Cum a semnat Mihai Bobonete actele prin care a devenit acționar la U Craiova. A purtat un ceas de lux mai scump decât cel primit de Baiaram de la Rădoi. Foto exclusiv

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Mihai Bobonete este cel mai nou acționar al celor de la Universitatea Craiova. După cum FANATIK a informat în exclusivitate, cunoscutul actor a semnat actele, în prezența lui Mihai Rotaru, chiar înaintea meciului pe care oltenii l-au jucat joi seară pe terenul propriu cu finlandezii de la KuPS Kuopio, manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League.

Ce ceas a purtat Mihai Bobonete când a semnat actele pentru a deveni acționar la Universitatea Craiova

În momentul în care , Bobonete a purtat un ceas , care poate ajunge în funcție de anumite aspecte chiar și la peste 40.000 de euro, după cum explică pe larg cei de la : „Prețul unui Rolex GMT-Master II variază masiv în funcție de locul de achiziție (retailer autorizat vs. piața gri/secundară), materialul carcasei și porecla modelului (cererea pieței).

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În listele oficiale Monochrome Watches, prețul de retail pornește de la aproximativ 11.900 EUR (în jur de 59.000 RON) pentru variantele standard din oțel, însă listele de așteptare la distribuitorii autorizați (precum Chronolink) pot dura ani de zile. Din acest motiv, pe piața secundară (Chrono24, dealeri grey market), modelele din oțel se vând mult mai scump, pornind de la aproximativ 16.000 EUR și depășind 40.000 EUR pentru versiunile rare sau din aur”.

Mirel Rădoi i-a făcut cadou lui Ștefan Baiaram în trecut un Rolex de 18.000 de euro

Ca o comparație, destul de recent, pe vremea când Mirel Rădoi încă era antrenor la Universitatea Craiova, antrenorul i-a făcut la un moment dat lui Ștefan Baiaram un cadou special, reprezentat tot de un ceas Rolex, însă în valoare de „doar” 18.000 de euro, după cum a dezvăluit la acea vreme Sorin Cârțu,

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„Rădoi îl iubește pe Baiaram. L-a plăcut fantastic. I-a dat un ceas, un Rolex de 18.000 de euro, că ține la el. Așa am auzit eu, au fost multe comentarii. Așa este. Ca să vezi cât de mult ține la el”.