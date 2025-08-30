Sport

Cum a trăit Adrian Mazilu primul meci în calitate de jucător al lui Dinamo. Reacții tari la golurile cu Hermannstadt

Proaspăt transferat la Dinamo, Adrian Mazilu a fost prezent pe Arena Națională la partida cu Hermannstadt. Cum a reacționat noua vedetă a „câinilor”
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
30.08.2025 | 23:41
ULTIMA ORĂ
Cum a trăit Adrian Mazilu primul meci în calitate de jucător al lui Dinamo. Reacți tari la golurile cu Hermannstadt.

Adrian Mazilu (19 ani) este transferul verii la Dinamo. Până să debuteze sub comanda lui Kopic, fostul fotbalist al lui Brighton a văzut din lojă victoria cu Hermannstadt, scor 2-0.

Adrian Mazilu, spectator de lux la Dinamo – Hermannstadt 2-0

Adrian Mazilu i-a purtat noroc noii sale echipe. Extrema dreaptă a văzut din lojă meciul cu Hermannstadt, din etapa a 8-a, pe care „câinii” lui Kopic l-au câștigat cu 2-0. Karamoko (48) și Boateng (73) au marcat golurile care au adus al patrulea succes al roș-albilor din acest campionat. Ca urmare a acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 3, cu 15 puncte.

Revenind la Mazilu, el a văzut partida cu sibienii din loja Arenei Naționale. Alături de noul fotbalist dinamovist au stat membri importanți din conducerea clubului, precum președintele Andrei Nicolescu sau directorul financiar Dan Gătăianțu.

mazilu
Adrian Mazilu, în loja lui Dinamo la meciul cu Hermannstadt. FOTO: Fanatik

Deși n-a apucat să îmbrace încă tricoul roș-alb, Adrian Mazilu a trăit la intensitate maximă meciul Dinamo – Hermannstadt 2-0. Fotbalistul în vârstă de 19 ani s-a bucurat ca un adevărat dinamovist la reușitele lui Karamoko și Boateng. Bucuria lui Mazilu a continuat și după ultimul fluier al lui Andrei Moroiță. Tânărul jucător s-a ridicat în picioare și a urmărit cu interes cum colegii săi se bucură de cele trei puncte alături de galerie.

Când va debuta Mazilu la Dinamo: „Are mult de recuperat”

În ultimii ani, accidentările i-au dat mari bătăi de cap lui Adrian Mazilu. După transferul de la Brighton, Andrei Nicolescu a dezvăluit când va debuta noua „perlă” a „câinilor”. Mazilu n-a mai jucat un meci oficial din aprilie 2024, când era împrumutat la Vitesse.

„Sunt câteva detalii cu contractul cu Brighton, pentru noi a fost important să facă cât mai multe analize medicale, să fie totul ok. Vedem luni. Din punct de vedere fizic are mult de recuperat. Va fi o perioadă în care va recupera din deficit, plus o perioadă de adaptare”, a declarat președintele celor de la Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK. 

