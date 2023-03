Cum a scuzat Adi Popa prestația lamentabilă a Stelei de la Galați: ”E lipsă de respect pentru cei care au reprezentat ţara”

Formația lui Daniel Oprița a avut o și la pauză era 3-0 pentru gazde, a revenit în joc în partea secundă când a înscris de două ori, dar nu a mai avut puterea să egaleze.

Adi Popa, reacție neașteptată după eșecul Stelei în meciul cu Oțelul

La finalul partidei Oțelul Galați – CSA Steaua 3-2, care a deschis etapa a 2-a a play-off-ului din Liga 2 Casa Pariurilor, mijlocașul Adi Popa a acuzat programarea jocului și faptul că bucureștenii au avut mai mulți jucători la loturile reprezentative.

”Am încercat să reglăm la pauză ce nu a mers. Din păcate, a fost târziu. După greşelile din prima repriză, mi-e greu să îmi găsesc vorbele. Ne este ruşine. Am primit goluri ca în curtea şcolii. Mi-aş fi dorit ca şi noi să jucăm mai mult fotbal.

Nu mi se pare normal cum s-a făcut programarea, este lipsă de respect pentru cei care au reprezentat ţara. Trică a jucat în Franţa, nu ştiu la ce Under, şi a ajuns aseară. Consider că se putea amâna cu o zi, să îi avem măcar o zi la antrenament.

A fost lume multă, au fost foarte agresivi, felicitări pentru victorie. Au fost foarte mulţi factori. Fotbalul ne-a pedepsit pentru lejeritatea cu care am tratat prima repriză. Avem şansa la următorul meci să ne luăm revanşa.

Eu am spus-o de la început şi nu o ascund. Noi avem prime doar pentru locurile 1-2. Nu e treaba noastră că nu s-a obţinut dreptul de a promova”, a declarat Adi Popa, după eșecul cu Oțelul de la Galați.

Oprița se gândește tot mai mult la demisie

Antrenorul Daniel după înfrângerea suferită de CSA Steaua în duelul cu Oțelul Galați, punând totul pe greșelile pe care jucătorii săi le-au făcut în prima repriză.

”Nu vreau să dau în jucători, dar ce am văzut în prima repriză… sunt uluit. Nu înțeleg! Vii în prima repriză cu echipamentul pe tine, dar jucătorii de la Oțelul au fost bărbați. Tot o umilință am pățit și astăzi, chiar dacă am dat două goluri.

Eu vreau să termin pe primul loc. Vreau să vorbesc cu conducerea, e deja al treilea, al patrulea meci în care trăiesc așa cum am trăit. Eu am și probleme cu sănătatea”, a spus Oprița, care pare tot mai tentat să renunțe la postul de antrenor.