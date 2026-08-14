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Cum a trăit David Popovici momentul imnului național când a urcat pe podium la finalul probei de 200 de metri liber de la Paris

David Popovici a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de Natație de la Paris, în urma probelor de 100 și 200 de metri liber. Cum a trăit momentul imnului național.
Marian Popovici
14.08.2026 | 20:59
Cum a trait David Popovici momentul imnului national cand a urcat pe podium la finalul probei de 200 de metri liber de la Paris
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Cum a trăit David Popovici imnul național, pe podium, la Paris. Foto: Antonio Vasile / Colaj Fanatik.
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David Popovici (21 de ani) a scris istorie la Campionatele Europene de la Paris, unde a cucerit două medalii de aur: prima la proba de 100 de metri liber și a doua la 200 de metri liber, completând această „dublă” pentru a treia oară în cariera sa. Românul a urcat pe podium și a spus apoi cum a trăit momentul imnului național.

David Popovici, onorat să urce pe podium la Paris și să audă imnul național al României

După aurul câştigat la 100 de metri liber, David Popovici și-a trecut în cont încă o astfel de medalie și la proba de 200 de metri liber, având un timp de 1.44.15. Astfel, campionul român a stabilit un record extraordinar în istoria Campionatelor Europene, cucerind aurul atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber, la trei ediții consecutive.

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La premierea după proba de 200 de metri liber, el a fost însoțit pe podium de lituanianul Tomas Navikonis (1.44.55) și de britanicul James Guy (1.44.87). Sportivul român a oferit câteva cuvinte despre ceea ce a simțit să se afle pe treapta întâi și să audă, în toată sala, imnul național al României. „Nu stiu daca Deșteaptă-te, române e melodia mea preferată. Nu o ascult când ma trezesc dimineața, dar este o onoare sa o aud pe podium!”, au fost cuvintele lui David Popovici după finala de 200 de metri liber la Paris.

David Popovici, premiu special la Paris

Însă David Popovici nu se întoarce acasă doar cu cele două medalii de aur. Sportivul care ne-a reprezentat țara cu cinste primește un premiu și din partea organizației care conduce natația europeană.  Mai exact, el fusese desemnat în luna ianuarie a acestui an „înotătorul anului 2025”, iar acum își va primi și distincția. „Sunt mândru, flatat, bucuros!” a fost prima reacție a lui David Popovici în legătură cu premiul acordat pentru performanțele realizate anul precedent.

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„Înotătorul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător masculin în cadrul galei ‘European Aquatics Athlete of the Year’ pe anul 2025, reușind să-l devanseze pe câștigătorul ediției din 2024, francezul Leon Marchand”, transmitea, printre altele, European Aquatics în ianuarie 2026.

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Anul trecut, sportivul legitimat la CS Dinamo a realizat „dubla” la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore, cucerind medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber. El s-a impus și la Campionatele Europene U23 din Samorin, Slovacia, câștigând aurul la 100 m liber și aurul la 200 m liber. Tot aici, el a stabilit și un record european la prima categorie și și-a adăugat în palmares și o medalie de bronz la proba scurtă de 50 m liber.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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