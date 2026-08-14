Sport

Cum a semnat Mihai Bobonete actele prin care a devenit acționar la U Craiova. A purtat un ceas de lux mai scump decât cel primit de Baiaram de la Rădoi. Foto exclusiv

Mihai Bobonete a devenit acționar la Universitatea Craiova chiar înaintea meciului contra celor de la KuPS Kuopio! Ce ceas a purtat când a semnat actele în prezența lui Mihai Rotaru
Catalin Oprea
14.08.2026 | 05:30
Cum a semnat Mihai Bobonete actele prin care a devenit actionar la U Craiova A purtat un ceas de lux mai scump decat cel primit de Baiaram de la Radoi Foto exclusiv
SPECIAL FANATIK
Cum a semnat Mihai Bobonete actele prin care a devenit acționar la U Craiova. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Bobonete este cel mai nou acționar al celor de la Universitatea Craiova. După cum FANATIK a informat în exclusivitate, cunoscutul actor a semnat actele, în prezența lui Mihai Rotaru, chiar înaintea meciului pe care oltenii l-au jucat joi seară pe terenul propriu cu finlandezii de la KuPS Kuopio, manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League.

Ce ceas a purtat Mihai Bobonete când a semnat actele pentru a deveni acționar la Universitatea Craiova

În momentul în care actele au fost parafate, Bobonete a purtat un ceas Rolex GMT-Master II, care poate ajunge în funcție de anumite aspecte chiar și la peste 40.000 de euro, după cum explică pe larg cei de la chrono24.com: „Prețul unui Rolex GMT-Master II variază masiv în funcție de locul de achiziție (retailer autorizat vs. piața gri/secundară), materialul carcasei și porecla modelului (cererea pieței).

ADVERTISEMENT

În listele oficiale Monochrome Watches, prețul de retail pornește de la aproximativ 11.900 EUR (în jur de 59.000 RON) pentru variantele standard din oțel, însă listele de așteptare la distribuitorii autorizați (precum Chronolink) pot dura ani de zile. Din acest motiv, pe piața secundară (Chrono24, dealeri grey market), modelele din oțel se vând mult mai scump, pornind de la aproximativ 16.000 EUR și depășind 40.000 EUR pentru versiunile rare sau din aur”. 

Mihai Bobonete acționar Universitatea Craiova Mihai Rotaru
Mihai Bobonete semnând actele pentru a deveni acționar la Universitatea Craiova, în prezența lui Mihai Rotaru

 

Mirel Rădoi i-a făcut cadou lui Ștefan Baiaram în trecut un Rolex de 18.000 de euro

Ca o comparație, destul de recent, pe vremea când Mirel Rădoi încă era antrenor la Universitatea Craiova, antrenorul i-a făcut la un moment dat lui Ștefan Baiaram un cadou special, reprezentat tot de un ceas Rolex, însă în valoare de „doar” 18.000 de euro, după cum a dezvăluit la acea vreme Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK: 

ADVERTISEMENT
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Digi24.ro
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor

„Rădoi îl iubește pe Baiaram. L-a plăcut fantastic. I-a dat un ceas, un Rolex de 18.000 de euro, că ține la el. Așa am auzit eu, au fost multe comentarii. Așa este. Ca să vezi cât de mult ține la el”. 

ADVERTISEMENT
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane...
Digisport.ro
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Ce n-a putut FCSB a făcut o echipă cu lot de 4 ori...
Fanatik
Ce n-a putut FCSB a făcut o echipă cu lot de 4 ori mai ieftin! Auda, spulberată cu 4-0 de „vedetele” Qefalij, Ayodeji și Qardaku
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui...
Fanatik
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
Andrei Vochin, analiză dură: „Craiova are două boli: începe prost meciurile și le...
Fanatik
Andrei Vochin, analiză dură: „Craiova are două boli: începe prost meciurile și le termină fără benzină”. E vinovat Filipe Coelho?
Tags:
Parteneri
Dezvăluiri uluitoare ale unui fost fotbalist din SuperLiga: 'Jucătorii nu erau plătiți de...
iamsport.ro
Dezvăluiri uluitoare ale unui fost fotbalist din SuperLiga: 'Jucătorii nu erau plătiți de 3-4 luni și patronul a venit cu Bentley la club. Un coleg și-a pierdut mașina'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!