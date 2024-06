Cum a schimbat-o pe Andreea Marin moartea mamei sale: ”Am fost supărată pe Dumnezeu”

Cum a schimbat-o pe Andreea Marin . Fosta moderatoare de la TVR recunoaște că a fost supărată pe Dumnezeu în momentul în care femeia care a adus-o pe lume s-a stins în brațele sale, în drum spre spital.

Cum s-a modificat traiectoria prezentatoarei Andreea Marin după ce și-a pierdut . La doar 9 ani a renunțat la credință. De atunci a început să fie mai responsabilă pentru că s-a maturizat brusc la moartea figurii materne.

Femeia avea numai 36 de ani când și-a pierdut viața într-un accident de mașină. În autoturism era întreaga familie, tatăl artistei fiind dărâmat sufletește pentru că se afla la volan în clipa în care a lovit un alt vehicul.

Vedeta a trebuit să se comporte ca o mamă pentru sora mai mică cu 5 ani. Nu și-a permis luxul de a plânge, de a-și exprima durerea pe care o avea în suflet. Moderatoarea a înțeles că șansa sa în viață este să studieze, să învețe bine la școală.

„Viața m-a împins către anumite concluzii. E vindecat acum și se vindecă prin rezultate care-ți umple inima. Am fost supărată pe Dumnezeu pentru că nu aveam cum să înțeleg de ce ni s-a întâmplat nouă, de ce să o pierdem pe mama, o femeie tânără.

De acolo un singur cuvânt pot atașa de mine: responsabilitatea. M-am maturizat brusc, am devenit un om matur la 9 ani”, a declarat Andreea Marin în urmă cu puțin timp în .

Andreea Marin: ”Mi-am impus să fac orice pot eu”

„Am simțit că tata, care era dărâmat sufletește, și care căuta să fie un părinte bun, îl simțeam că nu are puterea asta, am simțit că are nevoie de ajutorul meu. Nu mi-am permis luxul de a plânge.

Am zis că trebuie să fiu puternică și așa am și devenit. Sufletul unui copil care trece prin asta nu rămâne neatins, mi-am impus să fac orice pot eu, astfel încât să ajung pe picioarele mele.

Nu avem cum să fac asta de la 9 ani, dar am devenit tot mai descurcăreață, am pus burta pe carte, am înțeles că doar așa îmi voi croi un drum”, a completat Andreea Marin, în același podcast de pe Youtube.

Renumita prezentatoare este conștientă că nimic nu poate vindeca dorul de mamă, de părinți, însă încrederea pe care a căpătat-o nu este deloc puțină. Din fericire, sunt multe sentimente care vin să umple golul lăsat de moartea familiei sale.