancerul e ditai boală.

Să nu le fie teamă nici de cancer nici de nimic, că Dumnezeu decide cât trăim și cum trăim, trebuie să avem credință, să ascultăm și de doctori”, a mai spus actrița.

ADVERTISEMENT

După ce s-a vindecat, viața i-a mai dat o lovitură. În vara anului trecut, de Herve Camilleri. Cei doi s-au despărțit la un an și jumătate după ce făcuseră nunta. Vedeta a luat această decizie după ce a realizat faptul că francezul era extrem de legat sufletește de fosta sa soție.