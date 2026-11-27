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MM Stoica (61 de ani) s-a arătat plăcut surprins de modul cum s-a comportat Edi Iordănescu (48 de ani) la primul antrenament pe care l-a condus la Watford. Fostul conducător de la FCSB a explicat la emisiunea ”MM la FANATIK” care este principala problemă a fostului selecționer al naționalei României.

MM Stoica, lăsat cu gura căscată de Edi Iordănescu la primul antrenament la Watford

MM Stoica nu a ascuns faptul că a fost luat prin surprindere de personalitatea arătată de Edi Iordănescu la , dar și de cunoștințele de engleză în materie de fotbal pe care le are.

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”Mărturisesc că am rămas foarte plăcut surprins de secvențele pe care le-am văzut la primul antrenament condus de Edi Iordănescu la Watford. E un club greu și un club cu istorie, numai dacă ne gândim cine a fost proprietar în trecut, Sir Elton John și așa mai departe.

Am fost plăcut surprins de personalitatea cu care a început să-i antreneze, de aplombul pe care îl avea în timpul antrenamentului și, nu în ultimul rând, de engleza fotbalistică pe care o stăpânește. Nu știam că are cunoștințele astea, pentru că una e să vorbești limba engleză și alta e să vorbești limba engleză fotbalistic”, a declarat Stoica.

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Patronul lui Watford, marea problemă a lui Iordănescu jr.

Horia Ivanovici, moderatorul ”MM la FANATIK”, a dezvăluit că tehnicianul român a trecut prin 30 de proceduri și 12 interviuri cu cei de la Watford înainte de a fi numit, dar MM Stoica a atras atenția că patronul Gino Pozzo nu are foarte multă răbdare. ”În momentul în care aduci un antrenor străin în Anglia și este intervievat de executivi britanici, englezi, limba engleză fotbalistică este extrem de importantă, iar Edi ieri efectiv a demonstrat că o stăpânește la perfecție. Ea este extrem de importantă.

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Personalitate are pentru a conduce o echipă din Anglia, din Championship. Eu cred că ar avea personalitate să conducă și în Premier League o echipă. Cunoștințe fotbalistice are. Îi trebuie puțină șansă, pentru că acolo este o familie care deține acest club și deține și Udinese, , iar membrii acestei familii sunt foarte grăbiți.

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Sunt total diferiți de ceilalți proprietari care sunt născuți în perfidul Albion. Și atunci trebuie să aibă șansă să pornească bine, pentru că Pozzo este un tip care nu prea are răbdare.

(n.r. – E un fel de Gigi Becali?) Nu-l cunosc și nu fac… Gigi nu schimbă antrenori. Foarte rar schimbă un antrenor. Foarte, foarte rar. Da, Gigi are o metodă aparte de a conduce un club. Cu anumiți jucători nu are răbdare”, a spus el.

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Ce l-a propulsat pe Edi Iordănescu în fotbalul englez

MM Stoica este de părere că în numirea lui Edi Iordănescu la Watford a contat foarte mult performanțele reușite la cârma naționalei României și consideră că fostul selecționer are nevoie să înceapă mandatul cu dreptul.

”Cred că pentru Edi a contat foarte mult performanța echipei naționale cu el la timonă, calificarea la EURO și câștigarea grupei de la EURO. Dan Petrescu are performanțe internaționale bune cu CFR și cu Unirea Urziceni. Mai contează și cine te reprezintă. Și asta e foarte important.

E una dintre marile lovituri să antrenezi în fotbalul englez. Și să antrenezi la top, pentru că sunt 44 de echipe în vârful fotbalului englez. Sunt 44 de antrenori, dintre care unul este Edi Iordănescu la momentul ăsta. Să bată la Derby primul meci și deja se duce…”, a afirmat Stoica, la ”MM la FANATIK”.

MM Stoica, analiză a schimbărilor din fotbalul englez

Fostul oficial de la FCSB a mărturisit că fotbalul englez s-a schimbat radical în ultimii ani, dar a explicat faptul că indiferent cât de mulți bani ai dacă nu îi investești cu cap nu reușești să faci performanțe și le-a dat ca exemple pe Manchester United și Tottenham.

”N-am nicio idee ce bani au. Dar nivelul este altul acum în Championship. Eu am fost la meciuri în Championship acum mulți ani și era un nivel… Dădeau cu ea pe înainte și acum am fost la Charlton cu Lincoln și am văzut o echipă care a jucat din primul până în ultimul minut, un fotbal gândit, un fotbal exersat, cu jucători de valoare.

Lincoln a investit, că au dat o grămadă de bani pe Coubiș, îl folosește pe o poziție care nu e a lui, fundaș dreapta în patru, și efectiv echipa, poate că a fost un meci foarte slab, dar n-a jucat nimic, n-a încercat să joace nimic, dar nimic. Nu e poziția lui sub nicio formă, pentru că el fundaș central are tot ce-i trebuie. Fundaș dreapta nu are nimic din ce se cere.

Trebuie să știi pe cine să aduci. Poți să-ți îmbunătățești mașina și să o tunezi, dar dacă îți găsești un șofer care a obținut permisul la Pitești, ai o problemă. Ideea este că ai exemple în Premier League cum se face și cum nu se face.

Ai Brighton cum se face, ai Bournemouth cum se face, ai Brentford dacă vrei și ai Manchester United sau Tottenham, care bubuie de bani, cum nu se face. Adică oamenii ăia nu mai sunt în stare să facă nimic. Tottenham poate își revine acum, dar Manchester United nu-i văd să-și revină”, a precizat Stoica, la ”MM la FANATIK”.