Cum a schimbat pandemia piaţa transferurilor în 2020! Detalii dezvăluite despre bani şi contracte

Pandemia de coronavirus a dat peste cap sportul, implicit şi fotbalul, iar competiţiile au trebuit amânate sau mutate. Nici perioada de transferuri nu a scăpat, unde s-au produs schimbări de date pentru mercato din vara trecută. FANATIK a ananalizat raportul FIFA despre transferurile din 2020 şi îţi prezintă ce schimbări s-au produs.

După apariţia pandemiei de coronavirus, cluburile din întreaga lume au pierdut bani grei din cauza absenţei fanilor pe stadioane. Pierderile financiare au dus la schimbarea strategiei pentru perioada de transferuri, astfel că puţine cluburi au mai aruncat zeci de milioane de euro pe jucători.

Pentru prima oară în ultimii zece ani, numărul de transferuri internaţionale a scăzut. Mai exact, în 2020 au fost efectuate 17.077 de mutări, cu 970 mai puţine faţă de 2019, an în care fusese bifat recordul de transferuri la nivel planetar.

Cum a schimbat pandemia piaţa transferurilor în 2020. Câte mutări s-au făcut în lockdown

Înainte ca pandemia de coronavirus să lovească Europa, perioada de transferuri din iarna lui 2020 a fost bogată în mutări. La nivel global, în prima lună a anului trecut s-au făcut 4.208 mutări internaţionale, faţă de 3.852 câte au fost efectuate în ianuarie 2019.

Lucrurile s-au schimbat în lunile aprilie şi mai, când mai toate ţările din Europa au fost în carantină, iar campionatele oprite. În cele două luni de lockdown, 111 transferuri internaţionale au fost făcute, faţă de 480 în aceeaşi perioadă din 2019.

FIFA a anunţat în vara anului trecut că a doua fereastră de mercato a anului 2020 a fost mutată, astfel că ultima zi de transferuri în multe campionate a fost 5 octombrie. Acesta a fost şi motivul pentru care lunile august, septembrie şi octombrie au fost cele mai active în a doua parte a anului 2020.

Comparaţie 2019 versus 2020 pentru transferurile internaţionale

ianuarie: 3.852 (anul 2019) / 4.208 (anul 2020)

februarie: 2.325 / 2.175

martie: 904 / 607

aprilie: 345 / 67

mai: 135 / 44

iunie: 531 / 481

iulie: 4.512 / 1.377

august: 3.617 / 2.361

septembrie: 1.361 / 2.569

octombrie: 209 / 2.235

noiembrie: 136 / 668

decembrie: 119 / 285

Câţi bani au fost cheltuiţi pe transferuri în 2020

Criza financiară provocată de pandemia de coronavirus a adus bani mai puţini cheltuiţi pe transferuri. În total, în 2020, 5,63 miliarde de dolari a fost suma investită în mutări internaţionale, iar cea mai scumpă mutare a fost cea a lui Kai Havertz. Chelsea i-a plătit 80.000.000 de dolari lui Bayer Keverkusen pentru a-l aduce pe fotbalist.

Dintre cele 17.077 de mutări, doar 2.273 (13,3%) au fost efectuate prin plata unei sume de transfer. Restul de 14.804 (86,7%) au reprezentat transferurile în care fotbalistul a venit din postura de jucător liber de contract sau gratis.

transferuri gratis – 14.804 transferuri

sub 500.000 dolari – 1.265 transferuri

500.000 dolari – 1.000.000 dolari – 275 transferuri

1.000.000 dolari – 5.000.000 dolari – 510 transferuri

5.000.000 dolari – 10.000.000 dolari – 93 transferuri

peste 10.000.000 dolari – 130 transferuri

Detaliile contractuale pentru transferurile din 2020, în funcţie de vârsta fotbalistului

Un aspect important este legătura dintre vârsta fotbalistului transferat şi contractul oferit de nou echipă. Multe dintre acordurile semnate în 2020 au fost pe termen scurt, cu o durată între 6 şi 12 luni, în timp ce jucătorii sub 18 ani au primit contracte pe termen mediu, între 2 şi 3 ani.

În privinţa salariilor, un contract pe termen scurt aduce, în cele mai multe din cazuri, bani mai puţin. Aproape 40% dintre jucătorii care au semnat pe o perioadă între 6 şi 12 luni primesc salarii de sub 50.000 de dolari pe an. La polul opus se află cei care semnează contracte de peste 4 ani, 20% dintre aceşti jucători având salarii de peste 1.000.000 de dolari pe an.

Brazilienii, la modă pentru transferurile internaţionale

Fotbaliştii brazilieni sunt la mare căutare, ceea ce s-a întâmplat şi în 2020. De-a lungul anului trecut, 2.008 jucători din patria lui Pele s-au transferat la nivel internaţional, fiind la distanţă uriaşă de rivali argentinieni. Englezii ocupă locul 3 în acest top, cu 817 fotbalişti implicaţi în transferuri internaţionale. În această ierarhie, pe poziţia a 9-a, se regăsesc şi sârbii, cu 431 de mutări.

Top 10 al celor mai transferaţi jucători în 2020, după naţionalitate