Cum a trăit Daniel Pancu din tribune derby-ul Dinamo – CFR Cluj. Fanatik a urmărit timp de 90 de minute fiecare reacție a antrenorului. Foto

Daniel Pancu s-a înțeles cu CFR Cluj înaintea unui meci extrem de complicat, însă noul antrenor al ardelenilor a decis să nu stea pe bancă. „Pancone” a fost prezent în loja clujeană alături de Bogdan Mara, unul dintre directorii sportivi ai CFR-ului. FANATIK a stat cu ochii pe tehnicianul român, care a urmărit derby-ul la intensitate maximă. Totul părea că se îndreaptă către un succes la debut pentru Daniel Pancu, însă Dinamo a întors scorul în doar trei minute și a învins cu 2-1.

Cum a trăit Pancu meciul CFR Cluj – Dinamo din lojă

Deși nu a stat pe bancă, Daniel Pancu a trăit meciul la fel de intens. El a fost complet concentrat pe tot parcursul meciului și a strâmbat din nas la ocaziile lui Dinamo. În minutul 35, la ocazia uriașă ratată de Emerllahu, Pancu s-a ridicat în picioare și și-a exprimat dezamăgirea.

Pe toată durata pauzei, Daniel Pancu nu a stat în lojă, ci a continuat să comunice cu Bogdan Mara, oficialul de la CFR Cluj. În repriza secundă, Dinamo a avut un gol anulat. Deși Pancu a rămas țintuit pe scaun, Bogdan Mara s-a ridicat și a aplaudat după ce golul a fost anulat corect după analiza VAR.

După ce CFR Cluj a deschis scorul, Pancu a avut o explozie de fericire, după care fiecare fază a elevilor săi a fost trăită la o intensitate maximă. Dinamo a pus din ce în ce mai multă presiune, iar antrenorul clujenilor era foarte agitat la ocaziile pe care „câinii” le-au avut pe final de partidă.

Spre mâhnirea lui Daniel Pancu, Dinamo a închis tabela cu două goluri în doar trei minute în prelungirile partidei, iar CFR Cluj pleacă fără niciun punct de la București. Antrenorul „feroviarilor” a rămas fără reacție, refuzând chiar o sticlă cu apă atunci când cineva i-a oferit-o după a doua reușită. La finalul partidei, „Pancone” a rămas stană de piatră timp de multe minute.

De ce a ales Daniel Pancu să nu stea pe bancă în meciul Dinamo – CFR Cluj

CFR Cluj se află într-o situație foarte complicată în campionat, iar Neluțu Varga a schimbat deja doi antrenori. Dan Petrescu și-a dat demisia după dezastrul cu Hacken, în timp ce Andrea Mandorlini a fost demis în urma rezultatelor slabe.

Daniel Pancu a fost ales drept noul antrenor al CFR-ului, însă așa cum FANATIK a informat în exclusivitate, El a fost văzut în loja clujeană, alături de Bogdan Mara, ținând în mână o agendă și un pix, lucru ce denotă în mod clar faptul că tehnicianul își dorește să aibă o privire de ansamblu asupra meciului și să-și poată nota tot ce trebuie schimbat la formația ardeleană.

Daniel Pancu, pe modelul lui Luis Enrique

La partida PSG – Atalanta, câștigată cu 4-0 de parizieni, Luis Enrique, antrenorul „Reginei Europei”, a fost protagonistul unei faze rar văzute în fotbal. El a trăit prima repriză a meciului din tribune, acolo de unde a putut să analizeze jocul echipei sale, iar la pauză a coborât pentru a-și conduce echipa de pe bancă în a doua jumătate.

Spaniolul a numit această practică ca o „vedere cu ochi de pasăre” și a explicat cât de mult l-a ajutat acest lucru să corecteze pressingul echipei sale și modul în care fotbaliștii săi formau linia de apărare. „De sus obțin multă informație pe care o pot folosi la pauză”, spunea Luis Enrique la finalul acelei partide.

Ce salariu are Daniel Pancu la CFR Cluj

Daniel Pancu a semnat pentru o perioadă relativ scurtă cu CFR Cluj. Așa cum a anunțat FANATIK, iar obiectivul principal este clasarea pe un loc de cupe europene. În Gruia, Daniel Pancu va fi remunerat cu 14.000 de euro pe lună.