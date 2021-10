Cum a schimbat Hansi Flick fața naționalei Germaniei în doar 3 luni. Totul a plecat de la sistem

După , ”Die Mannschaft” începuse să arate mari carențe și avusese rezultate modeste la ultimele două competiții majore.

Se simțea nevoia de un suflu nou, iar șefii federației l-au ales pe Hansi Flick care a făcut minuni în cei aproape doi ani petrecuți la Bayern Munchen.

Naționala Germaniei, mult schimbată în bine de la venirea lui Hansi Flick

Hansi Flick a făcut o analiză amplă a jocului prestat de naționala Germaniei la Euro 2020 și și-a dat imediat seama că este nevoie de schimbări majore în ceea ce privește sistemul și implicarea jucătorilor pentru a reveni în elita fotbalului mondial.

După nici două luni de la începerea mandatului, noul selecționer a debutat oficial pe banca tehnică, naționala Germaniei având programate în decurs de o săptămână nu mai puțin de trei meciuri în grupa de calificare la CM 2022, din care face parte și România.

Flick a decis în mare parte să meargă pe mâna acelorași jucători pe care a mizat și Joachim Low, dar l-a pierdut pe ”creierul” de la mijlocul terenului, Toni Kroos, care a a ales să se retragă.

Hansi Flick a ales să joace în 4-2-3-1

Încă de la primul antrenament, Hansi Flick și-a anunțat jucătorii că sistemul de joc al naționalei se va schimba, trecându-se de la un 3-4-3 ofensiv pe hârtie la un 4-2-3-1 în care băieții săi să acopere mult mai bine terenul.

Era sistemul pe care îl folosise cu succes și la Bayern Munchen și pe care mulți dintre fotbaliștii primei reprezentative îl știau foarte bine pentru că veneau chiar de la campioana Bundesligii. Această schimbare s-a văzut imediat, Germania părând mult mai sigură pe ea și reușind să închidă poarta în cele trei partide din septembrie.

Dacă pe fază ofensivă în primul joc cu Liechtenstein a părut a fi o problemă, nemții înscriind doar de două ori, jucătorii și-au amintit imediat ce înseamnă sistemul la care a revenit Flick și au punctat de 10 ori în partidele cu Armenia și Islanda.

Tehnicianul a cerut viteză în loc de posesie

Al doilea lucru pe care selecționerul l-a cerut de la băieții săi a fost o implicare mult mai mare în timpul întâlnirilor și o verticalizare a jocului mult mai rapidă în momentul în care intră în posesia balonului.

Altfel spus, Hansi Flick a renunțat la jocul de posesie nesfârșită și plictisitoare în care apărările adverse aveau timp să se organizeze și să închidă culoarele pentru un fotbal mult mai rapid și direct pe poartă chiar dacă inevitabil apar și mai multe greșeli de pasare a balonului.

Tactica tehnicianului de 56 de ani a dat roade până acum și cel mai probabil același joc îl vom vedea din partea Germaniei și la , programată vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, la Hamburg.

Jucătorii sunt încântați de schimbările lui Flick

Doi dintre cei mai experimentați jucători ai naționalei Germaniei, Thomas Muller și Antonio Rudiger, s-au arătat încântați de schimbările aduse de Hansi Flick și sunt de părere că ”Die Mannschaft” va renaște sub comanda sa.

”Au fost super meciurile pe care le-am văzut. Am fost la Stuttgart, pentru meciul cu Armenia, iar jocul, golurile şi atmosfera au fost de top. Echipa a ştiut să continue forma şi în meciul cu Islanda. Am văzut câteva faze bune şi nu am primit gol”, a declarat Muller, care nu a fost convocat la acțiunea din septembrie.

”Startul din meciul cu Liechtenstein a fost mediu, dar cu Armenia şi Islanda am arătat mult mai bine. Vrem să continuăm aşa şi să se ne adaptăm sistemului şi cerinţelor antrenorilor. Sistemul ne este familiar, mai ales că jucăm astfel şi la echipele de club. Este un lucru bun să presezi adversarul ca să comită erori. Noi trebuie să dăm ritmul, nu adversarul”, a spus și Rudiger.