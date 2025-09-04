Cum a surprins-o Raphinha pe iubita lui. Cadoul romantic pe care l-a primit Natalia Belloli din partea fotbalistului brazilian

Raphinha demonstrează că este un romantic incurabil. Starul de origine braziliană este îndrăgostit până peste cap de iubita lui, așa că profită de fiecare ocazie pentru a-și arăta sentimentele. Recent, Raphinha a surprins-o pe soția lui, Natalia Belloli, cu un cadou special.

Raphina, cadou romantic pentru Natalia Belloli

se cunosc de mai bine de un deceniu. Cei doi s-au împrietenit în 2013, dar se pare că frumoasa blondină l-a ținut la distanță pe starul de origine braziliană. Abia în 2021, Natalia a decis să îi acorde o șansă lui Raphinha și să formeze un cuplu oficial cu el.

Raphinha și Natalia s-au căsătorit în decembrie 2022, după aproape 10 ani de tatonări și prietenie. Încă de atunci, fotbalistul i-a arătat partenerei sale că este un romantic incurabil. Ba mai mult, se pare că nu a renunțat deloc la gesturile frumoase.

Raphinha a cerut-o de soție pe Natalia într-un cadru desprins din poveste. Fotbalistul a pregătit o alee plină de lumânări, iar la capătul ei o aștepta chiar el. În genunchi și cu inelul în mână, alături de un semn mare pe care scria „Vrei să te căsătorești cu mine?”, Raphina a făcut pasul cel mare.

Cum a surprins-o Raphinha pe soția lui

Chiar dacă au trecut trei ani de când s-au căsătorit, Raphinha continuă să fie cel puțin la fel de romantic. Recent, roșii, alături de un mesaj simplu, dar profund.

„La mulți ani pentru cei 3 ani și 7 luni de la cea mai corectă alegere din viața mea!”, a fost mesajul lui Raphina, atașat unei poze cu cei doi.

Natalia Belloli, soția lui Raphinha este o prezență cunoscută în mediul online. Aceasta are o comunitate de peste 1 milion de urmăritori. Frumoasa blondină postează imagini în care își etalează atât trupul de zeiță, cât și alegerile vestimentare, fiind o adevărată sursă de inspirație pentru fanii ei.

Natalia Belloli și Raphinha au o familie superbă, care a fost întregită de venirea pe lume a băiețelului lor. Gael s-a născut în luna mai 2023, iar de atunci, starul brazilian este în culmea fericirii. Atât el, cât și soția lui fac tot posibilul pentru a petrece cât mai mult timp alături de micuțul lor.