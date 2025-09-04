Sport

Cum a surprins-o Raphinha pe iubita lui. Cadoul romantic pe care l-a primit Natalia Belloli din partea fotbalistului brazilian

Natalia Belloli a primit un cadou special din partea soțului ei. Cum a decis Raphinha să o surprindă pe femeia care îi este alături de patru ani.
Claudia Şoiogea
04.09.2025 | 14:30
Cum a surprinso Raphinha pe iubita lui Cadoul romantic pe care la primit Natalia Belloli din partea fotbalistului brazilian
Raphinha, cadou romantic pentru soția lui, Natalia Belloli. Sursa foto: Instagram

Raphinha demonstrează că este un romantic incurabil. Starul de origine braziliană este îndrăgostit până peste cap de iubita lui, așa că profită de fiecare ocazie pentru a-și arăta sentimentele. Recent, Raphinha a surprins-o pe soția lui, Natalia Belloli, cu un cadou special.

Raphina, cadou romantic pentru Natalia Belloli

Raphinha și Natalia Belloli se cunosc de mai bine de un deceniu. Cei doi s-au împrietenit în 2013, dar se pare că frumoasa blondină l-a ținut la distanță pe starul de origine braziliană. Abia în 2021, Natalia a decis să îi acorde o șansă lui Raphinha și să formeze un cuplu oficial cu el.

Raphinha și Natalia s-au căsătorit în decembrie 2022, după aproape 10 ani de tatonări și prietenie. Încă de atunci, fotbalistul i-a arătat partenerei sale că este un romantic incurabil. Ba mai mult, se pare că nu a renunțat deloc la gesturile frumoase.

Raphinha a cerut-o de soție pe Natalia într-un cadru desprins din poveste. Fotbalistul a pregătit o alee plină de lumânări, iar la capătul ei o aștepta chiar el. În genunchi și cu inelul în mână, alături de un semn mare pe care scria „Vrei să te căsătorești cu mine?”, Raphina a făcut pasul cel mare.

Cum a surprins-o Raphinha pe soția lui

Chiar dacă au trecut trei ani de când s-au căsătorit, Raphinha continuă să fie cel puțin la fel de romantic. Recent, starul brazilian a surprins-o pe soția lui cu un buchet uriaș de trandafiri roșii, alături de un mesaj simplu, dar profund.

„La mulți ani pentru cei 3 ani și 7 luni de la cea mai corectă alegere din viața mea!”, a fost mesajul lui Raphina, atașat unei poze cu cei doi.

raphinha cadou buchet de flori natalia belloli
Raphinha i-a oferit Nataliei Belloli un buchet superb de trandafiri. Sursa foto: Instagram

Natalia Belloli, soția lui Raphinha este o prezență cunoscută în mediul online. Aceasta are o comunitate de peste 1 milion de urmăritori. Frumoasa blondină postează imagini în care își etalează atât trupul de zeiță, cât și alegerile vestimentare, fiind o adevărată sursă de inspirație pentru fanii ei.

Natalia Belloli și Raphinha au o familie superbă, care a fost întregită de venirea pe lume a băiețelului lor. Gael s-a născut în luna mai 2023, iar de atunci, starul brazilian este în culmea fericirii. Atât el, cât și soția lui fac tot posibilul pentru a petrece cât mai mult timp alături de micuțul lor.

