Cum a stabilit Mircea Lucescu același record pentru Rapid și Dinamo. E singurul antrenor român care a reușit această performanță

Pentru Rapid și Dinamo, numele Mircea Lucescu înseamnă istorie și performanțe remarcabile. De ”Il Luce” se leagă un record unic pentru ambele echipe. Nimeni nu a mai reușit așa ceva până în prezent.

Ce record a stabilit Mircea Lucescu atât pentru Rapid, cât și pentru Dinamo

Rapid, din postura de gazdă, o primește pe Dinamo sâmbătă, 21 februarie, în etapa a 28-a din SuperLiga. Într-o ediție de colecție a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au prezentat de la A la Z istoria duelurilor dintre giuleșteni și alb-roșii.

. Fostul mare jucător și apoi antrenor al lui Dinamo avea să-și pună amprenta asupra ambelor cluburi. ”Il Luce” a stabilit un record care este greu spre imposibil de egalat de cineva în viitor.

Mai exact: Mircea Lucescu a bătut cu cel mai mare scor Rapidul, pe când antrena pe Dinamo (6-0) și, același Mircea Lucescu a bătut cu cel mai mare scor pe Dinamo (4-0), când era la Rapid.

”Au fost scoruri mari întâmplate în momente importante. Cea mai mare victorie obținută de Dinamo cu Rapid a fost un 6-0 care s-a petrecut la 40 de ani de la prima întâlnire dintre cele două. Prima a fost în 1948, această victorie în 1988. Au marcat Cămătaru (două goluri), Mateuț, Rednic și Vaișcovici. Acest succes s-a înregistrat cu Mircea Lucescu pe bancă. Deci, Mircea Lucescu administrează cea mai mare victorie a lui Dinamo cu Rapid.

Cea mai mare vicvtorie a Rapidului cu Dinamo este tot cu Mircea Lucescu pe bancă. Se întâmpla în anul 2000. Rapid a învins cu 4-0, goluri marcate de Lupu, un dinamovist, Iencsi și Sergiu Radu”, spune Andrei Vochin.

132 partide s-au jucat între Rapid și Dinamo în istorie: 55 de victorii are Dinamo și 42 Rapid

Cum a adus Mircea Lucescu o Cupă pentru Dinamo după o ”dublă” într-o finală cu Rapid

Mergem acum cu 58 de ani în urmă în istoria duelurilor Rapid – Dinamo și ajungem în 1968. Pe 16 iunie, Dinamo se impunea într-o finală de Cupă, scor 3-1, după prelungiri. A fost un duel de infarct atunci: penalty ratat în ultimul minut, gol decisiv la o mare gafă de portar, scandal în jurul arbitrajului și două goluri marcate de Mircea Lucescu în prelungiri.

”Dinamo are șansă în meciul acela. Rapid primește penalty, pe care Sandu Neagu îl ratează în ultimul minut. Se intră în prelungiri. Pe vremea aceea nu existau lovituri de departajare. Mergea meciul către o rejucare. Doar că intervine Mircea Lucescu și marchează în minutele 115 și 116.

Cu această dublă a lui Lucescu, Dinamo câștigă acea Cupă a României, 3-1, după prelungiri. Mircea Lucescu se impune din acel moment ca titular în echipa lui Dinamo, iar decizia lui de a renunța la fotbal este anulată. Peste o jumătate de an, Mircea Lucescu devine căpitan al naționalei României pe Wembley ca jucător important al celor de la Dinamo.

Practic, un meci cu Rapid a fost cotitura carierei de fotbalist al lui Mircea Lucescu, așa cum Rapidul, ulterior, va deveni relansarea, într-un fel, a activității de antrenor a lui Mircea Lucescu, atunci, în 1997-1998, când a venit la București, a preluat Rapidul, iar după un an și un pic a ieșit campion”, povestește Vochin.

Când a debutat Mircea Lucescu la Dinamo

, avându-l pe Mircea Lucescu la mijloc, nu se opresc aici. Debutul actualului antrenor de la națională la Dinamo avea să se producă într-un derby cu rivala Rapid.

”Mircea Lucescu debutează la Dinamo, foarte tânăr, în 1964, într-un meci cu Rapid. Intră în minutul 83”, dezvăluie Vochin. Era o perioadă în care lupta pentru supremație în fotbalul românesc se ducea între Rapid și Dinamo.

De câte ori s-au luptat Rapid și Dinamo la titlu în mod direct, până la finalul campionatelor

Din 1948 până în prezent, Rapid și Dinamo s-au luptat de 6 ori pentru titlul de campioană până în ultima etapă: de 4 ori s-a impus Dinamo și de 2 ori rivalii din Giulești. ”S-a întâmplat în 1963-1964, când Dinamo s-a impus la un punct. În 1964-1965, când Dinamo a câștigat tot la un punct. Apoi, în 1966-1967 este un moment istoric: primul titlu al Rapidului, câștigat după o luptă dusă până în ultima etapă.

Sezonul 1970-1971 aduce titlul pentru Dinamo, dar iarăși găsim o imixtiune a lui Mircea Lucescu în acest duel. Spre finalul acelui sezon, are loc marele derby Rapid-Dinamo. Acestea erau despărțite de un singur punct. Rapid deschide scorul prin Sandu Neagu în minutul 76, iar în minutul 89, cine egalează: Mircea Lucescu. Dinamo păstrează un punct avans până la finalul sezonului. Apoi, în 1998-1999, Rapid, cu Mircea Lucescu pe bancă, câștigă titlul”, spune Vochin.