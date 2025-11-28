Cum a schimbat cancerul viața unei mari campioane: “Acum fac doar lucrurile care mă fac fericită!”

ADVERTISEMENT

Chris Evert, fosta mare campioană din tenis, a luptat și a învins cancerul ovarian de două ori, după ce a fost diagnosticată cu această boală în decembrie 2021. Diagnosticul inițial a fost pus într-un stadiu incipient datorită testelor genetice.

Evert a fost operată de două ori și a făcut chimioterapie

Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale și chimioterapiei. După ce o recidivă a fost detectată printr-o tomografie computerizată preventivă,

Americanca a vorbit despre trauma pe care o provoacă această cumplită boală și despre cum schimbă ea vieți. “O astfel de luptă te schimbă. Mă gândesc din când în când dacă cancerul meu va reapărea, dar ceea ce mă preocupă mai mult este că trebuie să trăiesc fiecare zi la maximum”, s-a destăinuit fosta mare campioană, acum în vârstă de aproape 71 de ani.

“Am început să fac doar lucrurile pe care vreau să le fac și doar lucrurile care mă fac fericită. Așa gândesc acum. Când treci printr-o experiență ca aceasta, apreciezi faptul că fiecare zi este prețioasă. Pur și simplu nu știi ce te așteaptă și realitatea este că nu ai niciun control asupra acestui lucru. Așa că trăiește fiecare moment”, a mai spus ea.

A avut șansa faptului că boala nu s-a răspândit în corp

“Pentru mine, aceasta este fără îndoială o a doua șansă. Uneori trebuie să ajungi la cel mai jos nivel și să te întrebi dacă vei reuși să treci peste ceva, precum cancerul, pentru a-ți schimba mentalitatea. Totuși, nu știu cât de jos poți ajunge când primești un diagnostic că ai cancer în tot corpul.

Slavă Domnului, al meu nu s-a răspândit, dar orice verdict te face să fii mai umil și te determină să fii mai dornic să vorbești despre astfel de probleme”, a mai afirmat ea, în prima discuție mai amplă despre boala care i-a schimbat viața.

Sora ei a murit de cancer

La doi ani după moartea surorii sale, Jeanne, Chris Evert a fost trimisă la teste genetice de către oncologul surorii sale. Știa că mostre din sângele lui Jeanne fuseseră păstrat într-un laborator, dar nu se aștepta ca varianta BRCA1 pe care o avea sora ei să fie reclasificată într-o zi ca fiind „clar patogenă” sau canceroasă.

Testele au confirmat că și ea avea acea variantă în sânge și, după ce tratamentul precoce i-a salvat viața, acum dorește să îi încurajeze pe ceilalți să adopte progresele tehnologice. Acestea permit detectarea cancerul în stadiu incipient și tratarea lui.

„Înainte de această perioadă din viața mea, eram reticentă în privința imaginii pe care o generează această boală și a exprimării opiniilor”, a mai declarat ea.

Nu vrea să se mai implice în tenis

„Acum, spun pur și simplu ce vreau să spun, iar această atitudine te eliberează. Dacă sunt bine informată și educată cu privire la un subiect și am o opinie, atunci îmi place să-mi folosesc vocea pentru a o exprima.

În ceea ce privește problemele din tenis și încercarea de a influența prezentul, am o altă viață și nu vreau să mă implic în asta. Dar când am ocazia să vorbesc despre lupta mea cu cancerul, atunci sunt total dispusă să folosesc suportul pe care mi l-a oferit tenisul”, a mărurisit Chris Evert.

Americanca a fost iubita lui Jimmy Connors

„Vreau să transmit mesajul despre prevenirea timpurie, să vă faceți scanări, să vă programați la medic. Există multe informații care nu sunt disponibile pentru femei. Să meargă la medic și să afle ce pot face pentru a-și îmbunătăți șansele, asta este mai important decât orice turneu de tenis pe care l-am câștigat”, a încheiat câștigătoarea a 157 de turnee, dintre care 18 de Grand Slam.

Chris Evert a fost căsătorită de trei ori și are trei copii. . În 2021, fosta mare tenismenă a dezvăluit că a decis să fie singură, deoarece are nevoie să-și găsească pacea interioară și să se bazeze pe ea însăși, nu pe alții.