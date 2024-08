Cum a slăbit Monica Pop 37 de kilograme. Și-a schimbat viața radical: „Sunt lucruri nemedicale”

Monica Pop a făcut o schimbare radicală și a slăbit 37 de kilograme cu ajutorul unei diete drastice. Ce sacrficii a făcut cunoscutul medic pentru a obține silueta perfectă.

Cum a slăbit Monica Pop 37 de kilograme

Invitată în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Monica Pop a vorbit despre metoda prin care a reușit să slăbească 37 de kilograme. și-a schimbat atât silueta, cât și viața.

Totuși, pentru a face asta, a apelat la o . Timp de 9 zile nu a mâncat nimic. Astfel că a pierdut o bună parte din kilogramele în plus, astfel că devenise de nerecunoscut.

„9 zile nu am mâncat nimic. În aceste 9 zile m-am dezumflat foarte tare. Am slăbit câteva kilograme. Într-un magazin erau 2 doamne și una a zis: ‘Uite-o pe aia de la ochi!’ şi cealaltă: ‘Nu e ea, că aia e mai grasă’. Mi-a plăcut foarte mult că au zis aşa.

În aceeaşi zi m-am dus la spital fără maşină și aveam ochelari de soare. Doamna de la poartă a zis că nu am voie să intru acolo, nu m-a recunoscut. Foarte bine m-am simțit cu treaba asta. Nici vorbă de dietă cu apă, dar într-adevăr, nimic nu am mâncat timp de 9 zile. După aceea, n-am mai putut să țin pentru că după 9 zile mi-a fost rău”, a povestit Monica Pop.

Și-a dat seama că mânca mai mult decât avea nevoie

Pe de altă parte, Monica Pop și-a dat seama că obișnuia să consume mai multă mâncare decât avea nevoie, de fapt, organismul său. Așa a ajuns să aibă porții mai mici, ceea ce a ajutat-o să obțină și să mențină silueta mult dorită.

„Am făcut o observație. Mâncăm prea mult. Eram la masă și m-a sunat o prietenă. Vorbind cu ea, când m-am întors, mi-am dat seama că nu îmi mai era foame, după puțină mâncare. Nu mi-am dat seama atunci. A doua zi s-a întâmplat la fel.

Am plecat de acolo, am mâncat puțin și când m-am întors nu îmi mai era foame. Mi-am dat seama că senzația de sațietate se pune foarte repede și că mâncăm foarte mult. Am slăbit 37 de kilograme și mi s-a schimbat viața foarte mult”, a completat Monica Pop.

Totuși, revenind asupra dietei cu apă, Monica Pop a ținut să sublinieze faptul că nu o recomandă. „După 9 zile am mâncat, dar lucruri care să nu îngrase. Brânză cu smântână, iaurt cu semințe. Nu am mâncat lucruri care îngraşă.

Dieta cu apă mi se pare foarte periculoasă, pentru că e o încărcare hidrică cardiacă. Nu e voie. Asta cu beți mai mult de 2 litri de apă pe zi nu e bună. Pentru un cardiac nu e ok. El trebuie să se hidrateze, dar nu aşa. În niciun caz dietă cu apă. Sunt lucruri nemedicale”, a spus Monica Pop