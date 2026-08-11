Sport

Cum a trăit David Popovici prima zi la Campionatele Europene, cu record şi calificare în finală: „Aproape că mi-au dat lacrimile”. Fotoreportaj

David Popovici a avut un debut fulminant la Campionatele Europene de înot de la Paris. Cum a trăit campionul român prima zi de competiţie, într-un fotoreportaj marca FANATIK, de la faţa locului.
Marian Popovici
11.08.2026 | 23:34
Cum a trait David Popovici prima zi la Campionatele Europene cu record si calificare in finala Aproape ca miau dat lacrimile Fotoreportaj
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Cum a trăit David Popovici prima zi la Campionatele Europene, încheiat că record al competiţiei şi calificare în finala "probei regină". Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici a început marţi aventura de la Campionatul European de Nataţie. Românul a intrat în bazin în serii şi în semifinale, reuşind să îşi spulbere adversarii şi să se califice în finală cu al patrulea cel mai bun timp din istorie: 46.72.

Fotoreportaj după prima zi a lui David Popovici la Campionatele Europene

Cum a trăit David Popovici prima zi de competiţie la Campionatele Europene. De la emoţiile debutului, la victoriile zdrobitoare în faţa rivalilor şi statutul de super vedetă a nataţiei, fiind aclamat ca un înotător de-ai casei. Totul într-un fotoreportaj marca FANATIK, prin obiectivul fotografului Mihai Antonio Vasile.

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David Popovici, înainte de concurs la Europenele de Nataţie. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, înainte de concurs la Europenele de Nataţie. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Aventura lui David Popovici a început de dimineaţa, în seriile probei de 100 de metri liber. Românul a concurat în seria a 10-a, ultima, pe culoarul 4. Foarte concentrat pe obiectiv, David Popovici şi-a făcut ritualul înainte de start şi apoi a sărit ca un „rechin” în bazinul de la Paris Aquatics Centre.

Saltul de
Saltul de „rechin” al lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Românul a impus ritmul încă de pe prima lungime de bazin şi apoi a avut un final tare, prin care şi-a anunţat intenţiile ofensive: 47,13, un timp cu peste jumătate de secundă mai bun decât următorul rival. A ieşit relaxat din bazin şi apoi şi-a salutat părinţii şi iubita, care îl încurajau din tribune.

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David Popovici i-a salutat pe cei dragi după cursă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici i-a salutat pe cei dragi după cursă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

„Adoptat” de francezi: „Aproape că mi-au dat un pic lacrimile!”

Nu doar apropiaţii şi staff-ul tricolor prezent la Paris l-au încurajat pe David Popovici. Au fost mai multe steaguri tricolore în Paris Aquatics Centre, dar şi publicul francez l-a aclamat pe înotătorul român ca şi cum ar fi „de-ai casei”. Imediat după interviurile cu mass-media, David Popovici a plecat la recuperare pentru că în sesiunea de seară avea semifinalele.

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Fanii au trăit cu sufletul la gură cursa lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Fanii au trăit cu sufletul la gură cursa lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

A intrat din nou în arenă la ora 20:36, cot la cot cu Egor Kornev. Având în vedere că n-a fost niciun francez în a doua semifinală, David Popovici a fost aclamat ca unul de-ai casei, răspunzând la salutul gălăgios cu care l-au întâmpinat gazdele. De altfel, după cursă, românul a vorbit despre acest subiect:

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„Aproape că-mi dau un pic lacrimile știind că sunt unul dintre favoriți, dacă nu… poate chiar îndrăznesc să zic favoritul publicului. Bine, dacă ar fi concurat un francez alături de mine era altă poveste și e normal. Dar fiind unul dintre favoriți și văzând așa de multe steaguri cu România, aproape că-mi dau un pic lacrimile”, a spus Popovici.

David Popovici, ovaţionat de întreaga arenă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, ovaţionat de întreaga arenă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Zi încheiată cu un nou record al Campionatelor Europene

Cursa a fost, din nou, o demonstraţie de forţă. De această dată, David Popovici a apăsat şi mai tare pedala de acceleraţie şi a încheiat cu un timp fantastic. 46.72 de secunde, al patrulea din istoria probei şi un nou record european. Şi mai are de înotat finala.

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Momentul intrării în apă la a doua semifinală. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Momentul intrării în apă la a doua semifinală. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

A ieşit din bazin şi mai concentrat ca dimineaţa, ştiind că misiunea nu s-a încheiat. Apogeul trebuie să fie finala de miercuri, acolo unde îşi doreşte să înoate perfect şi să obţină titlul european şi de ce nu, recordul mondial: „Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a fost mesajul lui David Popovici.

David Popovici,
David Popovici, „vijelios” în bazin. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

La zona mixtă, David Popovici a a explicat şi de ce a rămas atât de concentrat după serii şi semifinale, reiterând că misiunea nu s-a încheiat doar pentru că a înotat el două curse foarte bune: „A decurs cum trebuie. Totuși, la ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele”.

Tabela care arată recordul competiţiei. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Tabela care arată recordul competiţiei. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Miercuri, de la ora 19:52, ora României, David Popovici intră în bazin pentru finala probei de 100 de metri liber. Nu doar cronometrul e adversarul său, românul atrăgând atenţia că Egor Kornev este un oponent redutabil care îi va pune probleme cu siguranţă. Dar specialiştii şi fanii deopotrivă se gândesc deja că recordul mondial din „proba regină” ar putea să cadă miercuri la Paris.

David Popovici, concentrat pe misiunea finală după o primă zi tare la Campionatele Europene. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, concentrat pe misiunea finală după o primă zi tare la Campionatele Europene. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
  • 46.40 este recordul mondial la 100 de metri liber, deţinut de Pan Zhanle
  • 2 titluri europene deţine David Popovici la 100 de metri liber
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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