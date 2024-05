Cum a slăbit Carmen Tănase 10 kilograme într-un timp record: „M-am dus la doctor să-mi facă operație de stomac și m-a dat afară”

Dieta minune cu care Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme. Este, de fapt, un regim alimentar pe care actrița l-a găsit întâmplător, după ce a încercat numeroase metode de a ajunge la greutatea dorită.

Cum a reușit Carmen Tănase să slăbească 10 kilograme

În vârstă de 63 de ani, Carmen Tănase se mândrește cu forma sa fizică de la momentul actual. asta până a găsit un regim alimentar care să funcționeze pentru ea.

din naștere, o conformație slabă. Însă, la un moment dat, au apărut problemele cu tiroida, pe care nu le-a depistat la timp. Astfel că, a acumulat mai multe kilograme în plus.

După ce a încercat numeroase diete, vedeta a reușit, într-un final, să ajungă la greutatea dorită cu ajutorul unui regim alimentar special conceput pentru persoanele cu diabet de tip 2.

Într-un timp scurt, a topit 10 kilograme. „Am slăbit cu o dietă pe care nu știu cum de nu am folosit-o până acum, îmi vine să îmi dau cu pumnii în cap, pentru că am ținut toate dietele posibile și imposibile.

Eu am fost un om slab, aveam complex pentru că eram îngrozitor de slabă, ca un băț, era ceva îngrozitor, nu aveam nicio formă. După ce am născut a fost ok, după care au început problemele cu tiroida și s-a dat totul peste cap.

Eu am aflat târziu problemele cu tiroida și m-am îngrășat. Și am ținut toate dietele din toate revistele, de pe toate site-urile și slăbeam 3-4 kilograme și puneam 10 la loc”, a dezvăluit Carmen Tănase în

A vrut să-și facă operație de micșorare de stomac

Carmen Tănase a găsit dieta pe internet și a decis să o încerce. „Într-o bună zi am văzut dieta asta pe internet și am zis de ce nu încerc și eu. Cu 30 și ceva de studii clinice, este concepută pentru bolnavii de diabet tip 2.

Pentru că ei trebuie să țină regim, dar să aibă și toți nutrienții care le trebuie. E foarte complicat să-ți faci tu un regim care să aibă și puține calorii, dar să aibă și vitamine. E foarte greu. Niște oameni au muncit mulți ani ca să facă această dietă”, a adăugat actrița.

La momentul actual, Carmen Tănase are șase mese pe zi, pe care le combină așa cum își dorește ea. Nu este nevoie să numere caloriile și nici să cântărească porțiile de mâncare. „Când m-am apucat, în primele zile am început să mă dezumflu și să fluture hainele pe mine, M-am dus la doctor să-mi facă operație de stomac și m-a dat afară”, a adăugat actrița.