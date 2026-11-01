Cum a slăbit Marian Drăgulescu 9 kilograme în mai puțin de o lună. Soția l-a sprijinit

ADVERTISEMENT

Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în mai puțin de o lună cu ajutorul unei diete echilibrate și sănătoase. A ținut cont de sfaturile unui nutriționist și rezultatele nu au întârziat să apară. Fostul sportiv este mândru de perseverența sa.

Marian Drăgulescu, dieta care l-a ajutat să elimine 9 kilograme

A scris istorie la Campionatele Mondiale 2006, unde . Au trecut 20 de ani de la performanța uluitoare a lui Marian Drăgulescu (45 ani), care deși accidentat a reușit să se afirme la competiția care a avut loc la Aarhus, în Danemarca. Campionul este unul dintre cei mai titrați gimnaști din istoria României.

ADVERTISEMENT

Fostul mare gimnast are un palmares impresionant de 31 de medalii la Campionate Mondiale, Europene și Jocurile Olimpice. Fostul sportiv, actualmente antrenor, nu a câștigat niciodată medalia de aur la Jocurile Olimpice, dar a avut o carieră care i-a adus numeroase satisfacții din toate punctele de vedere. După retragere s-a focusat pe afaceri.

Și- , care se găsește în sectorul 3 din București. Multiplul campion mondial şi european plănuiește să se extindă, dar munca l-a făcut să nu mai fie atent la felul în care arată. O perioadă destul de lungă a purtat mărimea L la haine, însă s-a ambiționat și a slăbit extrem de repede.

ADVERTISEMENT

A avut parte de sprijinul partenerei sale de viață, Simona Carmen. Femeia, care este cea de-a treia soție a fostului gimnast, a consumat aceleași produse alimentare ca acesta. Într-un interviu pe care l-a acordat de curând, Marian Drăgulescu a dezvăluit că a colaborat cu un celebru nutriționist și astfel a slăbit 9 kilograme într-un timp record. În doar 3 săptămâni și jumătate a ajuns să poarte măsura S la obiectele vestimentare. În timpul carierei sale active de gimnast, greutatea standard pe care o avea în competiții era de 64 kilograme. În prezent, e foarte mulțumit de corpul pe care-l are și pe care l-a definit. Totodată, susține că are foarte multă energie.

ADVERTISEMENT

Marian Drăgulescu: ”Aveam nevoie de cineva să mă îndrume”

„În sfârșit putem să punem ținutele alea suple pe noi. Arătăm foarte bine, energia este acolo, bunăstarea. Minus nouă kilograme în trei săptămâni și jumătate, dar, cum spuneam și mai devreme, energia nu s-a dus, e acolo și starea de bine la fel. Am plecat de la S (n.r. mărimea), am ajuns la L și înapoi la S. Și soția m-a încurajat și mă încurajează de mult timp, numai că aveam nevoie de cineva să mă îndrume și să fie cu mine în acest demers, să facă echipă cu mine. Soția mi-a fost și ea aliat”, a explicat Marian Drăgulescu, pentru . Fostul mare gimnast român poate purta din nou ținutele care i se potrivesc cel mai bine.

ADVERTISEMENT

Fostul sportiv și-a găsit motivația datorită soției sale, dar și faptului că mereu a fost o persoană ambițioasă. Acest lucru l-a ajutat să fie întotdeauna bun în sala de gimnastică. Acum, datorită performanțelor sale primește de la statul român în fiecare lună o rentă viageră. Aceasta se ridică la suma de 16.000 de lei.

Cu toate acestea, nu se rezumă la acești bani și muncește constant. Îi plac provocările și are mereu obiective pe care vrea să le atingă. Marian Drăgulescu și-a asigurat un trai decent, care îl ajută să-și întrețină familia și copiii din primul mariaj, cel cu Larisa. Beatrice este artistă, în timp ce fiul său, Richard, este pasionat de muzică. A fost concurent la Vocea României.