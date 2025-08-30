Cum a trăit Adrian Mazilu primul meci în calitate de jucător al lui Dinamo. Reacții tari la golurile cu Hermannstadt

Până să debuteze sub comanda lui Kopic, fostul fotbalist al lui Brighton a văzut din lojă victoria cu Hermannstadt, scor 2-0.

Adrian Mazilu, spectator de lux la Dinamo – Hermannstadt 2-0

Adrian Mazilu i-a purtat noroc noii sale echipe. Extrema dreaptă a văzut din lojă meciul cu Hermannstadt, din etapa a 8-a, pe care „câinii” lui Kopic l-au câștigat cu 2-0. Karamoko (48) și Boateng (73) au marcat golurile care au adus al patrulea succes al roș-albilor din acest campionat. Ca urmare a acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 3, cu 15 puncte.

Revenind la Mazilu, el a văzut partida cu sibienii din loja Arenei Naționale. Alături de noul fotbalist dinamovist au stat membri importanți din conducerea clubului, precum președintele Andrei Nicolescu sau directorul financiar Dan Gătăianțu.

Deși n-a apucat să îmbrace încă tricoul roș-alb, Adrian Mazilu a trăit la intensitate maximă meciul Dinamo – Hermannstadt 2-0. Fotbalistul în vârstă de 19 ani s-a bucurat ca un adevărat dinamovist la reușitele lui Karamoko și Boateng. Bucuria lui Mazilu a continuat și după ultimul fluier al lui Andrei Moroiță. Tânărul jucător s-a ridicat în picioare și a urmărit cu interes cum colegii săi se bucură de cele trei puncte alături de galerie.

Când va debuta Mazilu la Dinamo: „Are mult de recuperat”

În ultimii ani, accidentările i-au dat mari bătăi de cap lui Adrian Mazilu. După transferul de la Brighton, . Mazilu n-a mai jucat un meci oficial din aprilie 2024, când era împrumutat la Vitesse.

„Sunt câteva detalii cu contractul cu Brighton, pentru noi a fost important să facă cât mai multe analize medicale, să fie totul ok. Vedem luni. Din punct de vedere fizic are mult de recuperat. Va fi o perioadă în care va recupera din deficit, plus o perioadă de adaptare”, a declarat președintele celor de la Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

