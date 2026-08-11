Cum a trăit David Popovici prima zi la Campionatele Europene, cu record şi calificare în finală: „Aproape că mi-au dat lacrimile”. Fotoreportaj

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David Popovici a început marţi aventura de la Campionatul European de Nataţie. Românul a intrat în bazin în serii şi în semifinale, reuşind să îşi spulbere adversarii şi să se califice în finală cu .

Fotoreportaj după prima zi a lui David Popovici la Campionatele Europene

Cum a trăit David Popovici prima zi de competiţie la Campionatele Europene. De la emoţiile debutului, la victoriile zdrobitoare în faţa rivalilor şi statutul de super vedetă a nataţiei, fiind aclamat ca un înotător de-ai casei. Totul într-un fotoreportaj marca FANATIK, prin obiectivul fotografului Mihai Antonio Vasile.

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Aventura lui David Popovici a început de dimineaţa, în seriile probei de 100 de metri liber. Românul a concurat în seria a 10-a, ultima, pe culoarul 4. Foarte concentrat pe obiectiv, David Popovici şi-a făcut ritualul înainte de start şi apoi a sărit ca un „rechin” în bazinul de la Paris Aquatics Centre.

Românul a impus ritmul încă de pe prima lungime de bazin şi apoi a avut un final tare, prin care şi-a anunţat intenţiile ofensive: 47,13, un timp cu peste jumătate de secundă mai bun decât următorul rival. A ieşit relaxat din bazin şi apoi şi-a salutat părinţii şi iubita, care îl încurajau din tribune.

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„Adoptat” de francezi: „Aproape că mi-au dat un pic lacrimile!”

Nu doar apropiaţii şi staff-ul tricolor prezent la Paris l-au încurajat pe David Popovici. Au fost mai multe steaguri tricolore în Paris Aquatics Centre, dar şi publicul francez l-a aclamat pe înotătorul român ca şi cum ar fi „de-ai casei”. Imediat după interviurile cu mass-media, David Popovici a plecat la recuperare pentru că în sesiunea de seară avea semifinalele.

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A intrat din nou în arenă la ora 20:36, cot la cot cu Egor Kornev. Având în vedere că n-a fost niciun francez în a doua semifinală, David Popovici a fost aclamat ca unul de-ai casei, răspunzând la salutul gălăgios cu care l-au întâmpinat gazdele. De altfel, după cursă, românul a vorbit despre acest subiect:

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„Aproape că-mi dau un pic lacrimile știind că sunt unul dintre favoriți, dacă nu… poate chiar îndrăznesc să zic favoritul publicului. Bine, dacă ar fi concurat un francez alături de mine era altă poveste și e normal. Dar fiind unul dintre favoriți și văzând așa de multe steaguri cu România, aproape că-mi dau un pic lacrimile”, a spus Popovici.

Zi încheiată cu un nou record al Campionatelor Europene

Cursa a fost, din nou, o demonstraţie de forţă. De această dată, David Popovici a apăsat şi mai tare pedala de acceleraţie şi a încheiat cu un timp fantastic. 46.72 de secunde, al patrulea din istoria probei şi un nou record european. Şi mai are de înotat finala.

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A ieşit din bazin şi mai concentrat ca dimineaţa, ştiind că misiunea nu s-a încheiat. Apogeul trebuie să fie finala de miercuri, acolo unde îşi doreşte să înoate perfect şi să obţină titlul european şi de ce nu, recordul mondial: „Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a fost mesajul lui David Popovici.

La zona mixtă, David Popovici a a explicat şi de ce a rămas atât de concentrat după serii şi semifinale, reiterând că misiunea nu s-a încheiat doar pentru că a înotat el două curse foarte bune: „A decurs cum trebuie. Totuși, la ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele”.

, David Popovici intră în bazin pentru finala probei de 100 de metri liber. Nu doar cronometrul e adversarul său, românul atrăgând atenţia că Egor Kornev este un oponent redutabil care îi va pune probleme cu siguranţă. Dar specialiştii şi fanii deopotrivă se gândesc deja că recordul mondial din „proba regină” ar putea să cadă miercuri la Paris.