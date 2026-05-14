Cum a trăit conducerea lui U Cluj o nouă finală pierdută în Cupa României: „Am văzut dezamăgirea pe chipul lor”

Conducerea lui U Cluj, prin vocea președintelui Radu Constantea, a dezvăluit cum s-a trăit finala Cupei României, pierdută în fața Universității Craiova
Cristian Măciucă
14.05.2026 | 21:02
U Cluj a jucat până acum 7 finale și a pierdut 6. Ultima, la Sibiu, în finala Cupei României, cu Universitatea Craiova. Radu Constantea a povestit cât de mare a fost dezamăgirea în tabăra „șepcilor roșii”. U Cluj a fost învinsă, din nou, la loviturile de departajare.

Conducerea lui U Cluj, despre dezamăgirea unei noi finale pierdute de Cupa României

După finala Cupei României, sezonul 2025-2026, U Cluj a rămas cu un singur trofeu în palmares, Cupa României cucerită în 1965. Radu Constantea a povestit cum s-a trăit partida de la Sibiu. „Suntem dezamăgiți. Ne-am dorit să câștigăm acest trofeu. Am fost aproape. E a 2-a oară în ultimii 4 ani când ratăm la penalty-uri acest trofeu, dar a 2-a oară e mai ușor de gestionat. Loviturile de departajare sunt o loterie. Putem spune că a fost ghinion .A fost un meci echilibrat, fără prea mari ocazii. Pe final am avut însă două situații cu Mendy. Ocaziile mari au fost la noi. Craiova a avut o dominare teritorială, dar fără să pună mare presiune pe poarta noastră. La loviturile de departajare e loterie. Gertmonas a fost aproape să apere două lovituri, dar asta a fost istoria acestui meci.

(n.r. – Ce v-a lipsit să câștigați în timpul regulamentar?) În ultima vreme am avut ghinion cu accidentarea lui Lukic. Nu s-a prea antrenat în ultima perioadă. E un jucător care are nevoie de antrenamentul zilnic pentru a se menține în formă. Poate și Macalou a fost mai puțin inspirat în ultima perioadă. În atac nu am mai avut inspirația necesară. E clar că U Craiova are lotul mai bun și pentru a câștiga un meci decisiv contra Craiovei ai nevoie de inspirație în zona ofensivă. Dar nu avem ce să le reproșăm la băieți. Craiova are lot puternic, un buget de două ori mai mare decât al nostru, cu experiența pe care au acumulat-o în Europa”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Iulian Cristea a ratat singurul penalty la loviturile de departajare

După 0-0 în timpul regulamentar, finala a fost decisă la loviturile de departajare, acolo unde singurul penalty a fost ratat de Iulian Cristea, fundașul central al lui U Cluj. (n.r. – Ce ați simțit când a ratat Cristea?) O dezamăgire foarte mare. Eram aproape lângă suporteri și invitați și am văzut dezamăgirea pe chipul lor. Aia a fost cea mai mare supărare a noastră. Toată lumea își dorea să câștigăm acest trofeu.

(n.r. – Spectacol cu suporterii) Din acest punct de vedere am câștigat această finală, între ghilimele. S-au ridicat din nou la nivelul așteptărilor și le mulțumesc pe această cale. Sper să câștigăm și noi cândva un trofeu pentru că în ultimii 3-4 ani am fost mereu foarte aproape, dar am pierdut la penalty-uri”, adăugat președintele Universității Cluj.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
